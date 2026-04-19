Εβδομαδιαία 19 Απριλίου 2026, 13:30
Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και τα Don’ts της εβδομάδας [19.04 – 25.04.2026]

Τα Do's και τα Don'ts της εβδομάδας από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει

Αγγελική Μανουσάκη
Φυτική διατροφή & βιολογικό ρολόι: Μπορούμε πραγματικά να επιβραδύνουμε τη γήρανση;

Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts της εβδομάδας έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά. Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

DO’S: Σταμάτα πια να πετάς χαρταετό κι εστίασε στα θέματα που είναι λίγο πιο πρακτικά. Πρέπει να το κάνεις, άρα κόψε την γκρίνια! Αν κληθείς να πάρεις σοβαρότερες αποφάσεις ή και να αναλάβεις κάποιες ευθύνες παραπάνω, κάνε το- επίσης- χωρίς πολλά πολλά! Γενικώς καλό είναι αυτό το διάστημα να προσέχεις μέχρι και την σκιά σου.

DON’TS: Μην παρασυρθείς από τη δυναμικότητα που νιώθεις να σε διακατέχει, γιατί θα γίνει μ@λακία. Κοινώς μην κάνεις παρορμητικές και βιαστικές κινήσεις. Εσύ θα κοπανάς το κεφάλι σου στον τοίχο. Μην αρνείσαι να αλλάξεις τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνείς, αφού βλέπεις ότι ο τωρινός δεν σε ευνοεί. Μήπως να αλλάξεις και mindset; Ίσως!

Ταύρος

DO’S: Υπάρχει εύνοια προς το πρόσωπό σου, καθώς κάτι (μαλλον τα άστρα!) σε μπουστάρει με ενέργεια και αυτοπεποίθηση. Άρα εκμεταλλεύσου τα αυτά. Παράλληλα, κάνε μια στροφή προς τον εσωτερικό ψυχισμό σου, γιατί πρέπει κι εκεί να κάνεις λίγη (σοβαρή) δουλίτσα, έτσι; Μπορείς, ας πούμε, να ασχοληθείς με τα απωθημένα ή με τις σκέψεις σου.

DON’TS: Μην κάνεις σπασμωδικές κινήσεις, γιατί φαίνεσαι εντελώς ανώριμος χωρίς να υπάρχει λόγος για κάτι τέτοιο, ναι; Ε ναι, θα πω εγώ! Μη διστάσεις να γίνεις λίγο πιο επικοινωνιακός, γιατί να σου πω πως οι σπαστικές ανατροπές- αλλαγές, που σε έφερναν σε δύσκολη θέση, σταματούν. Άρα ποιος σε πιάνει; Μην λες «όχι» στην ανανέωση.

Δίδυμοι

DO’S: Προτείνω να αξιοποιήσεις αυτό το διάστημα, για να κάνεις έναν εσωτερικό απολογισμό και να ψάξεις καλά το μέσα σου. Έχεις πολλά να βρεις, αρκεί να έχεις τα μάτια σου ανοιχτά! Γίνε πιο κοινωνικός, γιατί και να μην το θέλεις αυτό η ροή των ημερών σε ωθεί προς τα εκεί. Άρα γίνε μέλος σε ομάδες ή ξεκαθάρισε τα πράγματα με τους φίλους σου.

DON’TS: Μην φοβάσαι να κάνεις τις αλλαγές που θέλεις (και μεταξύ μας πρέπει να κάνεις), γιατί μέσω αυτών είναι που θα φανεί ο αληθινός και λαμπερός σου χαρακτήρας. Στα ερωτικά, μη βιαστείς να αποκαλύψεις τις νέες γνωριμίες. Έχεις ακούσει για κάτι που λέγεται μάτι; Μην κλαίγεσαι μετά λοιπόν, στο λέω! Μη διστάσεις να γίνεις πιο παιχνιδιάρης!

