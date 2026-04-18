Ατρόμητος – ΑΕΛ 3-2: Πήραν τη ματσάρα οι Περιστεριώτες, έμπλεξαν οι «βυσσινί»

Ο Ατρόμητος ήθελε μια νίκη για να φτάσει ακόμη πιο κοντά -και μαθηματικά- στην ουσιαστικά εξασφαλισμένη παραμονή του στη μεγάλη κατηγορία. Η δε ΑΕΛ πήγε στο Περιστέρι για να παίξει έναν do-or-die τελικό παραμονής αφού μετά τις δύο ήττες τις στις πρώτες δύο αγωνιστικές, είχε βρεθεί μόλις στο +2 από τη ζώνη του υποβιβασμού. Ωστόσο παρόλο που η πίεση για το αποτέλεσμα ήταν διαφορετική για τις δύο ομάδες, η Λάρισα ήταν αυτή που άργησε ένα ημίχρονο να… εμφανιστεί στο γήπεδο, με τους Περιστεριώτες να στήνουν πάρτι στα πρώτα 45 λεπτά και τελικά να φτάνουν στη νίκη με 3-2.

Το παιχνίδι χωρίστηκε σε δύο μέρη, δηλαδή τα δύο ημίχρονα. Το πρώτο άνηκε 100% στον Ατρόμητο, με την ΑΕΛ να προσπαθεί στο δεύτερο αντίστοιχα να εκμεταλλευθεί την αριθμητική υπεροχή της. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν 3-0 στο πρώτο 45λεπτο, ωστόσο στο 48′ ο Τσούμπερ άφησε την ομάδα του με 10 και αμέσως οι «βυσσινί» μείωσαν σε 3-1, μετά σε 3-2 ένα δεκάλεπτο πριν το τέλος και ενδιάμεσα το ματς να γίνεται… ροντέο, με εκατέρωθεν πολλές ευκαιρίες για γκολ.

Τελικά, ο Ατρόμητος άντεξε, κράτησε το προβάδισμα που είχε εξασφαλίσει από το ημίχρονο και πήρε το «τρίποντο» που τον έστειλε στους 34 βαθμούς, 7 αγωνιστικές πριν το φινάλε της διαδικασίας. Αντιθέτως, η ΑΕΛ υπέστη την τρίτη διαδοχική νίκη της και έμπλεξε για τα καλά, αφού είδε τον Αστέρα να μειώνει στο -1 (23 έναντι 22), όσο δηλαδή απέχει πλέον για τους «βυσσινί» η ζώνη του υποβιβασμού. Κρίσιμη η επόμενη αγωνιστική την Τετάρτη (22/4) όταν η ΑΕΛ θα υποδεχθεί την Κηφισιά, σε έναν ακόμη «τελικό», πριν τον… επόμενο.

Το καθάρισε στο πρώτο ημίχρονο ο Ατρόμητος

Το ματς ξεκίνησε σε αργό τέμπο, χωρίς φάσεις μπροστά στις δύο εστίες για ένα τέταρτο, ωστόσο όταν ο Ατρόμητος βρήκε την πρώτη του ευκαιρία, την αξιοποίησε, σκόραρε και δεν ξανακοίταξε πίσω! Ήταν το 17ο λεπτό του αγώνα όταν ο Γιουμπιτάνα βρήκε με υπέροχη κάθετη μπαλιά στον κενό χώρο τον Μπάκου, αυτός έφυγε μόνος και στο τετ-α-τετ νίκησε τον Αναγνωστόπουλο για το 1-0. Ένα δίλεπτο μετά παραλίγο ο ίδιος παίκτης να κάνει και το 2-0, όμως δεν πρόλαβε να βάλει για λίγο το πόδι στο γύρισμα του Τσούμπερ.

Στην απέναντι εστία, η ΑΕΛ βρήκε την πρώτη της φάση στο 20′, όμως ένα γυριστό σουτ του Γκαράτε ήταν αδύναμο -από καλή θέση- και ο Γκουγκεσασβίλι μπλόκαρε εύκολα. Στο 23′, ο Ατρόμητος βρήκε και το δεύτερο γκολ του, δείχνοντας να καθαρίζει γρήγορα το ματς. Μετά από εκτέλεση κόρνερ του Μίχορλ, ο Μανσούρ με καρφωτή κεφαλιά ήταν αυτός που έκανε το 2-0.

Στα επόμενα λεπτά, στο 26′ και το 32′ η ΑΕΛ είχε δύο καλές στιγμές με Χατζηστραβό και Τούπτα, με τον Γκουγκεσασβίλι να… αρχίζει να κατεβάζει τα ρολά! Μάλιστα, λίγο πριν «βγει» το ημίχρονο, ήρθε και το 3-0 για τον Ατρόμητο. Στο 41′, ο Μπάκου έφυγε στην κόντρα μετά από νέα ασίστ του Μίχορλ, πέρασε τον Αναγνωστόπουλο που έκανε κακή έξοδο και με πλασέ σκόραρε σε κενή εστία. Αρχικά δόθηκε οφσάιντ, αλλά μέσω VAR το γκολ μέτρησε κανονικά στο 44′.

