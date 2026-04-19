Culture Live 19 Απριλίου 2026, 11:50

«Ένας αλκοολικός και ένας άχρηστος» – O Όσκαρ Ουάιλντ και ο σκανδαλώδης αδερφός του

Ο Μάθιου Στάργκις εξερευνά τις ζωές του Γουίλι Oυάιλντ, της Μέιμπελ Μπίαρντσλεϊ και του Χάουαρντ Στάργκις -των λιγότερο γνωστών αδελφών τριών διάσημων προσωπικοτήτων της βικτοριανής εποχής, στο βιβλίο «Relative Failures».

Έφη Αλεβίζου
Σύμφωνα με μια φήμη που κυκλοφορούσε στο Λονδίνο της δεκαετίας του 1880, ο Όσκαρ Ουάιλντ πλήρωσε τον αδελφό του Γουίλι για να αφήσει γενειάδα, ώστε να μην τους μπερδεύουν μεταξύ τους. Αυτό ήταν απόδειξη όχι μόνο της φυσικής ομοιότητας των δύο ανδρών, αλλά και της συναισθηματικής τους εγγύτητας.

Ο Γουίλι ήταν πάντα ο μεγαλύτερος υποστηρικτής του μικρού του αδελφού, επαναλαμβάνοντας με υπερηφάνεια τους αφορισμούς του και διαφημίζοντας τις εκδόσεις του. Ωστόσο, μέσα σε μια δεκαετία, ο Όσκαρ είχε διακόψει κάθε επαφή μαζί του.

Είχε βαρεθεί τον σκανδαλώδη τρόπο ζωής του μεγαλύτερου αδελφού του και φοβόταν ότι θα αμαύρωνε τη λογοτεχνική του φήμη.

Στη σκιά των αδερφών τους

Σε αυτή την αιχμηρή περιγραφή της οικογενειακής αντιπαλότητας, ο Μάθιου Στάργκις εξερευνά τρεις ανθρώπους της ύστερης βικτοριανής εποχής που ζούσαν στη σκιά των αδελφών τους, των σούπερ σταρ.

Εκτός από τον Γουίλι Γουάιλντ, υπάρχουν η Μέιμπελ Μπίαρντσλεϊ, αδελφή του «ντεκαντάντ» εικονογράφου Όμπρι, και ο Χάουαρντ Στάργκις, αδελφός του επιτυχημένου μυθιστοριογράφου Τζούλιαν.

Το σκηνικό είναι η δεκαετία του 1890, εκείνη η δεκαετία της καλλιτεχνικής παρακμής, των ξέφρενων πάρτι και των μποέμικων διασκεδάσεων. Είναι επίσης μια εποχή στενών δεσμών: «Ο Γουίλι έγραφε κριτικές για την υποκριτική της Μέιμπελ, ο Όσκαρ φλέρταρε με τον Χάουαρντ, ο Τζούλιαν και ο Όμπρι μοιράζονταν το πάθος τους για την όπερα».

Ο Γουίλι Ουάιλντ είχε ξεκινήσει με τις καλύτερες προοπτικές. Δύο χρόνια μεγαλύτερος από τον Όσκαρ, είχε περάσει με ευκολία το σχολείο και το πανεπιστήμιο ως «ένας λαμπρός, ευγενής νεαρός με απεριόριστες προοπτικές»

«Αδελφέ Γουίλι… — Μην ανησυχείς, Όσκαρ· και άλλοι μεγάλοι άνδρες έχουν γνωρίσει δραματικές αποτυχίες!» Σκίτσο του 1883 από τον Άλφρεντ Μπράιαν, μετά την αποτυχία του θεατρικού έργου του Όσκαρ Γουάιλντ «Βέρα, ή Οι Νιχιλιστές στην Αμερική» / Wikimedia Commos

Βραδιές στα κλαμπ

Στην περίπτωση του Όσκαρ και του Γουίλι, είναι η ανατροπή της τύχης που κάνει την ιστορία τόσο εξαιρετική. Ο Γουίλι είχε ξεκινήσει με τις καλύτερες προοπτικές. Δύο χρόνια μεγαλύτερος από τον Όσκαρ, είχε περάσει με ευκολία το σχολείο και το πανεπιστήμιο ως «ένας λαμπρός, ευγενής νεαρός με απεριόριστες προοπτικές».

