Κυριακή 19 Απριλίου 2026
On Field 19 Απριλίου 2026, 13:50

Ο Πανσερραϊκός είχε 9 βαθμούς σε είκοσι-μια αγωνιστικές και πλέον μετρά 15 στις επόμενες οκτώ. Κάπως έτσι…

Διονύσης Δελλής
Κάτι από Premier League το χθεσινό μενού της Super League. Ποιος ξέρει, ίσως η ιδέα να γίνουν Σάββατο τα πέντε ματς για να αφήσουν την Κυριακή στα ντέρμπι προσέφερε την απαραίτητη έμπνευση. Ίσως πάλι να επιβάλλεται εκείνος ο διαχωρισμός που μακριά από την κατάκτηση του τίτλου, χωρίζει τη σεζόν στα δύο για τις ομάδες. Μέχρι την Άνοιξη. Και από την Άνοιξη και πέρα. Το παράδειγμα του Πανσερραϊκού είναι το χαρακτηριστικό της σεζόν: Μέχρι τις 20 Φλεβάρη -σε 21 ματς- είχε όλους και όλους 9 βαθμούς και εξασφαλισμένη μια θέση στο ασανσέρ για τη Super League 2.

Αναζητούσαμε τον δεύτερο του υποβιβασμού. Από τότε όμως η συμπαθής ομάδα του Ζεράρ Σαραγόσα… καλπάζει: Στα τελευταία οκτώ έχει κερδίσει 15 βαθμούς δίχως να λογαριάζει από έδρες και ονόματα αντιπάλων. Μόνο από τον Ολυμπιακό έχασε σε αυτό το διάστημα.

Και τώρα στα playouts του δίνει και καταλαβαίνει. Νίκησε εκτός έδρας την Κηφισιά στην πρεμιέρα. Έφερε ισοπαλία με τον Αστέρα εντός. Και χθες με τρομερή ανατροπή πέρασε αέρινα από το Αγρίνιο (2-3) με τον 36χρονο Άλεξ Τεσέιρα να θυμίζει κάτι από εκείνο τον απίθανο τύπο που η Σαχτάρ -το μακρινό 2016- προτίμησε να δώσει στην Κίνα με 50 εκατ ευρώ και όχι στην Λίβερπουλ που τον είχε στο Νο 1 της μεταγραφικής λίστα της. Ξανάνιωσε.

Κάπως έτσι ο Πανσερραϊκός έβγαλε για πρώτη φορά φέτος το κεφάλι από το νερό. Έβαλε από κάτω την ΑΕΛ που βρέθηκε να χάνει 0-3 στο Περιστέρι από τον Ατρόμητο στα μισά του δρόμου για να καταλάβει αργότερα ότι τέτοιο σκορ δεν γυρίζει ακόμη και αν παίξεις με παίκτη παραπάνω από το 48΄ -η ανοησία της αποβολής του Στίβεν Τσούμπερ-, ακόμη και αν σκοράρεις στο 51΄ -με τον γιο του Στράτου Αποστολάκη, Κωνσταντίνο-.

Έβαλε από κάτω και τον Αστέρα Τρίπολης που γλίτωσε με μπόλικη δόση τύχης στη Νεάπολη από την Κηφισιά. Το 0-0 προέκυψε από το VAR που (σωστά) πήρε πίσω ένα πέναλτι και ένα γκολ από την ομάδα του Σεμπαστιάν Λέτο. Την Τετάρτη (22/4) οι τρεις που καίγονται παίζουν εντός. Οι Σέρρες (24β) φιλοξενούν τον Ατρόμητο (34β) που μετά τη χθεσινή του νίκη καθάρισε οριστικά. Η ΑΕΛ (23β) υποδέχεται την Κηφισιά (29β) και ο Αστέρας (22β) τον Παναιτωλικό (30β).