Ο Τσούμπερ… ανάστησε την ΑΕΛ

Δεν ήταν… θαύμα, μάλλον το αντίθετο, όμως σίγουρα ήταν η στιγμή που άλλαξε την εικόνα του ματς. Στο 48′ ο Τσούμπερ αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη για ένα αχρείαστα επικίνδυνο μαρκάρισμα πάνω στον αστράγαλο του Αποστολάκη με τις τάπες και έδωσε στην ΑΕΛ την ευκαιρία να… μπει όλη στην περιοχή της ομάδας του στα λεπτά που ακολούθησαν. Σημειώνεται ότι αρχικά ο διαιτητής είχε δείξει κίτρινη, όμως άλλαξε την απόφασή του μετά από νέα παρέμβαση του VAR.

Στο 51′ κιόλας η ΑΕΛ μείωσε το σκορ και έκανε το ματς… ροντέο. Τρία λεπτά μετά την ανόητη ενέργεια του Ελβετού, ο Όλαφσον έκανε το γύρισμα μετά την πάσα του Τούπτα και ο Αποστολάκης ήταν αυτός που σκόραρε από κοντά σε κενή εστία ουσιαστικά, έχοντας νωρίτερα πάρει και την αποβολή για την ομάδα του.

Κάπου εκεί, η ομάδα του Παντελίδη… μυρίστηκε αίμα και άρχισε να επιτίθεται κατά κύματα. Ωστόσο, ο Γκουγκεσασβίλι ήταν σε εξαιρετική μέρα και… άντεχε κάτω από τα δοκάρια του. Στο 52′ έπιασε το πολύ ωραίο πλασέ του Πέρες και στο 55′ τα σουτ των Χατζηστραβού και Τούπτα, κρατώντας το 3-1. Ο Ατρόμητος είχε με τη σειρά του ένα καλό σουτ στο 67′ με τον Γιουμπιτάνα το οποίο μπλόκαρε ο Αναγνωστόπουλος, ενώ στο 69′ νέα μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΛ με το σουτ του Όλαφσον να κοντράρει και να περνάει λίγο έξω. Ένα λεπτό αργότερα ο Ουκάκι έχασε μοναδική ευκαιρία για το 4-1 στην αντεπίθεση.

Το ροντέο συνεχίστηκε και στο τελευταίο δεκάλεπτο, με την ΑΕΛ να μειώνει κι άλλο στο 80′! Αντεπίθεση για τους φιλοξενούμενους, ο Κακουτά έβγαλε την πάσα στην περιοχή για τον Τούπτα ο οποίος χωρίς ισορροπία σούταρε δοκάρι και μέσα για το 3-2. Πολλές διαμαρτυρίες των γηπεδούχων στο σημείο αυτό για φάουλ του Μουτουσαμί στο ξεκίνημα της φάσης, όμως ο Κατοίκος δεν είδε κάτι αντικανονικό, πριν δείξει και κόκκινες στον πάγκο του Ατρομήτου. Ως το φινάλε, Ουκάκι και Καραμάνης είχαν νέες κλασικές ευκαιρίες για το 4-2, ο Πασάς με τη σειρά του αστόχησε σε κεφαλιά για το 3-3 και κάπως έτσι έμεινε το τελικό 3-2 για τον Ατρόμητο που σφράγισε μάλλον οριστικά την παραμονή του στη Super League.

Οι συνθέσεις των ομάδων:

Ατρόμητος (Ντούσαν Κέρκεζ / 4-2-3-1): Γκουγκεσασβίλι, Σταυρόπουλος, Τσιγγάρας, Μίχορλ (55′ Ουκάκι), Γιουμπιτάνα (72′ Καραμάνης), Μουντές, Ούρονεν, Μπάκου, Μανσούρ (46′ Μήτογλου), Τσούμπερ, Μουτουσαμί.

ΑΕΛ Novibet (Σάββας Παντελίδης / 3-4-3): Αναγνωστόπουλος, Αποστολάκης, Όλαφσον, Ηλιάδης, Μπατουμπινσικά (63′ Πασάς), Ρόσιτς (32′ Ναόρ), Σουρλής (46′ Ατανάσοφ), Πέρες (72′ Σίστο), Γκάρατε, Χατζηστραβός (72′ Κακουτά), Τούπτα.

Διαιτητής: Κωνσταντίνος Κατοίκος (Αθηνών)

Βοηθοί: Βασίλειος Μωυσιάδης (Γρεβενών), Κωνσταντίνος Μάτσας (Ηρακλείου)

Τέταρτος: Βασίλειος Φίτσας (Πρέβεζας/Λευκάδας)

VAR: Αλέξανδρος Τσακαλίδης (Χαλκιδικής)

AVAR: Παναγιώτης Κουκούλας (Λέσβου)