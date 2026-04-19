Μυτιλήνη: Σοβαρές ελλείψεις σε βασικά προϊόντα από την διαμαρτυρία των κτηνοτρόφων
Για έκτη συνεχόμενη ημέρα συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους οι κτηνοτρόφοι στο λιμάνι της Μυτιλήνης.
Για έκτη συνεχόμενη ημέρα συνεχίζουν, σήμερα Κυριακή 19 Απριλίου, την διαμαρτυρία τους οι κτηνοτρόφοι της Λέσβου.
Το «Νήσος Σάμος» έφθασε στο λιμάνι της Μυτιλήνης με προορισμό τη Θεσσαλονίκη. Η αποβίβαση των επιβατών και των οχημάτων έγινε χωρίς κανένα πρόβλημα.
Σοβαρές ελλείψεις σε βασικά προϊόντα
Κανένα από τα φορτηγά, που βρίσκονται στο γκαράζ του πλοίου δεν είχε προορισμό τη Μυτιλήνη. Το πλοίο είναι προγραμματισμένο να αναχωρήσει από το λιμάνι της Μυτιλήνης, σήμερα στις 6.00 το απόγευμα. Στο «Νήσος Σάμος» που το απόγευμα φεύγει για Χίο, οι κτηνοτρόφοι δεν επέτρεψαν να αποβιβαστούν 15 φορτηγά – ψυγεία.
Την ίδια στιγμή η συνεχιζόμενη επί δέκα μέρες μη τροφοδότηση του νησιού με προϊόντα (συμπεριλαμβανομένου και του τετραημέρου του Πάσχα) έχει απορρυθμίσει πλήρως την αγορά.
Οι αγορές της αναφέρουν ότι καταγράφονται σοβαρές ελλείψεις σε βασικά προϊόντα.
Τα ράφια των σούπερ μάρκετ έχουν αδειάσει, προβλήματα βιομηχανίας έχουν δημιουργηθεί σε προϊόντα όπως το αλεύρι για την παραγωγή ψωμιού ενώ τα λαχανικά και τα λείπουν αυτά που παράγονται στο νησί δεν φτάνουν να καλύψουν τη ζήτηση. Σοβαρές ζημιές υπάρχουν και σε ευπαθή ή με περιορισμένη διάρκεια ζωής προϊόντα που εγκλωβίστηκαν μέσα στα πλοία.