Καρκίνος

DO’S: Κανόνισε να βγεις με τους φίλους σου και να περάσεις χρόνο μαζί τους. Ξέρω πως το κάνεις ήδη αυτό, αλλά εγώ εννοώ να το κάνεις περισσότερο. Βέβαια άφησε λίγο χρόνο στην άκρη, για να ασχοληθείς και με τους προσωπικούς σου στόχους. Παράλληλα, πες «ναι» στις μεγάλες ευθύνες άφοβα μεν, διεκπεραίωσέ τες με πειθαρχία δε.

DON’TS: Μην αγνοείς ούτε το ένστικτο, αλλά ούτε και τις σκέψεις σου, γιατί κάτι παραπάνω ξέρουν. Όχι μόνο αυτό, αλλά κατά μια έννοια, σε καθοδηγούν προς το σωστό μονοπάτι. Μην κοιτάξεις από την άλλη λοιπόν! Μην αρνείσαι πεισματικά κάποιες αλλαγές που αναπόφευκτα έρχονται, γιατί μπορούν να λειτουργήσουν ευεργετικά για εσένα.

Λέων

DO’S: Τι θα έλεγες να εστιάσεις στα επαγγελματικά; Καλά όχι ότι έκανες κι άλλη δουλειά τόσο καιρό, αλλά λέμε τώρα! Ωστόσο από εδώ και μπρος σε θέλω πιο συγκεντρωμένο να το πω; Λίγο πιο πειθαρχημένο και σοβαρό να το πω; Σίγουρα όχι στον κόσμο σου πάντως! Δεν το λέω για κακό, το λέω μόνο και μόνο, γιατί έτσι θα έχεις αποτελέσματα!

DON’TS: Αν σε απασχολούν οι τομείς σπουδές, νόμος ή εξωτερικό, τότε μην τα αγνοήσεις αυτή την εβδομάδα, γιατί υπάρχουν νέα και ίσως και μια κάποια εύνοια εκεί. Μην κωλώσεις να είσαι ο εαυτός σου μέσα στις ομάδες που δραστηριοποιείσαι ή με τους φίλους σου, γιατί είναι η ευκαιρία σου να λάμψεις μέσα από αυτά τα περιβάλλοντα, ναι;

Παρθένος

DO’S: Σταμάτα να τρώγεσαι με τα ρούχα σου σχετικά με το growth σου σαν άτομο και κάνε κάτι γι’ αυτό! Μπορείς, ας πούμε, να ασχοληθείς με δημιουργικά πράγματα που ευνοούν τη διεύρυνση των πνευματικών σου οριζόντων. Ή μπορείς να ασχοληθείς με τη μετεκπαίδευση και τα ταξίδια. Δε διοργανώνεις κανένα τώρα που γυρίζει; Δες και τα ερωτικά.

DON’TS: Μην αγνοείς τον τομέα των οικονομικών σου, γιατί ένα πουλάκι μου έχει πει πως πέρα από σπάταλος δεν είσαι και καθόλου σοβαρός εκεί, ειδικά σε διακανονισμούς ή διαπραγματεύσεις. Δες το λίγο αυτό, αγάπη! Γενικώς μην αφήνεις ανοιχτές εκκρεμότητες. Μη γίνεσαι αντικοινωνικός, γιατί αν βγεις από το σπίτι όλο και κάτι το θετικό μπορεί να παίξει.

Ζυγός

DO’S: Σταμάτα να ασχολείσαι με θέματα του τύπου: «περί ανέμων και υδάτων», γιατί μπορείς να ασχοληθείς με τον απολογισμό που πρέπει να κάνεις. Αν αποφασίσεις ποτέ να κοιτάξεις λίγο πιο προς τα μέσα! Ξέρεις τι είναι αυτό που θες; Όχι! Άρα βρες το! Αν εκκρεμεί κάτι στα οικονομικά και σχετίζονται σε αυτά και αλλά άτομα, τότε δες και αυτό λίγο.

DON’TS: Μη διστάσεις να βάλεις κάποια σημαντικά όρια στις διαπροσωπικές σου σχέσεις, για να επέλθει ηρεμία. Από την άλλη, αν πρέπει να πάρεις σοβαρές αποφάσεις, τότε μην το φοβάσαι. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή έτσι κι αλλιώς! Μην λες «όχι» στην ανάληψη παραπάνω ευθυνών, γιατί ούτε κι αυτό αναβάλλεται. Μην λες «όχι» ούτε και στα ταξίδια!