Σύντομα, όμως, εμφανίστηκαν οι κακές συνήθειες. Ο Γουίλι εγκατέλειψε τη δικηγορία επειδή ήταν πολύ κουραστική δουλειά.

Στράφηκε στη δημοσιογραφία, αλλά η αγάπη του για τα μακρά γεύματα και τις βραδιές στα κλαμπ σήμαινε ότι δεν κρατούσε ποτέ μια δουλειά. Το ντεμπούτο του ως θεατρικός συγγραφέας πήγε καλά στην Αμερική, καλύτερα ακόμη και από αυτό του Όσκαρ, πριν ξεφουσκώσει.

Το 1891 παντρεύτηκε μια πολύ μεγαλύτερη Αμερικανίδα για τα χρήματά της και γρήγορα τον παράτησε, με τη μαινόμενη σύζυγό του να δηλώνει: «Ο κύριος Ουάιλντ δεν μου είναι χρήσιμος ούτε τη μέρα ούτε τη νύχτα».

Ο Γουίλι Ουάιλντ / Wikimedia Commons

Τι συνέβαινε

Ο Όσκαρ Ουάιλντ, αντίθετα, ήταν οικογενειάρχης, αποσπώντας τεράστια δημόσια αναγνώριση για έργα όπως «Η Βεντάλια της Λαίδης Γουίντερμιλ» και «Μια Γυναίκα χωρίς Σημασία» και απολαμβάνοντας μια φαινομενικά σταθερή ιδιωτική ζωή.

Ο Στάργκις πιστεύει ότι ο Γουίλι δεν γνώριζε ότι, παρασκηνιακά, ο μικρότερος αδελφός του είχε σεξουαλικές σχέσεις με άνδρες. Μόνο μετά τις σκανδαλώδεις δικαστικές υποθέσεις του 1895, που οδήγησαν στην καταδίκη του Όσκαρ σε δύο χρόνια καταναγκαστικής εργασίας για «βαριά ανηθικότητα», ο Γουίλι Ουάιλντ συνειδητοποίησε τι συνέβαινε.

Αν και θα ήταν άδικο να κατηγορήσουμε τον Γουίλι για κακία, δεν υπάρχει αμφιβολία για το πόσο θετική επίδραση είχε η πτώση του Όσκαρ στη διάθεσή του.

Τριγύριζε γύρω του, απολαμβάνοντας να παίζει τον ρόλο του προστατευτικού μεγαλύτερου αδελφού, ακόμα κι αν μερικές φορές δεν έπιανε το νόημα: «Ο Όσκαρ δεν ήταν άνθρωπος με κακό χαρακτήρα: θα μπορούσες να του εμπιστευτείς μια γυναίκα οπουδήποτε».

Ο Γουίλι πέθανε το 1899 από αλκοολισμό, ενώ ο Όσκαρ, ένας καταρρακωμένος άνθρωπος, τον ακολούθησε το 1900.

Πορνογραφικά σχέδια

Η Μέιμπελ Μπίαρντσλεϊ ήταν 12 μήνες μεγαλύτερη από τον αδελφό της Όμπρι, αν και τους άρεσε να παρουσιάζονται ως δίδυμα. Διανοούμενοι και ευαίσθητοι -και οι δύο προσχώρησαν στον Καθολικισμό στα είκοσί τους- μοιράζονταν μια άγρια και πονηρή πλευρά.

Τα σχεδόν πορνογραφικά σχέδια του Όμπρι προκάλεσαν σκάνδαλο και η Μπέιμπελ σοκάρισε τους φίλους της με την προθυμία της να συζητά «τα γεγονότα της ζωής», συμπεριλαμβανομένων και των «ανώμαλων».

Το 1891 τα αδέλφια είχαν πάει χωρίς πρόσκληση στο Φούλαμ για να επισκεφθούν τον Έντουαρντ Μπερν-Τζόουνς, τον τότε κορυφαίο αστέρα της βρετανικής τέχνης. Ακριβώς τη στιγμή που ο υπηρέτης τους έδιωχνε, ο Μεγάλος Άνθρωπος εντόπισε την πλούσια κόμη των όμορφων προραφαηλιτικών κόκκινων μαλλιών της Μέιμπελ.

