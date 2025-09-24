«Το Βαμπίρ του Μπρούκλιν»: Η φρικιαστική ιστορία του κανίβαλου serial killer που στοιχειώνει την Αμερική

Ο serial killer Άλμπερτ Φις ήταν ένας αδύναμος, γκριζομάλλης άνδρας με την εμφάνιση και τη συμπεριφορά ενός καλοσυνάτου παππού.

Ωστόσο, πίσω από αυτήν τη φαινομενική ευγένεια κρυβόταν ένας από τους πιο σαδιστικούς και διαβόητους δολοφόνους στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών, γράφει η Daily Mail.

Γνωστός ως «Ο Γκρίζος Άνθρωπος» και «Ο Βρικόλακας του Μπρούκλιν», ο Φις κυνηγούσε παιδιά στη Νέα Υόρκη κατά τις δεκαετίες του 1920 και του 1930.

Δεν περιοριζόταν όμως μόνο στη δολοφονία τους, αλλά τα ακρωτηρίαζε και τα έτρωγε, αφήνοντας πίσω του επιστολές που σοκάρισαν ακόμη και έμπειρους ντετέκτιβ.

Το πιο διαβόητο έγκλημα: Η Γκρέις Μπαντ

Το πιο γνωστό έγκλημα του Φις ήταν η απαγωγή και δολοφονία της 10χρονης Γκρέις Μπαντ.

Στις 3 Ιουνίου 1928, επισκέφθηκε το σπίτι της οικογένειας Μπαντ στο Μανχάταν, προσποιούμενος ότι έψαχνε δουλειά για τον έφηβο γιο τους. Η προσοχή του, ωστόσο, ήταν στραμμένη στη Γκρέις.

Προσποιούμενος ότι ήθελε να τη συνοδεύσει σε ένα πάρτι, κέρδισε την εμπιστοσύνη των γονιών της, Ντίλια και Άλμπερτ, και έφυγε μαζί της. Αυτή ήταν η τελευταία φορά που την είδαν ζωντανή.

Έξι χρόνια αργότερα, οι γονείς της έλαβαν ένα γράμμα από τον Φις, στο οποίο περιέγραφε με φρικιαστικές λεπτομέρειες τη δολοφονία και τον κανιβαλισμό της κόρης τους.

Στην επιστολή του ομολόγησε ότι την είχε στραγγαλίσει, διαμελίσει και φάει σε διάστημα εννέα ημερών.

Η αστυνομία χρησιμοποίησε το χαρτί της επιστολής για να εντοπίσει τον Φις και να τον συλλάβει σε μια πανσιόν στο Μανχάταν.

Στην ανάκριση ομολόγησε τη δολοφονία και παραδέχτηκε ότι είχε μαγειρέψει το σώμα της Γκρέις με κρεμμύδια, καρότα και μπέικον, ενώ τα οστά της βρέθηκαν αργότερα σε δάσος πίσω από ένα κτίριο.

Letter to the mother of Grace Budd. My dear Mrs Budd, In 1894 a friend of mine shipped as a deck hand on the steamer Tacoma, Capt John Davis. They sailed from San Francisco to Hong Kong China. On arriving there he and two others went ashore and got drunk. When they returned the… pic.twitter.com/xQzhYrtPO6 — Rwandanism (@BSimurabiye) May 26, 2025

Προηγούμενα θύματα και μέθοδοι

Η φρικτή δολοφονία της Γκρέις δεν ήταν η μόνη.

Το 1924, ο 8χρονος Φράνσις ΜακΝτόνελ εξαφανίστηκε στο Στάτεν Άιλαντ, και το πτώμα του βρέθηκε στραγγαλισμένο και χτυπημένο.

Ο Φις αρχικά αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή, αλλά αργότερα παραδέχτηκε τη δολοφονία μετά την καταδίκη του για τη Γκρέις.