Σε αυτή την στροφή, θα μάθουμε αν Απρίλη μήνα θα μπλέξουν και άλλοι στο λόμπι μπροστά από το ασανσέρ του τρόμου. Είναι 10 αγωνιστικές τα playouts. Ένα ολόκληρο πρωτάθλημα. Και αν σε παρασύρει η… Άνοιξη μπορείς πολύ εύκολα να βρεις τον μπελά σου. Ειδικά από τη στιγμή που ο Πανσερραϊκός άνοιξε για τα καλά την κουβέντα για δύο θέσεις υποβιβασμού και όχι για μια

Ένα μικρό θαύμα όμως και στο «Κλ. Βικελίδης». Ο Γιώργος Αθανασιάδης βρήκε όσο έπρεπε τη μπάλα με τα δάχτυλα για να την στείλει στο δοκάρι και η κεφαλιά του Γιάννη Κάργα δεν έκανε το 3-3 στο 95΄για να κρατήσει τη φετινή παράδοση. Εκείνη που ήθελε τον Άρη να μην μπορεί με κανέναν τρόπο να νικήσει στην έδρα του. Είχε να προκύψει τρίποντο στο «σπίτι» από τον Νοέμβρη στους Κίτρινους. Ήρθε την κατάλληλη στιγμή. Και τώρα που ο κατήφορος πήρε τον Λεβαδειακό  που μέσα σε όλα τα άλλα είναι ο «χαμένος» του περίφημου split στην 5-8 βαθμολογία; Έχουμε μάχη για την 5η θέση της κατάταξης.

ΟΦΗ (20β) και Άρης (19β) πλησίασαν σε απόσταση βολής τους Βοιωτούς (22β) και μέχρι να επιστρέψουν στο γήπεδο για την συνέχεια της διαδικασίας; Θα έχουν λάβει και την απαραίτητη πληροφορία από τον τελικό του κυπέλλου που προηγείται (25/4). Αν το πάρει ο ΠΑΟΚ η 5η θέση δίνει Ευρώπη. Αν τα καταφέρει ο ΟΦΗ; Τα ματς που θα ακολουθήσουν δεν θα έχουν νόημα.

Ο τελικός κυπέλλου του επόμενου Σαββάτου δεδομένα θα απασχολήσει και το γκρουπ 1-4. Όχι μόνο τον φιναλίστ ΠΑΟΚ αλλά και εκείνους που απόψε το βράδυ θα βρεθούν απέναντι σε νέους… λογαριασμούς. Η 3η θέση της κατάταξης θα δίνει playoffs στο Europa League που σημαίνει προκριματικά στις 15 Αυγούστου και εξασφαλισμένο ευρωπαϊκό εισιτήριο καθώς ακόμη και αν δεν γίνει η δουλειά του Αυγούστου θα υπάρχει το Conference League που τόσο ταιριάζει στις ελληνικές ομάδες.

Φυσικά από τους τέσσερις, μόνο ο Παναθηναϊκός (50β) βλέπει σαν στόχο την 3η θέση έστω στο -8 από τον Ολυμπιακό που φιλοξενεί απόψε για τελευταία φορά στη Λεωφόρο και από τον ΠΑΟΚ που νωρίτερα δοκιμάζεται στη Νέα Φιλαδέλφεια. Οι άλλοι τρεις και απόψε θα παίξουν για το πρωτάθλημα! Αυτό που η ΑΕΚ (63β) κατάφερε να φέρει στα μέτρα της με το «διπλό» της πρεμιέρας στο «Καραϊσκάκης».

Έχει ρυθμό, καλή ψυχολογία, τεράστιο κίνητρο η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς. Θα πρέπει να επιβεβαιώσει ότι μπορεί να εκμεταλλευτεί και την ευκαιρία που η ίδια δημιούργησε στον εαυτό της. Ο ΠΑΟΚ -έστω χωρίς τον Γιώργο Γιακουμάκη- διψά για τέτοιες αποστολές. Και ξέρει ότι αν βρει τον τρόπο για μια τέλεια απόδραση, τότε παίρνει αυτομάτως το πρώτο χέρι για τον τίτλο.

Χρηματιστήριο Αθηνών: Στα 7,2 δισ. ευρώ τα εταιρικά ομόλογα – 23 εκδόσεις σε διαπραγμάτευση στο ταμπλό

Ανοιχτό αφήνει το θέμα των διαπραγματεύσεων Ιράν- ΗΠΑ, το πρακτορείο Tasnim

Γεωργία Νταγάκη: «Από την Κρήτη ως το Άπειρο»
Γεωργία Νταγάκη: «Από την Κρήτη ως το Άπειρο» - Ένα μουσικό ταξίδι 20 χρόνων στο Κύτταρο

Η Γεωργία Νταγάκη μας προσκαλεί την Παρασκευή 24 Απριλίου σε ένα μουσικό ταξίδι που συμπυκνώνει 20 χρόνια δημιουργικής πορείας, αναζήτησης και εξέλιξης.

Έγραψε ιστορία ο Ματαράτσο
On Field 19.04.26

Η Σοσιεδάδ κατέκτησε το Κύπελλο Ισπανίας και ο Αμερικανός τεχνικός είναι πλέον κάτοχος ενός σημαντικού ρεκόρ

Ποδόσφαιρο 19.04.26

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Άρσεναλ. Παρακολουθήστε live στις 18:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάντσεστερ Σίτι – Άρσεναλ για την 33η αγωνιστική της Premier League.

Ποδόσφαιρο 19.04.26

Επέστρεψε στις νίκες η Μίλαν, μετά από δυο αγωνιστικές. Πάντως, δεν ήταν καλή απέναντι στην ουραγό Βερόνα που την απείλησε και με ισοφάριση αλλά η νίκη είναι σημαντική. Το γκολ ο Ραμπιό στο 41’.

Ποδόσφαιρο 19.04.26

Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Μόργκαν Γκιμπς-Γουάιτ που πέτυχε χατ-τρικ, η Νότιγχαμ Φόρεστ νίκησε 3-1 τη Μπέρνλι αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ. Έφτασε τις 5 αγωνιστικές αήττητη η ομάδα του Βίτορ Περέιρα.

On Field 19.04.26

Η Σοσιεδάδ κατέκτησε το Κύπελλο Ισπανίας και ο Αμερικανός τεχνικός είναι πλέον κάτοχος ενός σημαντικού ρεκόρ

Λιονέλ Μέσι: Από «βασιλιάς των γηπέδων», επιχειρηματίας, ιδιοκτήτης ομάδων και στρατηγικός επενδυτής
Ποδόσφαιρο 16.04.26

Γιατί αγόρασε το 100% των μετοχών της ισπανικής UE Cornellà. Ο έλεγχος τριών ομάδων σε 3 διαφορετικές χώρες, η Ιντερ Μαϊάμι και η επέκταση της επιχειρηματικής του δραστηριότητας σε real estate, τεχνολογία, οι δαιδαλώδεις συμφωνίες με μερίσματα, και η χρήση του όνοματός του για την (πλουσιοπάροχη) επόμενη ημέρα.

Ο Αντσελότι άφησε… ξερό τον Λούλα
On Field 15.04.26

Ο προπονητής της Εθνικής ομάδας της Βραζιλίας, έκανε την ερώτηση του ενός εκατομμυρίου στον πρόεδρο της χώρας…

Ο Λαπόρτα τα «χώνει» τώρα στην UEFA
On Field 15.04.26

Οργισμένος εμφανίστηκε ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα, μετά τον αποκλεισμό των Καταλανών και ζητάει εξηγήσεις από την ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική συνομοσπονδία

Ο θόρυβος για τον Μελέρ στο Champions League και η διαιτησία στην Τουρκία
On Field 15.04.26