Καλώντας τους να επιστρέψουν, ο Μπερν-Τζόουνς έριξε μια ματιά στα σκίτσα του Όμπρι και δήλωσε: «Θα σας πω αυτό που λέω σε πολύ λίγους, και αυτό είναι: εγκαταλείψτε ό,τι κι αν κάνετε για χάρη της Τέχνης».

Τα σχεδόν πορνογραφικά σχέδια του Όμπρι προκάλεσαν σκάνδαλο και η Μπέιμπελ σοκάρισε τους φίλους της με την προθυμία της να συζητά «τα γεγονότα της ζωής», συμπεριλαμβανομένων και των «ανώμαλων»

Κυρίαρχες γυναίκες, συρρικνωμένοι άνδρες

Έτσι, τα υπέροχα μαλλιά της Μέιμπελ ήταν υπεύθυνα για το γεγονός ότι ο Όμπρι άφησε τη βαρετή δουλειά του ως υπάλληλος και έγινε -τουλάχιστον για μια φευγαλέα στιγμή- ο πιο διάσημος εικονογράφος στη Βρετανία.

Οι σκανδαλωδώς σέξι εικονογραφήσεις του για το θεατρικό έργο του Ουάιλντ «Σαλώμη» το 1894 τον έκαναν ξακουστό.

Κυρίαρχες γυναίκες, συρρικνωμένοι άνδρες και πολλά γεννητικά όργανα απεικονίζονταν χρησιμοποιώντας την χαρακτηριστική ασπρόμαυρη τεχνική του Όμπρι. Τα πράγματα έγιναν ακόμη πιο άσεμνα με τη δουλειά του για το «The Yellow Book», ένα βραχύβιο μηνιαίο περιοδικό του οποίου ήταν καλλιτεχνικός διευθυντής.

Η σχέση των αδερφών

Η Μέιμπελ, εν τω μεταξύ, ξεκίνησε μια μέτρια καριέρα ως ηθοποιός, σε συνδυασμό με κάποιες ελαφρώς προκλητικές δημοσιογραφικές δραστηριότητες με τίτλους όπως «Το φλερτ, είναι μια νόμιμη διασκέδαση;».

Έδειχνε έντονη απροθυμία να παντρευτεί, παραδεχόμενη ότι «κανένας άλλος άνδρας δεν θα σήμαινε ποτέ τίποτα για εκείνη» εκτός από τον αδελφό της.

Μετά το θάνατο του Όμπρι σε ηλικία μόλις 25 ετών, η συντετριμμένη Μέιμπελ αφιερώθηκε στην αποκατάσταση της μεταθανάτιας φήμης του.

Χάρη στις δίκες του Ουάιλντ, οποιοσδήποτε είχε έστω και την παραμικρή σχέση με τον διασυρμένο θεατρικό συγγραφέα στιγματιζόταν από το σκάνδαλο.

Τολμηρές ιστορίες

Ωστόσο, με την έλευση του νέου αιώνα, η νοσταλγία για τη «χαρούμενη δεκαετία του ’90» άρχισε να επαναφέρει τον Όμπρι στη χάρη του κοινού.

Η Μέιμπελ διοργάνωνε σαλόνια, προσκαλούσε την παλιά παρέα του «Yellow Book» (του περιοδικού του 19ου αιώνα που ανέδειξε τις γυναίκες συγγραφείς) και έγινε περιζήτητη για να γράφει δοκίμια και να επισκέπτεται εκθέσεις με τα έργα του αδελφού της.

Ακόμη και με την υγεία της να κλονίζεται, και πλέον ως μια αξιοσέβαστη παντρεμένη γυναίκα, διατήρησε εκείνη τη λαμπερή σκανδαλιάρικη διάθεση που μοιραζόταν με τον Όμπρι. Στο νεκροκρέβατό της, το 1916, συνέχιζε να διηγείται τολμηρές ιστορίες και να προκαλεί τους επισκέπτες της να κάνουν το ίδιο.