Σκορπιός

DO’S: Επικεντρώσου στους τομείς: διαπροσωπικές σχέσεις και συνεργασίες, γιατί υπάρχει φως εκεί. Πρέπει να είσαι σε θέση να αναλάβεις κάποιες ευθύνες παραπάνω, ειδικά στον τομέα της καθημερινότητας, άρα σταμάτα να είσαι εντελώς ανοργάνωτος. Δε γίνεται κάτι διαφορετικό, λυπάμαι! Γενικώς η φάση θέλει συγκέντρωση και πειθαρχία.

DON’TS: Μην τις φοβηθείς τις αλλαγές που παίζουν, ειδικά γύρω από τα οικονομικά σου, γιατί είναι ευεργετικές για εσένα. Στα επαγγελματικά, μην κοιμάσαι όρθιος και μην είσαι τελείως ανοργάνωτος. Ήμαρτον όμως! Στα ερωτικά, αν έχεις δεσμό, μην επιζητάς την απόλυτη ελευθερία, γιατί θα την έχεις στο τέλος. Ό,τι κατάλαβες, κατάλαβες με αυτό!

Τοξότης

DO’S: Σταμάτα να κωλοβαράς, γιατί καλή η καλοπέραση, αλλά θέλει και λίγο κράτη, ναι; Σου έχω δουλίτσα πάντως! Μπορείς να λύσεις τα προβλήματα που έχεις και σχετίζονται με την καθημερινότητα. Ή μπορείς να ολοκληρώσεις κάποιο δημιουργικό πρότζεκτ που έχεις αναλάβει. Μπορείς να τα καταφέρεις, αρκεί να είσαι προσεκτικός και οργανωμένος.

DON’TS: Μη διστάσεις να ασχοληθείς με τους στόχους σου. Απλά να θυμάσαι πως για να τους πετύχεις χρειάζεται λίγη παραπάνω πειθαρχία, ναι; Πάντως στις διαπροσωπικές σου σχέσεις γίνονται σημαντικές αλλαγές, οι οποίες μπορούν να σε ευνοήσουν. Μην φοβάσαι να πάρεις μεγάλες και σοβαρές αποφάσεις. Μην κάνεις λες και είσαι μωρό. Period!

Αιγόκερως

DO’S: Έχεις την ανάγκη να νιώσεις λίγο πιο ανάλαφρος και να ασχοληθείς κυρίως με το οτιδήποτε σε ευχαριστεί. Επειδή το τελευταίο διάστημα έχεις περάσει λίγο ζόρικα και έχεις πιεστεί, θα σου πω ότι είναι ΟΚ να το κάνεις αυτό, για να αποσυμπιεστείς. Μετά βλέπουμε! Εγώ θα σου πω να κάνεις και κάτι το ακόμα πιο δημιουργικό. Γιατί όχι, έτσι;

DON’TS: Μην φοβάσαι να αναλάβεις κάποιες ευθύνες που σχετίζονται με το σπίτι ή με την οικογένεια. Άλλωστε πρέπει να δείξεις σε όλους το πόσο κότα δεν είσαι, έτσι; Μήπως λάβεις και κάποια νέα σχετικά με κάποιο ακίνητο. Δες το αυτό, αν είναι κάτι που σε ενδιαφέρει. Στα επαγγελματικά, μην κωλώνεις από τις αλλαγές που συμβαίνουν. All good!

Υδροχόος

DO’S: Ενώ έχεις δώσει αρκετή από την προσοχή σου στους τομείς οικογένεια και σπίτι, βλέπεις πως υπάρχουν ακόμα εκκρεμότητες.  Ασχολήσου λίγο παραπάνω. Τι να κάνουμε; Ωστόσο πρόσεχε τον τρόπο με τον οποίο απαντάς ή συμπεριφέρεσαι στα εμπλεκόμενα άτομα. Θες αδέρφια; Θες γονείς; Πάντως αν πρέπει να πάρεις αποφάσεις, κάντο.