Το 1927, ο τετράχρονος Μπίλι Γκάφνι εξαφανίστηκε από το διαμέρισμά του στο Μπρούκλιν.

Το πτώμα του ανακαλύφθηκε τυλιγμένο σε σακί και κρυμμένο σε βαρέλι κρασιού, με σοκαριστικά τραύματα που περιλάμβαναν μαστίγωμα, ακρωτηριασμό και κακοποίηση με φρικιαστικό τρόπο.

Ο Φις περιέγραφε αυτές τις πράξεις με ανατριχιαστική λεπτομέρεια στις επιστολές του.

Η παιδική του ζωή και οι πρώιμες διαταραχές

Η ψυχοπαθολογία του Φις είχε τις ρίζες της στην παιδική του ηλικία.

Ο πατέρας του πέθανε όταν ήταν πέντε ετών, και η μητέρα του δεν μπορούσε να τον φροντίσει, οπότε τον έστειλαν σε ορφανοτροφείο στο Μπρούκλιν.

Εκεί υπέστη σωματική κακοποίηση και βασανιστήρια.

Στην εφηβεία, ανέπτυξε ακραίες σαδομαζοχιστικές τάσεις, εισάγοντας βελόνες στο σώμα του και αυτοτραυματίζοντας τον εαυτό του με καψίματα και χτυπήματα.

Αυτές οι πράξεις προμήνυαν τον αδιανόητο πόνο που θα προκαλούσε στα παιδιά αργότερα. Ισχυριζόταν ότι είχε οράματα που τον ενθάρρυναν να τιμωρεί παιδιά, υποστηρίζοντας ότι ενεργούσε με εντολή του Θεού.

Ο Φις ήταν παντρεμένος με την Άνα Μέρι Χόφμαν με την οποία απέκτησαν έξι παιδιά. Όταν εκείνη τον άφησε, ανέλαβε μόνος του την ανατροφή τους.

Υπήρχαν αναφορές ότι ενθάρρυνε τα παιδιά του να συμμετέχουν σε πράξεις βίας πάνω του. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της σχέσης του με έναν νεαρό ονόματι Τόμας Κέντεν, βασάνιζε τον νεαρό σωματικά και συναισθηματικά, ακόμη και ακρωτηριάζοντάς τον.

Albert Fish, known as the Gray Man, terrified the U.S. in the 1920s and 1930s. He was not only a serial killer but also a cannibal and a sadomasochist. Fish was eventually caught and convicted for the murder of Grace Budd, after sending a horrifying letter to her parents… pic.twitter.com/dAUMfLQS3I — Time Capsule Tales (@timecaptales) November 9, 2023

Η δίκη και η εκτέλεση

Η δίκη του για τη δολοφονία της Γκρέις ξεκίνησε στις 11 Μαρτίου 1935. Ψυχίατροι κατέθεσαν ότι ο Φις είχε σαδιστικές τάσεις και θρησκευτικές παραληρητικές ιδέες, αλλά η κριτική επιτροπή απέρριψε το επιχείρημα της νομικής κατάστασης παραφροσύνης.

Στις 16 Ιανουαρίου 1936, ο Άλμπερτ Φις εκτελέστηκε στην ηλεκτρική καρέκλα στο Sing Sing.

Παρά το γεγονός ότι αντιμετώπιζε την εκτέλεση, φέρεται να μην έδειξε φόβο.

Η κληρονομιά του τρόμου

Οι πράξεις του Άλμπερτ Φις παραμένουν από τα πιο αποτρόπαια εγκλήματα στην αμερικανική ιστορία.

Ήταν δολοφόνος, κανίβαλος και σαδιστής, που μεταμόρφωνε τις πιο διεστραμμένες φαντασιώσεις του σε πραγματικότητα.

Οι επιστολές και οι ομολογίες του αποκαλύπτουν έναν άνθρωπο που κατάφερε να κρύψει τη θηριωδία του πίσω από την ευγενική εμφάνιση ενός γκριζομάλλη γέρου.