Ο «Χάουντι» περνούσε τις ευχάριστες μέρες του διαβάζοντας, συναντώντας φίλους, όπως τον Χένρι Τζέιμς και την Έντιθ Γουόρτον, και κεντώντας, μια απασχόληση στην οποία διακρινόταν

Ο Στάργκις και ο Γουίλιαμ Χέινς Σμιθ με δύο σκύλους στο Queen’s Acres, στο Γουίντσορ, πριν από το 1920  / Wikimedia Commons

Κεντώντας

Η τελευταία ιστορία του Μάθιου Στάργκις αφορά τον Χάουαρντ Στάργκις, τον προ-προ-θείο του. Σε αυτή την περίπτωση, η δυναμική μεταξύ των αδελφών είναι πιο δύσκολο να εντοπιστεί, διότι, αν και ο αδελφός του Χάουαρντ, ο Τζούλιαν, ήταν διάσημος συγγραφέας τη δεκαετία του 1890, σήμερα έχει ξεχαστεί.

Επιπλέον, τα αδέλφια είχαν μια ήπια και υποστηρικτική σχέση.

Παρόλα αυτά, ο συγγραφέας σκιαγραφεί ένα υπέροχο πορτρέτο ενός δευτερεύοντος χαρακτήρα της ύστερης βικτοριανής εποχής. Υπήρχαν πολλοί άνδρες σαν τον Χάουαρντ τη δεκαετία του 1890: πλούσιοι εργένηδες με υψηλή καλλιέργεια και διακριτική ομοφυλοφιλία.

Ο «Χάουντι» περνούσε τις ευχάριστες μέρες του διαβάζοντας, συναντώντας φίλους, όπως τον Χένρι Τζέιμς και την Έντιθ Γουόρτον, και κεντώντας, μια απασχόληση στην οποία διακρινόταν. Το ανώνυμο μυθιστόρημα του 1891, Tim: A Story of School Life, αφιερωμένο στην «αγάπη που ξεπερνά την αγάπη των γυναικών», ήταν εμπορική και κριτική επιτυχία.

Κανείς δεν φαινόταν να πιστεύει ότι είχε οποιαδήποτε σχέση με την ομοφυλοφιλία.

Αγαπητός φίλος

Μετά από αυτό, ο Χάουντι συνέχισε να ασχολείται με διάφορα πράγματα, εκδίδοντας ένα δεύτερο μυθιστόρημα και στη συνέχεια ένα τρίτο, το «Belchamber», μετά το οποίο φαίνεται να τα παράτησε.

Ζούσε σε μια γραφική και άνετη κατοικία στο Windsor Great Park με τον «Babe», έναν νεότερο και προφανώς ετεροφυλόφιλο φίλο που διαχειριζόταν το σπίτι. Αν και «φυσικά τεμπέλης» όσον αφορά τη συγγραφή, ο Χάουντι ήταν ένας ευχάριστος οικοδεσπότης και ένας αγαπητός φίλος.

Δεν μπορείς παρά να αισθανθείς ότι έζησε μια ζωή που άξιζε τον κόπο.

*Το βιβλίο Relative Failures: The Lives of Willie Wilde, Mabel Beardsley and Howard Sturgis του Matthew Sturgis κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Head of Zeus.

*Με στοιχεία από thetimes.com

Τα σκάνδαλα, ο μύθος, η πικρή αλήθεια: Πόσο ακριβής θα είναι η ταινία για τον Μάικλ Τζάκσον;

Ο Μάικλ Τζάκσον επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη με ένα πολυαναμενόμενο biopic που αναμένεται να σπάσει ταμεία. Πόσο όμως θα αγγίξει τις σκοτεινές σελίδες της ζωής του και πόσα θα μείνουν εκτός;

O Γιώργος Παπασταμούλος συνδέει την Αθήνα με τους Κενυάτες δρομείς σε ένα ντοκιμαντέρ στα 2.500 μ. υψόμετρο

«Αυτό που δεν γνωρίζαμε ήταν ότι πριν από τα 80s η Κένυα δεν είχε αναδειχθεί σε παγκόσμια υπερδύναμη του στίβου και όλα ξεκίνησαν από τις επιτυχίες στην Αθήνα το 1986» λέει ο Γιώργος Παπασταμούλος.

Η Σαρλίζ Θερόν προειδοποιεί τον Τιμοτέ Σαλαμέ ότι το ΑΙ θα αντικαταστήσει τη δουλειά του

Η Σαρλίζ Θερόν κλήθηκε να σχολιάσει την αμφιλεγόμενη δήλωση του Τιμοτέ Σαλαμέ σχετικά με την όπερα και τον χορό, λέγοντας ότι δεν πρέπει να κατακρίνουμε άλλες μορφές τέχνης.