DON’TS: Μην είσαι απρόσεκτος στις μετακινήσεις. Ούτε κι όταν ανοίγεις το στόμα σου! Μη διστάσεις να καταπιαστείς με κάτι το πιο creative, προκειμένου να ανανεωθείς λίγο. Μήπως να κάνεις κάνα σεμινάριο; Ή και κάνα ταξίδι; Στα ερωτικά, αν έχεις σχέση, μην απογοητευτείς από τις πιθανές αποκαλύψεις, αλλά μετά πάρε τις κατάλληλες αποφάσεις. Ουπς!

Ιχθύες

DO’S: Αφού την έχεις δει έξτρα κοινωνικός, γιατί δεν το πας ένα βήμα παραπέρα; Τι εννοώ; Ξεκίνα να μοιράζεσαι τις απόψεις και τις ιδέες σου, καθώς όλο και κάπου μπορεί να πιάσουν τόπο- σίγουρα δηλαδή! Κάνε νέες γνωριμίες. Γενικώς επέκτεινε το δίκτυό σου. Διαχειρίσου με ρεαλισμό και πειθαρχία τις ζόρικες καταστάσεις που συμβαίνουν.

DON’TS: Στα οικονομικά, μην είσαι σπάταλος, γιατί μετά δε θα μείνει ούτε δεκαράκι να καλύψεις τις πραγματικές (!) σου ανάγκες. Ήμαρτον, ρε Ιχθύ! Μην αγνοείς ούτε το σπίτι, αλλά ούτε και την οικογένειά σου, γιατί πολλά και διάφορα τρέχουν εκεί. Μη διστάσεις να κάνεις πράγματα, προκειμένου να ανανεώσεις την ερωτική σου ζωη. Ο νοών, νοείτω!

Χρηματιστήριο Αθηνών: Στα 7,2 δισ. ευρώ τα εταιρικά ομόλογα – 23 εκδόσεις σε διαπραγμάτευση στο ταμπλό

Φυτική διατροφή & βιολογικό ρολόι: Μπορούμε πραγματικά να επιβραδύνουμε τη γήρανση;

Ανοιχτό αφήνει το θέμα των διαπραγματεύσεων Ιράν- ΗΠΑ, το πρακτορείο Tasnim

Γεωργία Νταγάκη: «Από την Κρήτη ως το Άπειρο»
Γεωργία Νταγάκη: «Από την Κρήτη ως το Άπειρο» - Ένα μουσικό ταξίδι 20 χρόνων στο Κύτταρο

Η Γεωργία Νταγάκη μας προσκαλεί την Παρασκευή 24 Απριλίου σε ένα μουσικό ταξίδι που συμπυκνώνει 20 χρόνια δημιουργικής πορείας, αναζήτησης και εξέλιξης.

«Έπινα κρυφά» – Ο Άντριου Λόιντ Βέμπερ αποκαλύπτει ότι είναι πρώην αλκοολικός
«Έπινα κρυφά» - Ο Άντριου Λόιντ Βέμπερ αποκαλύπτει ότι είναι πρώην αλκοολικός

Ο Άγγλος συνθέτης του μουσικού θεάτρου, Άντριου Λόιντ Βέμπερ, είπε στους Times ότι συνέχιζε να πίνει κρυφά για χρόνια, ενώ είχε δηλώσει δημόσια ότι είχε κόψει το ποτό.

Μήπως ο μόκα λάτε καραμέλα σου καταστρέφει την κοινωνία; Ο καφές σου λέει πολλά για την εποχή που ζούμε
Μήπως ο μόκα λάτε καραμέλα σου καταστρέφει την κοινωνία; Ο καφές σου λέει πολλά για την εποχή που ζούμε

Καθώς η κατανάλωση εξειδικευμένου καφέ έχει αυξηθεί ραγδαία, το ίδιο έχει συμβεί και με την επιδημία της μοναξιάς. Είναι απλώς μια σύμπτωση;

Η Τζένι Γκαρθ «ήθελε να ξεφύγει» μετά τον θάνατο του Λουκ Πέρι
Η Τζένι Γκαρθ «ήθελε να ξεφύγει» μετά τον τραγικό θάνατο του πρώτου της έρωτα, Λουκ Πέρι

«Δεν νομίζω ότι κανείς κατάλαβε πραγματικά τη σχέση μας.Ήταν πολύ οδυνηρό, οπότε απλώς το έβαλα σε ένα κουτί και το έθαψα κάπου βαθιά μέσα μου», ανέφερε η Τζένι Γκαρθ για τον θάνατο του Λουκ Πέρι.

