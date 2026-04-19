Στενά του Ορμούζ: Πώς «δραπέτευσαν» πέντε κρουαζιερόπλοια έπειτα από επτά εβδομάδες
Διεθνής Οικονομία 19 Απριλίου 2026, 12:05

Στενά του Ορμούζ: Πώς «δραπέτευσαν» πέντε κρουαζιερόπλοια έπειτα από επτά εβδομάδες

Η διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ επετράπη έπειτα από διαπραγματεύσεις, καθώς τα κρουαζιερόπλοια θεωρήθηκαν «ουδέτερα»

Λάμπρος Καραγεώργος
Λάμπρος Καραγεώργος
Μετά από σχεδόν επτά εβδομάδες ακινησίας στον Περσικό Κόλπο, πέντε κρουαζιερόπλοια κατάφεραν να διαφύγουν από τα Στενά του Ορμούζ, αξιοποιώντας ένα στενό «παράθυρο» διέλευσης εν μέσω της πολεμικής κρίσης που ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου, με την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση κατά του Ιράν.

Τα κρουαζιερόπλοια έφυγαν από τα Στενά του Ορμούζ αξιοποιώντας ένα στενό «παράθυρο» διέλευσης εν μέσω της πολεμικής κρίσης

Πρώτο άνοιξε τον δρόμο το κρουαζιερόπλοιο Celestyal Discovery της ελληνικής εταιρείας Celestyal Cruises, το οποίο το βράδυ της Παρασκευής διέσχισε τα Στενά, κινούμενο πολύ κοντά στις ακτές του Ομάν, όπως είχε ήδη γράψει το ot.gr. Το πλοίο παρέμεινε ακινητοποιημένο για περίπου 47 ημέρες σε λιμάνι των ΗΑΕ, μετά το κλείσιμο της στρατηγικής θαλάσσιας αρτηρίας από το Ιράν.

Το Σάββατο ακολούθησαν ακόμη τέσσερα πλοία: το Celestyal Journey, το MSC Euribia της MSC Cruises και τα Mein Schiff 4 και Mein Schiff 5 της TUI Cruises, τα οποία απέπλευσαν συντονισμένα από λιμάνια του Κατάρ και των ΗΑΕ.

Σύμφωνα με το MarineTraffic, το Celestyal Journey βρίσκεται ήδη στη Φουτζέιρα, ενώ το Mein Schiff 5 πλέει ανοιχτά του λιμανιού της Μουσκάτ. Τα MSC Euribia και Mein Schiff 4 απενεργοποίησαν τα συστήματα παρακολούθησης (AIS) τις τελευταίες 20 ώρες, κατά τη διέλευσή τους από τα Στενά.

Σύμφωνα με πηγές της αγοράς, η διέλευση επετράπη έπειτα από διαπραγματεύσεις, καθώς τα κρουαζιερόπλοια θεωρήθηκαν «ουδέτερα», δεδομένου ότι δεν μετέφεραν φορτίο ή πετρέλαιο και δεν συνδέονταν με στρατιωτικές δραστηριότητες.

Η κρίση είχε οδηγήσει στον εγκλωβισμό τουλάχιστον έξι μεγάλων κρουαζιερόπλοιων σε λιμάνια όπως το Ντουμπάι και η Ντόχα, μετά το σχεδόν πλήρες κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ. Το έκτο κρουαζιερόπλοιο είναι το Aroya Manara, σαουδαραβικών συμφερόντων, που ανήκει στην Aroya Cruises και έχει αυτή την ώρα χαράξει ρότα για τα Στενά.

Οι επιπτώσεις για τις εταιρείες ήταν σημαντικές. Χιλιάδες επιβάτες επαναπατρίστηκαν εν μέσω χάους στις αερομεταφορές, ενώ ακυρώθηκαν δεκάδες δρομολόγια, με επιστροφές χρημάτων και υψηλό κόστος διατήρησης των πλοίων σε κατάσταση αναμονής.

Σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς, τα πλοία που διέφυγαν αναμένεται να κατευθυνθούν προς την Ευρώπη, προκειμένου να ενταχθούν στα θερινά προγράμματα κρουαζιέρας στη Μεσόγειο.

Η κρίση στα Στενά του Ορμούζ συνεχίζει να αποτελεί έναν από τους βασικούς παράγοντες αβεβαιότητας για τη διεθνή ναυτιλία και τον τουρισμό, με τις εξελίξεις να επηρεάζουν άμεσα και την ευρωπαϊκή — και ελληνική — αγορά κρουαζιέρας.

Πηγή: ΟΤ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Στα 7,2 δισ. ευρώ τα εταιρικά ομόλογα – 23 εκδόσεις σε διαπραγμάτευση στο ταμπλό

Χρηματιστήριο Αθηνών: Στα 7,2 δισ. ευρώ τα εταιρικά ομόλογα – 23 εκδόσεις σε διαπραγμάτευση στο ταμπλό

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