Ήταν ο Αλέν Ντελόν δολοφόνος στην πραγματική ζωή; Μόνο τρία άτομα γνωρίζουν την αλήθεια

Εκβιασμοί, όργια και κορσικανοί γκάνγκστερ: στο βιβλίο «Murder in Paris ’68», ο συγγραφέας Έντουαρντ Τσίσολμ διερευνά αν ο πιο «κουλ» σταρ του γαλλικού κινηματογράφου των 60s ήταν ένοχος για φόνο.

«Πλημμύρισαν» οι αρχαιολογικοί χώροι λόγω ελεύθερης εισόδου για τη Διεθνή Ημέρα Μνημείων - Κοσμοσυρροή στην Ακρόπολη

Από νωρίς το πρωί επικρατεί το αδιαχώρητο, καθώς χιλιάδες επισκέπτες, τουρίστες αλλά και πολλοί κάτοικοι της πόλης, εκμεταλλεύονται την ελεύθερη είσοδο

Έγραψε ιστορία ο Ματαράτσο

Η Σοσιεδάδ κατέκτησε το Κύπελλο Ισπανίας και ο Αμερικανός τεχνικός είναι πλέον κάτοχος ενός σημαντικού ρεκόρ

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Άρσεναλ

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Άρσεναλ. Παρακολουθήστε live στις 18:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάντσεστερ Σίτι – Άρσεναλ για την 33η αγωνιστική της Premier League.

Κεφαλονιά: «Θύμα κυκλώματος μαστροπείας η Μυρτώ», λέει ο πατέρας της – Στο κάδρο των ερευνών νέα πρόσωπα

Ο πατέρας της 19χρονης δεν μπορεί να πιστέψει τι συνέβη στην αδικοχαμένη 19χρονη - «Εγώ έμαθα ότι την κόρη μου την είχαν έτοιμη να τη ναρκώσουν», τονίζει την ώρα που η υπόθεση παίρνει νέα τροπή με την ενδεχόμενη εμπλοκή και άλλων ατόμων

Βερόνα-Μίλαν 0-1: Οι ροσονέρι προσπέρασαν τη Νάπολι και είναι 2οι – Αγκαλιά με θέση για το Champions League

Επέστρεψε στις νίκες η Μίλαν, μετά από δυο αγωνιστικές. Πάντως, δεν ήταν καλή απέναντι στην ουραγό Βερόνα που την απείλησε και με ισοφάριση αλλά η νίκη είναι σημαντική. Το γκολ ο Ραμπιό στο 41’.

Νότιγχαμ Φόρεστ – Μπέρνλι 4-1: Σπουδαία νίκη για τους «ρεντς» με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Γκιμπς-Γουάιτ

Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Μόργκαν Γκιμπς-Γουάιτ που πέτυχε χατ-τρικ, η Νότιγχαμ Φόρεστ νίκησε 3-1 τη Μπέρνλι αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ. Έφτασε τις 5 αγωνιστικές αήττητη η ομάδα του Βίτορ Περέιρα.

Έβερτον – Λίβερπουλ 1-2: «Διπλό» με buzzer beater του Φαν Ντάικ

Με τον Βίρτζιλ Φαν Ντάικ να σκοράρει στο δέκατο λεπτό των καθυστερήσεων, η Λίβερπουλ κατάφερε να επικρατήσει με 2-1 της Έβερτον στο πρώτο ντέρμπι του Μέρσεϊσαϊντ στο νέο γήπεδο των «ζαχαρωτών».

LIVE: ΑΕΚ – ΠΑΟΚ

LIVE: ΑΕΚ – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – ΠΑΟΚ για τη 2η αγωνιστική των πλέι οφ της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2 HD.

Εξασφάλισαν την παραμονή τους Ελλάς Σύρου και Athens Kallithea (0-0), υποβιβάστηκε το Αιγάλεω (3-2)

Υποβιβάστηκε το Αιγάλεω μετά την ήττα του με 3-2 από τον Παναργειακό, μία αγωνιστική πριν την ολοκλήρωση των πλέι άουτ του Β΄ ομίλου. Σώθηκαν Ελλάς Σύρου και Athens Kallithea μετά το μεταξύ τους 0-0.

