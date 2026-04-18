Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός 2-3: Σπουδαίο «διπλό» για τα «Λιοντάρια» στο Αγρίνιο

Ο εξαιρετικός τους τελευταίους μήνες Πανσερραϊκός, εμφανίστηκε αντάξιος της περίστασης στο ματς με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο για την 3η αγωνιστική των play-out της Super League και μετά από μια εξαιρετική εμφάνιση πήρε τη νίκη-χρυσάφι (2-3). Χάρη σε αυτή, ξεκόλλησε μετά από πολύ καιρό από την τελευταία θέση της βαθμολογίας και τη ζώνη του υποβιβασμού, με το υπερπολύτιμο «τρίποντο» να τον ξαναβάζει για τα καλά στο κόλπο της παραμονής στη μεγάλη κατηγορία! Ανέβηκε πια στους 24 βαθμούς, περνώντας στο +1 από την ΑΕΛ και το +2 από τον νέο ουραγό Αστέρα.

Στα τελευταία 9 ματς πρωταθλήματος, ο Πανσερραϊκός του Ζεράρ Σαραγόσα έχει μόνο μία ήττα –και αυτή δύσκολη από τον Ολυμπιακό (1-2). Από τον Φεβρουάριο και έπειτα, τα «Λιοντάρια» μετρούν 4 νίκες, 4 ισοπαλίες και αυτή τη μία ήττα από τους «ερυθρόλευκους», έχουν επίσης 6 σερί ματς χωρίς ήττα, την ώρα που μονάχα στα play-out μετρούν 7 βαθμούς σε τρεις αγώνες! Νίκη στην Αθήνα επί της Κηφισιάς, ισοπαλία εντός με τον Αστέρα και τώρα νίκη στο Αγρίνιο.

Μεγάλος πρωταγωνιστής του τελευταίου σπουδαίου αποτελέσματος, ο τρομερός Άλεξ Τεϊσέιρα. Ο 36χρονος Βραζιλιάνος υπέγραψε στον Πανσερραϊκό στις 15 Γενάρη και έκτοτε έχει ανεβάσει το επίπεδο ολόκληρης της ομάδας του… δύο κλάσεις. Κόντρα στον Παναιτωλικό ουσιαστικά διέλυσε… σόλο την άμυνα του αντιπάλου, πετυχαίνοντας δύο γκολ (37′, 49′)τεράστιας κλάσης και μοίρασε την ασίστ για το τρίτο με σκόρερ τον Ριέρα (25′).

Ο δε Παναιτωλικός που ούτως ή άλλως δεν… καιγόταν, έμεινε στη 10η θέση με 30 βαθμούς και μακριά ακόμη από τη ζώνη του υποβιβασμού, στο +7. Ο Αντρέας Μπουχαλάκης με απίθανη απευθείας εκτέλεση φάουλ στο 9′ ήταν αυτός που άνοιξε το σκορ για τους Αγρινιώτες, ενώ στις καθυστερήσεις ο Αγκίρε μείωσε για τον Παναιτωλικό σε 2-3, μετά από λάθος της άμυνας.

Γκολάρα ο Μπουχαλάκης, έμεινε… εκεί ο Παναιτωλικός

Ως προς την εξέλιξη και την εικόνα του αγώνα, η πρώτη επί της ουσίας φάση, ήταν το γκολ με το οποίο ο Παναιτωλικός άνοιξε το σκορ. Ήταν το 9ο λεπτό όταν ο Μπουχαλάκης έστειλε τη μπάλα στο πλαϊνό δίχτυ με μια απίθανη απευθείας εκτέλεση φάουλ για το 1-0. Βεβαίως, ο Πανσερραϊκός -είναι η αλήθεια- είχε ξεκινήσει καλύτερα το παιχνίδι και το γκολ αυτό δεν τον πτόησε στο να συνεχίσει να προσπαθεί να φτιάξει φάσεις με στρωτό, συνδυαστικό ποδόσφαιρο. Για αρκετή ώρα ο Παναιτωλικός έδειχνε να αμύνεται σωστά και στο 23′ είχε και μια ακόμη καλή ευκαιρία για το 2-0 με τον Μαυρία, που όμως σούταρε λίγο άουτ.

Σούπερ ανατροπή με Ριέρα – Τεϊσέιρα ο Πανσερραϊκός

Στο 25′ όμως ο Πανσερραϊκός βρήκε γρήγορο γκολ ισοφάρισης για το 1-1. Ο Ριέρα σκόραρε με έξοχο δεξί σουτ από το ύψος της περιοχής, μετά από ωραία ενέργεια και ασίστ του Τεϊσέιρα. Στο 30′, οι γηπεδούχοι είχαν την τελευταία φάση για να πετύχουν ένα δεύτερο γκολ και από τη στιγμή που ο Μπάτζι αστόχησε στο τετ-α-τετ προ του Τιναλίνι, το πλήρωσαν και με το παραπάνω.

Στο 37′ ο Ιβάν έβγαλε ασίστ στον κενό χώρο για τον Τεϊσέιρα, ο οποίος μετά από υπέροχη ενέργεια και δυνατό σουτ, έκανε το 1-2 για τους Σερραίους. Αυτό το 1-2 ήταν το σκορ ημιχρόνου και με την έναρξη του β’ μέρους, οι φιλοξενούμενοι σφράγισαν τη νίκη. Μετά από υπέροχη ομαδική προσπάθεια, ο Λύρατζης έκανε το τελικό γύρισμα για τον Τεϊσέιρα και αυτός με τακουνάκι εκτέλεσε για το 1-3.

Όσο περνούσε η ώρα, ο ρυθμός έπεφτε, με τον Παναιτωλικό να είναι ακίνδυνος και τον Πανσερραϊκό να διαχειρίζεται εύκολα το υπέρ του αποτέλεσμα, μέχρι το σφύριγμα της λήξης που του έδωσε την πολύτιμη νίκη. Το μόνο που άλλαξε ήταν το τελικό σκορ, με τον Αγκίρε να μειώνει -χωρίς ουσία- σε 2-3 στις καθυστερήσεις, μετά από λάθος της άμυνας.

Οι συνθέσεις των ομάδων:

Παναιτωλικός (Γιάννης Αναστασίου): Κουτσερένκο, Μαυρίας (79′ Μπρέγκου), Σιέλης, Κόγιτς, Αποστολόπουλος (71′ Γκαρσία), Μπουχαλάκης, Εστεμπάν, Ματσάν, Ρόσα (71′ Σμυρλής), Μπάτζι (79′ Αγκίρε), Άλεξιτς (55′ Λομπάτο).

Πανσερραϊκός (Ζεράρ Σαραγόσα): Τιναλίνι, Λύρατζης, Βόλνεϊ, Τσαούσης, Γκελασβίλι, Κάλινιν, Μπεν Σαλάμ (55′ Δοϊρανλής), Ομεονγκά, Ριέρα (87′ Μπρουκς), Τεϊσέιρα (87′ Καρέλης), Ίβαν (71′ Μασκανάκης).

Διαιτητής: Αναστάσιος Σιδηρόπουλος (Δωδεκανήσου)

Βοηθοί: Λάζαρος Δημητριάδης (Μακεδονίας), Αθανάσιος Κλεπετσάνης (Κορίνθου)

Τέταρτος: Φώτιος Νταούλας (Δυτ. Αττικής)

VAR: Κωνσταντίνος Πουλικίδης (Δράμας)

AVAR: Βασίλειος Φωτιάς (Πέλλας)