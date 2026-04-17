Κρήτη: Εξαφανίστηκε 60χρονος από τις Γούρνες Ηρακλείου – Αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας
Συναγερμός έχει σημάνει στις αστυνομικές αρχές για την εξαφάνιση ενός 60χρονου άνδρα στο Ηράκλειο Κρήτης.
Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το patris.gr, ο άνδρας έφυγε την Τετάρτη, 15 Απριλίου, από το σπίτι του στην περιοχή των Γουρνών Ηρακλείου και έκτοτε τα ίχνη του έχουν χαθεί.
Δεν έχει λάβει τη φαρμακευτική του αγωγή
Μαζί του όπως ανέφεραν συγγενικά του πρόσωπα είχε ένα φακό και το κινητό του τηλέφωνο το οποίο είναι απενεργοποιημένο.
Όπως ανέφεραν οι ίδιοι στους αστυνομικούς, ο 60χρονος αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας και δεν έχει λάβει από την Τετάρτη τη φαρμακευτική του αγωγή.