Διαπραγματεύσεις με τον Ιράν με ή χωρίς τον Βανς; – Σύγχυση, καθώς ο Λευκός Οίκος διαψεύδει τον… Τραμπ

Το Ιράν έχει πιέσει για την παρουσία Βανς στις συνομιλίες. Ο Τραμπ, επικαλούμενος λόγους ασφαλείας, δήλωσε ότι θα πάνε οι Κούσνερ-Γουίτκοφ. Ο Λευκός Οίκος συμπεριλαμβάνει και τον αντιπρόεδρο στη αντιπροσωπεία.

Ερωτήματα για θανατηφόρο τροχαίο στην Ηλιούπολη – Η σύζυγος του 64χρονου θύματος στο in

Η σύζυγος του θύματος απευθυνθεί έκκληση μέσω του in σε όποιον έχει δει κάτι από το θανατηφόρο τροχαίο στην Ηλιούπολη να επικοινωνήσει με τις αρμόδιες αρχές

Πάτρα: Ζήτησε 20 ευρώ δανεικά από τον γείτονά του, δεν του τα έδωσε και τον ξυλοκόπησε

Ένας 56χρονος καταγγέλλει στο in τον ξυλοδαρμό από τον γείτονά του για το ποσό των 20 ευρώ που φέρεται να αρνήθηκε να του δώσει. Το περιστατικό συνέβη το βράδυ στην Πάτρα

Πεκίνο: Ανθρωποειδές ρομπότ κατέρριψε το ανθρώπινο παγκόσμιο ρεκόρ σε ημιμαραθώνιο

Ανθρωποειδές ρομπότ που κέρδισε αγώνα ημιμαραθωνίου για ρομπότ κατόρθωσε να καταρρίψει το ανθρώπινο παγκόσμιο ρεκόρ. Ο αγώνας μεταξύ ρομπότ πραγματοποιήθηκε σε μια επίδειξη τεχνολογίας στο Πεκίνο.

Παραμένει ψηλά η ανεπίσημη εργασία στην Ελλάδα - Οι γυναίκες πλήττονται περισσότερο

Η μεγάλη αύξηση των παραβάσεων και των προστίμων για την αδήλωτη εργασία οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι ένα μεγάλο κομμάτι της αγοράς εξακολουθεί να κινείται στη ζώνη της παραβατικότητας

Τα σκάνδαλα, ο μύθος, η πικρή αλήθεια: Πόσο ακριβής θα είναι η ταινία για τον Μάικλ Τζάκσον;

Ο Μάικλ Τζάκσον επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη με ένα πολυαναμενόμενο biopic που αναμένεται να σπάσει ταμεία. Πόσο όμως θα αγγίξει τις σκοτεινές σελίδες της ζωής του και πόσα θα μείνουν εκτός;

Οκτώ άνθρωποι παραμένουν στο νοσοκομείο, μετά τους πυροβολισμούς σε σούπερ μάρκετ στο Κίεβο

Ένας άνδρας, γεννημένος στη Ρωσία, άνοιξε πυρ με ένα αυτόματο όπλο εναντίον περαστικών, προτού ταμπουρωθεί μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ κρατώντας ομήρους, όπου τον πυροβόλησε και σκότωσε η αστυνομία

Μία στις τέσσερις επιχειρήσεις πιάστηκε να παρανομεί σε εργασιακά θέματα

Η ψηφιακή κάρτα και η μη καταβολή δεδουλευμένων είναι οι πιο συχνές παραβάσεις στους ελέγχους της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων. Στο 27% η εργοδοτική παραβατικότητα.

LIVE: Άστον Βίλα – Σάντερλαντ

LIVE: Άστον Βίλα – Σάντερλαντ. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άστον Βίλα – Σάντερλαντ για την 33η αγωνιστική της Premier League.

LIVE: Βερόνα – Μίλαν

LIVE: Βερόνα – Μίλαν. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βερόνα – Μίλαν για την 33η αγωνιστική της Serie A.

LIVE: Έβερτον – Λίβερπουλ

LIVE: Έβερτον – Λίβερπουλ. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Έβερτον – Λίβερπουλ για την 33η αγωνιστική της Premier League.

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Μπέρνλι

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Μπέρνλι. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νότιγχαμ Φόρεστ – Μπέρνλι για την 33η αγωνιστική της Premier League.

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

