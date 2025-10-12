Ένα ανησυχητικό μοτίβο με πνιγμούς σε ποτάμια και κανάλια του Χιούστον έχει αναστατώσει το Τέξας στις ΗΠΑ, με πέντε από τα 16 πτώματα που εντοπίστηκαν φέτος να ανασύρονται τον Σεπτέμβριο σε διάστημα μόλις λίγων ημερών.

Βετεράνοι ντετέκτιβ βλέπουν σημαντικές ομοιότητες στα περιστατικά, που δείχνουν να ακολουθείται ένα μοτίβο

Παρότι οι τοπικές αρχές απορρίπτουν κάθε υπόνοια ύπαρξης κατά συρροή δολοφόνου, τα σενάρια περί ύπαρξης ομάδας με το όνομα «Smiley Face Killers» (δολοφόνοι με το χαμόγελο ) επανέρχονται στο προσκήνιο, καθώς πρώην αξιωματικοί της αστυνομίας βλέπουν ομοιότητες με δεκάδες άλλες υποθέσεις πνιγμών στις ΗΠΑ αλλά και στον Καναδά. Ωστόσο τονίζουν ότι δεν υπάρχουν ακόμα αποδείξεις ότι τα περιστατικά συνδέονται μεταξύ τους.

Όπως αναφέρει το Fox News, ο απόστρατος αστυνομικός της NYPD Κέβιν Γκάνον υποστηρίζει εδώ και χρόνια τη θεωρία των «Smiley Face Killers» και δηλώνει πεπεισμένος ότι οι θάνατοι στο Χιούστον συνδέονται. «Δεν έχουμε ξαναδεί τέτοια συχνότητα πνιγμών, έναν κάθε δεύτερη μέρα», δήλωσε στο αμερικανικό μέσο ενημέρωσης.

Ο Γκάνον μελετά ημερομηνίες, τοποθεσίες και άλλες λεπτομέρειες της υπόθεσης, ενώ βλέπει σημαντικές ομοιότητες και μοτίβα που ενισχύουν την εκτίμησή του, με εξαίρεση το ότι ορισμένα θύματα ήταν άνω των 60 ετών. Όπως είπε ο ίδιος, οι δράστες «αισθάνονται ότι είναι σχεδόν ανίκητοι αυτή τη στιγμή και μπορούν να ενεργούν ατιμώρητα λόγω της αδυναμίας της αστυνομίας να κατανοήσει τι συμβαίνει».

Η αμφιλεγόμενη θεωρία των «Smiley Face Killers»

Η αμφιλεγόμενη θεωρία των δολοφόνων με το χαμόγελο υποστηρίζει ότι μια οργανωμένη ομάδα κατά συρροή δολοφόνων στοχεύει κυρίως νέους άνδρες, συχνά φοιτητές, και ρίχνει τα πτώματά τους στο νερό, αφήνοντας χαρακτηριστικά γκράφιτι στα σημεία.

Η δράση τους τοποθετείται κυρίως στη βορειοανατολική και μεσοδυτική Αμερική, κοντά σε πανεπιστήμια και ποτάμια, παρότι οι αρχές του Χιούστον δηλώνουν ότι δεν έχουν βρει καμία ένδειξη πως οι υποθέσεις σχετίζονται με serial killers.

Τα πτώματα αφορούν άνδρες και γυναίκες, ηλικίας 20 έως 60 ετών. «Δεν υπάρχει καμία απόδειξη — το επαναλαμβάνω, καμία — ότι αυτά τα περιστατικά συνδέονται», δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας Νόε Ντίαζ. Από τότε έχουν βρεθεί ακόμα δύο σοροί.

Ο δήμαρχος Τζον Γουίτμαϊρ χαρακτήρισε τους θανάτους ανησυχητικούς, αλλά πρόσθεσε ότι οι πνιγμοί στα 4.000 χλμ. καναλιών της πόλης δεν είναι κάτι καινούργιο, αποδίδοντάς τους εν μέρει σε χρήση ναρκωτικών και αλκοόλ σε άστεγους πληθυσμούς.

Ωστόσο, ο πρώην ντεκέκτιβ της NYPD Τζόζεφ Τζιακαλόουν, καθηγητής Εγκληματολογίας που δεν έχει εκφράσει αμφιβολίες για στη θεωρία των Smiley Face, σημείωσε ότι τα σχόλια του δημάρχου ήταν βιαστικά: «Έχεις 16 πτώματα. Δεν μπορείς απλώς να πεις ότι όλοι πνίγηκαν και ήταν άστεγοι», είπε. «Δεν ξέρεις καν αν όλοι προέρχονται από την πόλη σου».

Ο ίδιος τόνισε ότι κάθε υπόθεση πρέπει να ερευνηθεί ξεχωριστά, με πλήρη νεκροψία και τοξικολογική ανάλυση, ώστε να διαπιστωθεί αν τα θύματα πέθαναν πριν πέσουν στο νερό ή αν πνίγηκαν.