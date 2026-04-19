Συναγερμός για την εξαφάνιση 26χρονου από τις Συκιές Θεσσαλονίκης

Συναγερμός σήμανε για την εξαφάνιση ενός 26χρονου από τις Συκιές Θεσσαλονίκης, καθώς τα ίχνη του αγνοούνται από τις 15 Απριλίου.

Πρόκειται για τον Μπάλλα Αλεξάντερ για την εξαφάνιση του οποίου το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε το Σάββατο (18/4) και προχώρησε άμεσα σε δημοσιοποίηση των στοιχείων του καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο 26χρονος έχει ύψος 1.72 μ., είναι εύσωμος, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Έχει μία ελιά στο πιγούνι. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μπεζ ζακέτα, μαύρο παντελόνι φόρμας, μαύρα αθλητικά παπούτσια και κρατούσε σακίδιο πλάτης.

Για την εξαφάνιση του ενήλικα έχουν ενεργοποιηθεί η Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης «Θανάσης Μακρής» του «Χαμόγελου του Παιδιού» σε συνεργασία με την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης (ΕΟΔ) Θεσσαλονίκης και την Δημοτική Αστυνομία Θεσσαλονίκης και κινητοποιήθηκαν άμεσα για τον έγκυρο εντοπισμό του.

Το Χαμόγελο του Παιδιού απευθύνει έκκληση σε οποιονδήποτε έχει κάποια πληροφορία, να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον οργανισμό, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.