Ο διαιτητής του αγώνα Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός Χαλίλ Ουμούτ Μελέρ είχε δεχθεί τα πυρά της Μπάγερ Λεβερκούζεν για το πέναλτι υπέρ της ‘Αρσεναλ. Πολλά θέματα η διαιτησία στην Τουρκία

Ο αποκλεισμός της Μπαρτσελόνα ήταν συνειδητός
Champions League 15.04.26

Η Μπαρτσελόνα δεν την... πάτησε απέναντι στην Ατλέτικο Μαδρίτης. Ήξερε ότι μπορεί να αποκλειστεί παίζοντας τόσο επιθετικά, όμως έχει επιλέξει να... ζήσει και να πεθάνει με τη φιλοσοφία της.

Με τον Λανουά δεν είναι η πρώτη φορά
On Field 14.04.26

Την περασμένη εβδομάδα ήταν διαρροές ορισμών που δεν διαψεύστηκαν, είχαν προηγηθεί «η θέση της ΚΕΔ» και «οι τιμωρίες διαιτητών» για επίδειξη δύναμης της προπαγάνδας

Τότεναμ: Βουτιά στο κενό…
On Field 14.04.26

Η 9η πιο ακριβή ομάδα στον κόσμο κατάφατσα με τον υποβιβασμό – Το 45% που «πνίγει» την Τότεναμ και όσα… έκανε μαζί για την φέρουν στην πιο δεινή θέση της σύγχρονης ιστορίας της

Σύνθημα ανατροπής από τον Γιαμάλ
On Field 13.04.26

Ο σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα έστειλε μήνυμα για την μεγάλη κόντρα της Μπάρτσα με τους «ροχιμπλάνκος» στο Champions League

Κικίλιας από Χανιά: Ενίσχυση του Λιμενικού στην Κρήτη με επιπλέον εναέρια μέσα, Heron drones και νέα στελέχη
Κρήτη 19.04.26

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας πραγματοποίησε περιοδεία στην Κρήτη - Οι συναντήσεις και οι συσκέψεις που πραγματοποίησε

On Field 19.04.26

Η Σοσιεδάδ κατέκτησε το Κύπελλο Ισπανίας και ο Αμερικανός τεχνικός είναι πλέον κάτοχος ενός σημαντικού ρεκόρ

Ποδόσφαιρο 19.04.26

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Άρσεναλ. Παρακολουθήστε live στις 18:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάντσεστερ Σίτι – Άρσεναλ για την 33η αγωνιστική της Premier League.

Κεφαλονιά: «Θύμα κυκλώματος μαστροπείας η Μυρτώ», λέει ο πατέρας της – Στο κάδρο των ερευνών νέα πρόσωπα
Βόμβα 19.04.26

Ο πατέρας της 19χρονης δεν μπορεί να πιστέψει τι συνέβη στην αδικοχαμένη 19χρονη - «Εγώ έμαθα ότι την κόρη μου την είχαν έτοιμη να τη ναρκώσουν», τονίζει την ώρα που η υπόθεση παίρνει νέα τροπή με την ενδεχόμενη εμπλοκή και άλλων ατόμων

Ποδόσφαιρο 19.04.26

Επέστρεψε στις νίκες η Μίλαν, μετά από δυο αγωνιστικές. Πάντως, δεν ήταν καλή απέναντι στην ουραγό Βερόνα που την απείλησε και με ισοφάριση αλλά η νίκη είναι σημαντική. Το γκολ ο Ραμπιό στο 41’.

Ποδόσφαιρο 19.04.26

Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Μόργκαν Γκιμπς-Γουάιτ που πέτυχε χατ-τρικ, η Νότιγχαμ Φόρεστ νίκησε 3-1 τη Μπέρνλι αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ. Έφτασε τις 5 αγωνιστικές αήττητη η ομάδα του Βίτορ Περέιρα.

Ποδόσφαιρο 19.04.26

Με τον Βίρτζιλ Φαν Ντάικ να σκοράρει στο δέκατο λεπτό των καθυστερήσεων, η Λίβερπουλ κατάφερε να επικρατήσει με 2-1 της Έβερτον στο πρώτο ντέρμπι του Μέρσεϊσαϊντ στο νέο γήπεδο των «ζαχαρωτών».