Ο συνιδρυτής του Netflix αποχωρεί – Ξεκίνησε πουλώντας ηλεκτρικές σκούπες, έφτασε στα 5,8 δισ. δολάρια
Ο συνιδρυτής του Netflix αποχωρεί – Ξεκίνησε πουλώντας ηλεκτρικές σκούπες, έφτασε στα 5,8 δισ. δολάρια

Ο Ριντ Χέιστινγκς αποχωρεί από το Netflix που συνίδρυσε για να επικεντρωθεί στη φιλανθρωπία και σε άλλες δραστηριότητες. Η περιουσία του ανέρχεται στα 5,8 δισ. δολάρια σύμφωνα με το Forbes.

Πώς βρέθηκε ο Πέδρο Πασκάλ στο σόου του Bad Bunny στο Super Bowl
Ο Πέδρο Πασκάλ ζήτησε από τον Bad Bunny να συμμετάσχει στο Super Bowl - Όμως, υπήρχε ένα πρόβλημα

Ο Πέδρο Πασκάλ δεν έχασε καθόλου χρόνο όταν ανακοινώθηκε το όνομα του Bad Bunny για το σόου του Super Bowl και επικοινώνησε κατευθείαν με την ομάδα του μουσικού ώστε να λάβει πρόσκληση.

Ο Τομ Κρουζ αγνώριστος με γκρίζα μαλλιά και κοιλιά σε βίντεο από την ταινία «Digger» του Ινιάριτου
Ο Τομ Κρουζ αγνώριστος με γκρίζα μαλλιά και κοιλιά σε βίντεο από την ταινία «Digger» του Ινιάριτου

Ο Τομ Κρουζ υποδύεται έναν δισεκατομμυριούχο που προσπαθεί να διορθώσει τα λάθη του, σε ένα πρώτο απόσπασμα που παρουσιάστηκε στο CinemaCon και δεν έχει κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο.

Έγραψε ιστορία ο Ματαράτσο
Έγραψε ιστορία ο Ματαράτσο

Η Σοσιεδάδ κατέκτησε το Κύπελλο Ισπανίας και ο Αμερικανός τεχνικός είναι πλέον κάτοχος ενός σημαντικού ρεκόρ

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Άρσεναλ
LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Άρσεναλ

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Άρσεναλ. Παρακολουθήστε live στις 18:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάντσεστερ Σίτι – Άρσεναλ για την 33η αγωνιστική της Premier League.

Κεφαλονιά: «Θύμα κυκλώματος μαστροπείας η Μυρτώ», λέει ο πατέρας της – Στο κάδρο των ερευνών νέα πρόσωπα
Κεφαλονιά: «Θύμα κυκλώματος μαστροπείας η Μυρτώ», λέει ο πατέρας της – Στο κάδρο των ερευνών νέα πρόσωπα

Ο πατέρας της 19χρονης δεν μπορεί να πιστέψει τι συνέβη στην αδικοχαμένη 19χρονη - «Εγώ έμαθα ότι την κόρη μου την είχαν έτοιμη να τη ναρκώσουν», τονίζει την ώρα που η υπόθεση παίρνει νέα τροπή με την ενδεχόμενη εμπλοκή και άλλων ατόμων

Βερόνα-Μίλαν 0-1: Οι ροσονέρι προσπέρασαν τη Νάπολι και είναι 2οι – Αγκαλιά με θέση για το Champions League
Βερόνα-Μίλαν 0-1: Οι ροσονέρι προσπέρασαν τη Νάπολι και είναι 2οι – Αγκαλιά με θέση για το Champions League

Επέστρεψε στις νίκες η Μίλαν, μετά από δυο αγωνιστικές. Πάντως, δεν ήταν καλή απέναντι στην ουραγό Βερόνα που την απείλησε και με ισοφάριση αλλά η νίκη είναι σημαντική. Το γκολ ο Ραμπιό στο 41’.

