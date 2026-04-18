Super League: Η βαθμολογία των play out μετά τη νίκη του Πανσερραϊκού και την ήττα της ΑΕΛ

Πολύ μεγάλη ανατροπή στη βαθμολογία των πλέι άουτ της Super League με την ολοκλήρωση της 3ης αγωνιστικής. Για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλούς μήνες ο Πανσερραϊκός, που νίκησε με 3-2 στο Αγρίνιο τον Παναιτωλικό, βγήκε πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού, αφήνοντας από κάτω την ΑΕΛ Novibet που ηττήθηκε με 3-2 στο Περιστέρι από τον Ατρόμητο.

Στο άλλο ματς της ημέρας, η Κηφισιά έμεινε στο 0-0 με τον Αστέρα Τρίπολης. Οι Αρκάδες πήραν έναν σημαντικό βαθμό που τους κρατά στο κόλπο της παραμονής, αν και υπάρχει πολύς δρόμος ακόμη. Όπως φαίνεται πάντως ο Πανσερραϊκός, η ΑΕΛ Novibet και ο Αστέρας είναι οι ομάδες που θα παλέψουν για τη μία θέση που οδηγεί στην παραμονή.

Τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής:

Κηφισιά – Αστέρας 0-0

Ατρόμητος – ΑΕΛ Novibet 3-2

Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός 2-3

Η βαθμολογία:

Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής (22/4):

16:00: Πανσερραϊκός – Ατρόμητος

17:00: ΑΕΛ Novibet – Κηφισιά

20:00: Αστέρας Τρίπολης ΑΚΤΩΡ – Παναιτωλικός