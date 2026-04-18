Super League 2: Υποβιβασμός για την Καβάλα (3-1, vid) – Σώθηκαν ΠΑΟΚ Β’ και Νέστος Χρυσούπολης (1-1)

ΠΑΟΚ Β’ και Νέστος Χρυσούπολης αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 στην Καλαμαριά, σε παιχνίδι για την 8η αγωνιστική των πλέι άουτ στον Ά όμιλο της Super League 2. Με αυτό το αποτέλεσμα εξασφάλισαν την παραμονή τους δύο αγωνιστικές πριν το τέλος του μίνι πρωταθλήματος.

Κι αυτό καθώς ο υποβιβασμένος ΠΑΣ Γιάννινα επικρατούσε την ίδια ώρα με 3-1 της Καβάλας που «καιγόταν» για τη νίκη, αλλά όχι μόνο δεν την πήρε αλλά γνώρισε καταδικαστική ήττα από μία αδιάφορη επί της ουσίας βαθμολογικά ομάδα.

Έτσι οι Καβαλιώτες παρέμειναν στους 20 βαθμούς κι έγιναν η 4η ομάδα που οδηγείται στην Γ’ Εθνική, την ώρα που ο ΠΑΟΚ Β’ και ο Νέστος Χρυσούπολης με τη μεταξύ τους ισοπαλία έφταναν τους 28 και τους 27 αντίστοιχα και πλέον δεν μπορούν να απειληθούν από καμία άλλη ομάδα, με δύο αγώνες να απομένουν για το φινάλε των πλέι άουτ.

Τέλος σε ένα αδιάφορο βαθμολογικά παιχνίδι στην Ευκαρπία, καθώς αμφότεροι έχουν υποβιβαστεί στη Γ’ Εθνική, Μακεδονικός και Καμπανιακός έφεραν «χορταστικό» 4-3, με νικητές τους γηπεδούχους.

ΣΚΟΡΕΡ: 87′ πεν. Γκιτέρσος – 67′ Λέλεκας

ΠΑΟΚ Β (Πονζ): Στεργιάκης, Χιμένεθ, Λούκας, Κωττάς (66′ Πάβελ), Κοσίδης (46′ Αδάμ), Σαρρής, Καλόγηρος (82′ Καλαϊτσίδης), Μπέρδος (82′ Αλμασίδης), Κανίς (66′ Τσιφούτης), Ραϊχανί, Γκιτέρσος.

Νέστος Χρυσούπολης (Κεχαγιάς): Αστράς, Λέλεκας, Δημητριάδης, Γκιώνης, Τσαμούρης (16′ λ.τ Δερμιτζάκης), Τσίκος, Γιαξής, Σαπουντζής (66′ Δούμτσης), Κωστίκα, Γλυνός (66′ Σταυρόπουλος), Σέα.

Διαιτητής: Τσιμεντερίδης (Κοζάνης)

Βοηθοί: Μπαλιακάς (Κοζάνης), Καραγκιζόπουλος (Ημαθίας)

ΠΑΣ Γιάννινα – Καβάλα 3-1

ΣΚΟΡΕΡ: 80′, 90+2′ Φιόγκμπε σουτ, 89′ Τουντόντα κεφ. – 82′ Ρόβας σουτ

ΠΑΣ Γιάννινα (Γκούμας): Λαδιάς, Καφενζής (60′ Τουτόντα), Βιραμάκι, Ντεκουμές (72′ Γκρέστας), Κιτσάκης, Δούμας, Κασέμι, Κριμιτζάς (72′ Τσίρης), Φιόγκμπε, Μπουλάρι (60′ Πατρινός), Αθανασίου (60′ Παναγιωτακόπουλος).

Καβάλα (Τάτσης): Ιωαννίδης, Μπρέγκου, Κολλαράς, Χρούστινετς, Στίκας, Κομάτσι (61′ Κουντουριώτης), Βοριαζίδης (70′ Ρόβας), Ξυγκόρος (79′ Παναγιώτου), Σιφναίος, Γαβριηλίδης, Δημοσθένους (61′ Παπαδόπουλος).

Διαιτητής: Αργυρόπουλος (Σερρών)

Βοηθοί: Σιδέρης (Καστοριάς), Πάνου (Φλώρινας)

Κίτρινες: Δούμας, Βιραμάκι – Χρούστινετς, Ρόβας

Κόκκινες:

Μακεδονικός – Καμπανιακός 4-3

ΣΚΟΡΕΡ: 11′ πεν, 17′ Καντάβε σουτ, 13′ αυτ. Παπαστεριανός, 57′ Σουλαϊμόν σουτ – 59′ πεν. Ελευθεριάδης, 77′ Γαρύφαλλος κεφ, 83′ Ανανιάδης κεφ.

Μακεδονικός (Θ. Κούρτογλου): Καζέλης, Κωνσταντινίδης (84′ Κώτσογλου), Τσουκάνης, Θωμάι, Σαραγιώτης (28′ λ.τ Σταμπουλίδης), Βερχόβεν, Κωτέλης, Παρασκευάς, Σουλαϊμόν, Καντάβε, Νίκος (74′ Αντελέκε).

Καμπανιακός (Αυγέρος): Κασαπίδης, Γαρύφαλλος, Παπακωνσταντίνου, Αμπουντού (68′ Λύγκας), Ν. Καθάριος (68′ Ανανιάδης), Μωυσίδης (57′ Δερμιτζάκης), Τσαπακίδης, Ντουμάνης, Παπαστεριανός, Παντεκίδης (64′ λ.τ Καράδαλης), Καστίδης (46′ Ελευθεριάδης).

Διαιτητής: Τασιόπουλος (Θεσσαλίας)

Βοηθοί: Καρασαββαϊδης, Σακάλογλου (Καβάλας)

Κίτρινες: Κωτέλης – Κασαπίδης

Κόκκινες: 67′ Σουλαϊμόν

Τα αποτελέσματα της 8ης αγωνιστικής των πλέι άουτ στον Α’ όμιλο της Super League 2

Σάββατο 18/4

Το πρόγραμμα της επόμενης (9ης) αγωνιστικής

22 Απριλίου

Νέστος Χρυσούπολης – ΠΑΣ Γιάννινα 15:00

Καμπανιακός – ΠΑΟΚ Β’ 15:00

Καβάλα – Μακεδονικός 15:00