Νότιγχαμ Φόρεστ – Μπέρνλι 4-1: Σπουδαία νίκη για τους «ρεντς» με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Γκιμπς-Γουάιτ
Νότιγχαμ Φόρεστ – Μπέρνλι 4-1: Σπουδαία νίκη για τους «ρεντς» με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Γκιμπς-Γουάιτ

Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Μόργκαν Γκιμπς-Γουάιτ που πέτυχε χατ-τρικ, η Νότιγχαμ Φόρεστ νίκησε 3-1 τη Μπέρνλι αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ. Έφτασε τις 5 αγωνιστικές αήττητη η ομάδα του Βίτορ Περέιρα.

Έβερτον – Λίβερπουλ 1-2: «Διπλό» με buzzer beater του Φαν Ντάικ
Έβερτον – Λίβερπουλ 1-2: «Διπλό» με buzzer beater του Φαν Ντάικ

Με τον Βίρτζιλ Φαν Ντάικ να σκοράρει στο δέκατο λεπτό των καθυστερήσεων, η Λίβερπουλ κατάφερε να επικρατήσει με 2-1 της Έβερτον στο πρώτο ντέρμπι του Μέρσεϊσαϊντ στο νέο γήπεδο των «ζαχαρωτών».

LIVE: ΑΕΚ – ΠΑΟΚ
LIVE: ΑΕΚ – ΠΑΟΚ

LIVE: ΑΕΚ – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – ΠΑΟΚ για τη 2η αγωνιστική των πλέι οφ της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2 HD.

Super League 2: Σωτηρία για την Ελλάδα Σύρου και την Athens Kallithea (0-0), υποβιβάστηκε το Αιγάλεω (3-2)
Εξασφάλισαν την παραμονή τους Ελλάς Σύρου και Athens Kallithea (0-0), υποβιβάστηκε το Αιγάλεω (3-2)

Υποβιβάστηκε το Αιγάλεω μετά την ήττα του με 3-2 από τον Παναργειακό, μία αγωνιστική πριν την ολοκλήρωση των πλέι άουτ του Β΄ ομίλου. Σώθηκαν Ελλάς Σύρου και Athens Kallithea μετά το μεταξύ τους 0-0.

Διαπραγματεύσεις με τον Ιράν με ή χωρίς τον Βανς; – Σύγχυση, καθώς ο Λευκός Οίκος διαψεύδει τον… Τραμπ
Διαπραγματεύσεις με τον Ιράν με ή χωρίς τον Βανς; – Σύγχυση, καθώς ο Λευκός Οίκος διαψεύδει τον… Τραμπ

Το Ιράν έχει πιέσει για την παρουσία Βανς στις συνομιλίες. Ο Τραμπ, επικαλούμενος λόγους ασφαλείας, δήλωσε ότι θα πάνε οι Κούσνερ-Γουίτκοφ. Ο Λευκός Οίκος συμπεριλαμβάνει και τον αντιπρόεδρο στη αντιπροσωπεία.

Ερωτήματα για θανατηφόρο τροχαίο στην Ηλιούπολη – Η σύζυγος του 64χρονου θύματος στο in
Ερωτήματα για θανατηφόρο τροχαίο στην Ηλιούπολη – Η σύζυγος του 64χρονου θύματος στο in

Η σύζυγος του θύματος απευθυνθεί έκκληση μέσω του in σε όποιον έχει δει κάτι από το θανατηφόρο τροχαίο στην Ηλιούπολη να επικοινωνήσει με τις αρμόδιες αρχές

Πάτρα: Ζήτησε 20 ευρώ δανεικά από τον γείτονά του, δεν του τα έδωσε και τον ξυλοκόπησε
Πάτρα: Ζήτησε 20 ευρώ δανεικά από τον γείτονά του, δεν του τα έδωσε και τον ξυλοκόπησε