Ποδόσφαιρο 19.04.26

LIVE: ΑΕΚ – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – ΠΑΟΚ για τη 2η αγωνιστική των πλέι οφ της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2 HD.

Super League 2 19.04.26

Υποβιβάστηκε το Αιγάλεω μετά την ήττα του με 3-2 από τον Παναργειακό, μία αγωνιστική πριν την ολοκλήρωση των πλέι άουτ του Β΄ ομίλου. Σώθηκαν Ελλάς Σύρου και Athens Kallithea μετά το μεταξύ τους 0-0.

Πόλεμος στο Ιράν 19.04.26

Το Ιράν έχει πιέσει για την παρουσία Βανς στις συνομιλίες. Ο Τραμπ, επικαλούμενος λόγους ασφαλείας, δήλωσε ότι θα πάνε οι Κούσνερ-Γουίτκοφ. Ο Λευκός Οίκος συμπεριλαμβάνει και τον αντιπρόεδρο στη αντιπροσωπεία.

Το χρονικό 19.04.26

Η σύζυγος του θύματος απευθυνθεί έκκληση μέσω του in σε όποιον έχει δει κάτι από το θανατηφόρο τροχαίο στην Ηλιούπολη να επικοινωνήσει με τις αρμόδιες αρχές

Καταγγελία στο in 19.04.26

Ένας 56χρονος καταγγέλλει στο in τον ξυλοδαρμό από τον γείτονά του για το ποσό των 20 ευρώ που φέρεται να αρνήθηκε να του δώσει. Το περιστατικό συνέβη το βράδυ στην Πάτρα

Υψηλή τεχνολογία 19.04.26

Ανθρωποειδές ρομπότ που κέρδισε αγώνα ημιμαραθωνίου για ρομπότ κατόρθωσε να καταρρίψει το ανθρώπινο παγκόσμιο ρεκόρ. Ο αγώνας μεταξύ ρομπότ πραγματοποιήθηκε σε μια επίδειξη τεχνολογίας στο Πεκίνο.

Μελέτη ΙΟΒΕ 19.04.26

Η μεγάλη αύξηση των παραβάσεων και των προστίμων για την αδήλωτη εργασία οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι ένα μεγάλο κομμάτι της αγοράς εξακολουθεί να κινείται στη ζώνη της παραβατικότητας

Culture Live 19.04.26

Ο Μάικλ Τζάκσον επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη με ένα πολυαναμενόμενο biopic που αναμένεται να σπάσει ταμεία. Πόσο όμως θα αγγίξει τις σκοτεινές σελίδες της ζωής του και πόσα θα μείνουν εκτός;

Ουκρανία 19.04.26

Ένας άνδρας, γεννημένος στη Ρωσία, άνοιξε πυρ με ένα αυτόματο όπλο εναντίον περαστικών, προτού ταμπουρωθεί μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ κρατώντας ομήρους, όπου τον πυροβόλησε και σκότωσε η αστυνομία

Επιθεώρηση Εργασίας 19.04.26

Η ψηφιακή κάρτα και η μη καταβολή δεδουλευμένων είναι οι πιο συχνές παραβάσεις στους ελέγχους της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων. Στο 27% η εργοδοτική παραβατικότητα.

Premier League 19.04.26

LIVE: Άστον Βίλα – Σάντερλαντ. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άστον Βίλα – Σάντερλαντ για την 33η αγωνιστική της Premier League.

Serie A 19.04.26

LIVE: Βερόνα – Μίλαν. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βερόνα – Μίλαν για την 33η αγωνιστική της Serie A.

Premier League 19.04.26

LIVE: Έβερτον – Λίβερπουλ. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Έβερτον – Λίβερπουλ για την 33η αγωνιστική της Premier League.

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

