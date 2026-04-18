Κηφισιά-Αστέρας 0-0: Το VAR… φρέναρε τους γηπεδούχους που είχαν και δοκάρι – Βαθμό ελπίδας οι φιλοξενούμενοι

Όλα… μαζεμένα για την Κηφισιά που αναδείχθηκε ισόπαλη 0-0 με τον Αστέρα Τρίπολης στο ματς της 3ης αγωνιστικής των πλέι άουτ της Stoiximan Super League. Το VAR της… ακύρωσε γκολ στις καθυστερήσεις, όπως και πέναλτι υπέρ της και σαν να μην έφταναν αυτά, είχε και δοκάρι!

Από την άλλη πλευρά ο Αστέρας πήρε μεν βαθμό ελπίδας, όμως έχασε μεγάλη ευκαιρία! Αν ο Ατρόμητος νικήσει της ΑΕΛ (σ.σ. προηγείται 3-0) θα την προσπερνούσε στην βαθμολογία. Αν παραμείνει το σκορ στο Περιστέρι, ο Αστέρας θα πλησιάσει την Θεσσαλική ομάδα στον έναν βαθμό (22 έναντι 23ων).

Η Κηφισιά ανέβασε στροφές στο τέλος, είχε το πέναλτι που ακυρώθηκε στο 54’, το δοκάρι στο 84’ και το ακυρωθέν γκολ στο 90+5’! Η γηπεδούχος ομάδα εξακολουθεί να προβληματίζει. Παραμένει χωρίς νίκη στα πλέι άουτ και για τέταρτο ματς χωρίς τρίποντο.

Κηφισιά και Αστέρας παραχώρησαν την τέταρτη φετινή ισοπαλία σε ισάριθμα μεταξύ τους φετινά ματς. Τα δυο ήταν για το πρωτάθλημα και το ένα για το Κύπελλο Betsson.

Το πρώτο ημίχρονο θα ξεχαστεί γρήγορα. Ο λόγος είναι ότι δεν σημειώθηκε κάτι το ιδιαίτερο καθώς δεν υπήρξε αντίπαλος που έφτασε κοντά στο γκολ. Το θέαμα ήταν κακό και ούτε μπορεί να θεωρηθεί ευκαιρία για τον Αστέρα η άστοχη και κακή σε εκτέλεση κεφαλιά του Οκό, μετά από κόρνερ του Καλτσά στο 12’. Μοιρασμένη και η κατοχή της μπάλας (η Κηφισιά 51 %).

Στο 54’ ο Αθηναίος διαιτητής Ευαγγέλου (με VAR το Θεσσαλονικιό Παπαδόπουλο) ακύρωσε πέναλτι υπέρ της Κηφισιάς σε ανατροπή του Ταβάρες από τον Σιλά. Ο λόγος είναι ότι μέσω VAR φάνηκε ότι στην αρχή της φάσης υπήρχε οφσάιντ από τον Χριστόπουλο, ο οποίος ήταν μισό παπούτσι μπροστά!

Μέχρι το 72’ οι δυο ομάδες είχαν από ένα άστοχο σουτ. Η Κηφισιά με φάουλ του Πόμπο στο 71’ και ο Αστέρα με τον Κετού. Στο 77’ ο Παπαδόπουλος μπλόκαρε κεφαλιά του Αντονίσε.

Μετά το 80’ χτύπησαν τα… καμπανάκια, καθώς ανέβηκε η ένταση του αγώνα! Στο 84’ η Κηφισιά είχε δοκάρι (οριζόντιο) σε τρομερό σουτ του Ρουκουνάκη. Σα να μην έφτανε αυτό, στο 90+5’ το VAR ακύρωσε γκολ του Πέτκοφ με προβολή, τη στιγμή που το είχαν δει, νόμιζαν ότι θα μετρήσει και πανηγύριζαν, όμως έκαναν λάθος!

ΚΗΦΙΣΙΑ: Ραμίρες, Πέτκοφ, Κονατέ, Σόουζα (43′ Σιμόν), Ποκόρνι, Πέρεθ (46′ Αμανί), Ταβάρες (63′ Γκέρσον Σόουζα), Ρουκουνάκης, Πόμπο (78′ Μπένι), Αντονίσε, Θεοδωρίδης (46′ Χριστόπουλος).

ASTERAS AKTOR: Παπαδόπουλος, Σίπτσιτς, Τριανταφυλλόπουλος, Σιλά (57′ Τερεζίου), Δεληγιαννίδης, Αλάγκμπε, Αλμύρας (81′ Τζανδάρης), Γκονζάλες (81′ Μουνιόθ), Κετού, Καλτσάς (65′ Εμμανουηλίδης) και Οκό (65′ Μακέντα)