Ένας 56χρονος καταγγέλλει στο in τον ξυλοδαρμό από τον γείτονά του για το ποσό των 20 ευρώ που φέρεται να αρνήθηκε να του δώσει. Το περιστατικό συνέβη το βράδυ στην Πάτρα

Πεκίνο: Ανθρωποειδές ρομπότ κατέρριψε το ανθρώπινο παγκόσμιο ρεκόρ σε ημιμαραθώνιο
Πεκίνο: Ανθρωποειδές ρομπότ κατέρριψε το ανθρώπινο παγκόσμιο ρεκόρ σε ημιμαραθώνιο

Ανθρωποειδές ρομπότ που κέρδισε αγώνα ημιμαραθωνίου για ρομπότ κατόρθωσε να καταρρίψει το ανθρώπινο παγκόσμιο ρεκόρ. Ο αγώνας μεταξύ ρομπότ πραγματοποιήθηκε σε μια επίδειξη τεχνολογίας στο Πεκίνο.

Παραμένει ψηλά η ανεπίσημη εργασία στην Ελλάδα – Οι γυναίκες πλήττονται περισσότερο (πίνακες)
Παραμένει ψηλά η ανεπίσημη εργασία στην Ελλάδα - Οι γυναίκες πλήττονται περισσότερο

Η μεγάλη αύξηση των παραβάσεων και των προστίμων για την αδήλωτη εργασία οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι ένα μεγάλο κομμάτι της αγοράς εξακολουθεί να κινείται στη ζώνη της παραβατικότητας

Πόσο ακριβής θα είναι η ταινία για τον Μάικλ Τζάκσον;
Τα σκάνδαλα, ο μύθος, η πικρή αλήθεια: Πόσο ακριβής θα είναι η ταινία για τον Μάικλ Τζάκσον;

Ο Μάικλ Τζάκσον επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη με ένα πολυαναμενόμενο biopic που αναμένεται να σπάσει ταμεία. Πόσο όμως θα αγγίξει τις σκοτεινές σελίδες της ζωής του και πόσα θα μείνουν εκτός;

Ουκρανία: Οκτώ άνθρωποι παραμένουν στο νοσοκομείο, μετά τους πυροβολισμούς σε σούπερ μάρκετ στο Κίεβο
Οκτώ άνθρωποι παραμένουν στο νοσοκομείο, μετά τους πυροβολισμούς σε σούπερ μάρκετ στο Κίεβο

Ένας άνδρας, γεννημένος στη Ρωσία, άνοιξε πυρ με ένα αυτόματο όπλο εναντίον περαστικών, προτού ταμπουρωθεί μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ κρατώντας ομήρους, όπου τον πυροβόλησε και σκότωσε η αστυνομία

Εργοδοτική παραβατικότητα: Μία στις τέσσερις επιχειρήσεις πιάστηκε να παρανομεί σε εργασιακά θέματα
Μία στις τέσσερις επιχειρήσεις πιάστηκε να παρανομεί σε εργασιακά θέματα

Η ψηφιακή κάρτα και η μη καταβολή δεδουλευμένων είναι οι πιο συχνές παραβάσεις στους ελέγχους της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων. Στο 27% η εργοδοτική παραβατικότητα.

LIVE: Άστον Βίλα – Σάντερλαντ
LIVE: Άστον Βίλα – Σάντερλαντ

LIVE: Άστον Βίλα – Σάντερλαντ. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άστον Βίλα – Σάντερλαντ για την 33η αγωνιστική της Premier League.

LIVE: Βερόνα – Μίλαν
LIVE: Βερόνα – Μίλαν

LIVE: Βερόνα – Μίλαν. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βερόνα – Μίλαν για την 33η αγωνιστική της Serie A.

LIVE: Έβερτον – Λίβερπουλ
LIVE: Έβερτον – Λίβερπουλ

LIVE: Έβερτον – Λίβερπουλ. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Έβερτον – Λίβερπουλ για την 33η αγωνιστική της Premier League.

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Μπέρνλι
LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Μπέρνλι

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Μπέρνλι. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νότιγχαμ Φόρεστ – Μπέρνλι για την 33η αγωνιστική της Premier League.

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

