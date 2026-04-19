Η… κατηφόρα της Τσέλσι, ο Ροσενιόρ και τα αρνητικά ρεκόρ

Μια ιστορία βγαλμένη από το… Ντόκτορ Τζέκιλ και Μίστερ Χάιντ η Τσέλσι του τελευταίου χρόνου και κάτι. Η ίδια ομάδα που με τον Έντσο Μαρέσκα κατέκτησε το Κόνφερενς Λιγκ διαδεχόμενη τον Ολυμπιακό και το καλοκαίρι στα γήπεδα της Αμερικής έκανε την υπέρβαση κερδίζοντας το πρώτο Μουντιάλ συλλόγων διαλύοντας την πανίσχυρη και πρωταθλήτρια Ευρώπης Παρί Σεν Ζερμέν.

Η Τσέλσι που ναι μεν είχε όνειρα για πιο ψηλά πέρσι, όμως με την 4η θέση πήρε εισιτήριο για το Τσάμπιονς Λιγκ όπου έφτασε έως τους 16 για να βρει… τοίχο και την Παρί Σεν Ζερμέν που πήρε το «αίμα» της πίσω με δύο εμφατικές νίκες (5-2, 3-0) στο διάστημα μάλιστα που η αγγλική ομάδα δείχνει να έχει χάσει τα… αυγά και τα πασχάλια.

Η Τσέλσι του Λίαμ Ροσενιόρ πλέον (για πόσο ακόμη άραγε;) που καταγράφει το ένα αρνητικό ρεκόρ μετά το άλλο. Ρεκόρ 30ετιας όπως το αρνητικό σερί με 4 ήττες στην Πρέμιερ Λιγκ μετά και το πέρασμα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ από το Λονδίνο (1-0) χωρίς καν να βάλει γκολ!

Στις 4 Μαρτίου διέλυσε την Άστον Βίλα στο Μπέρμιγχαμ (4-1) και από τότε, εκτός από τις δύο βαριές ήττες στο Τσάμπιονς Λιγκ από τους γάλλους, ήρθε το 0-1 από την Νιουκάστλ, το 3-0 από την Έβερτον, το 0-3 από την Σίτι και το 0-1 από την Γιουνάιτεντ. Και την Τρίτη πάει στο Μπράιτον να παίξει με την παρέα του Κωστούλα που χθες «πλήγωσε» άλλη μια Λονδρέζικη ομάδα, την Τότεναμ που με το 2-2 παραμένει τρίτη από το τέλος.

Η Τσέλσι που με τις συνεχόμενες ήττες έχοντας κολλήσει στους 48 βαθμούς βλέπει το Τσάμπιονς Λιγκ να χάνεται και που έχει να επιδείξει έως τώρα σε αυτό το διάστημα μια πρόκριση με τα χίλια ζόρια στην παράταση επί της Ρέξαμ στο κύπελλο και μετά το 7-0 επί της Πορτ Βέιλ στα προημιτελικά. Το FA Cup που μπορεί να αποτελέσει σανίδα σωτηρίας για τους λονδρέζους που την Κυριακή παίζουν ημιτελικό με την Λίντς ενώ μια μέρα νωρίτερα η Σίτι αντιμετωπίζει την Σαουθάμπτον για μια θέση στο Γουέμπλει.

Με τον Άγγλο τεχνικό που ήρθε με μεγάλες προσδοκίες τον Ιανουάριο στην Τσέλσι αντικαθιστώντας τον Μαρέσκα να είναι ήδη στα… σκοινιά και να ψάχνει κάτι για να «ανασάνει». Ο Ροσενιόρ που άφησε το Στρασβούργο για την Τσέλσι, με γνωστές τις σχέσεις των δύο ομάδων, θέλοντας να ζήσει την μεγαλύτερη πρόκληση της καριέρας του και βλέπει τώρα το χειρότερο σενάριο που θα μπορούσε να φανταστεί. Την ίδια ώρα το Στρασβούργο ονειρεύεται την κούπα που ο προκάτοχος του Ροσενιόρ στην Τσέλσι έφερε πέρσι στο Λονδίνο, με τελευταίο εμπόδιο πριν τον τελικό της Λειψίας την Ράγιο Βαγιεκάνο.