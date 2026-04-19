Γιώργος Μυλωνάκης: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ – Κρίσιμη αλλά σταθερή η κατάσταση της υγείας του
Σταθερή αλλά κρίσιμη η κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη.
Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός», νοσηλεύεται διασωληνωμένος για τέταρτο πλέον 24ωρο, ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης μετά και από τον επιτυχή εμβολισμό του ανευρύσματος ύστερα από το αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο το οποίο υπέστη.
Σύμφωνα με τον γιατρό που τον χειρούργησε, απαιτούνται περίπου 10 επιπλέον ημέρες προκειμένου οι θεράποντες ιατροί να έχουν μια πιο εμπεριστατωμένη εικόνα της κατάστασης της υγείας του, καθώς και οι υπόλοιπες ημέρες θα είναι αρκετά κρίσιμες.
Σύμφωνα με το τελευταίο ιατρικό ανακοινωθέν, η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται σταθερή αλλά κρίσιμη.
Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Μυλωνάκης κατέρρευσε κατά τη διάρκεια πρωινής σύσκεψης της Τετάρτης (15/4) στο Μέγαρο Μαξίμου.
