Τραγική κατάληξη στην εξαφάνιση του 28χρονου από την Καισαριανή
Νεκρός ο 28χρονος Πολυχρόνης - Είχε καταλήξει στα επείγοντα νοσοκομείου ως «αγνώστων στοιχείων».
Τραγικό τέλος είχε η αναζήτηση 28χρονου που είχε εξαφανιστεί από την Καισαριανή.
Σύμφωνα με το Χαμόγελο του Παιδιού, ο 28χρονος μετέβη στις 5 Απριλίου στα επείγοντα νοσοκομείου μόνος του και στη συνέχεια κατέληξε, ωστόσο είχε καταγραφεί ως άνδρας αγνώστων στοιχείων.
Η σορός του άτυχου άνδρα ταυτοποιήθηκε σήμερα. Τα αίτια του θανάτου του διερευνώνται από τις αρμόδιες Αστυνομικές Αρχές.
Ο 28χρονος εξαφανίστηκε στις 3 Απριλίου από την περιοχή της Καισαριανής.
Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του 28χρονου χθες και άμεσα προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ενήλικου, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς του, καθώς συνέτρεχαν λόγοι, οι οποίοι έθεταν τη ζωή του σε κίνδυνο.
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις