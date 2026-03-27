Λέσβος: Σε εξέλιξη κινητοποίηση αλληλεγγύης προς τους κτηνοτρόφους
Η συγκέντρωση πραγματοποιείται έξω από το κτήριο της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
- Στροφή της ΕΕ στη μεταναστευτική πολιτική: «Πράσινο φως» για κέντρα απέλασης εκτός Ευρώπης
- Σοκαριστικό τροχαίο: Μάχη για τη ζωή του δίνει 30χρονος - Κόπηκε στα δύο το αυτοκίνητό του
- Αυξημένα πρόστιμα στα ΜΜΜ για επιβάτες χωρίς εισιτήριο – Όλες οι αλλαγές του νέου νόμου
- «Μας παίζουν και μας κοροϊδεύουν»: Σφοδρές αντιδράσεις στη Σίφνο που μένει χωρίς παιδίατρο
Σε εξέλιξη βρίσκεται η κινητοποίηση αλληλεγγύης προς τους κτηνοτρόφους της Λέσβου, με την τοπική κοινωνία να δίνει δυναμικό παρών σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για τον πρωτογενή τομέα, λόγω της εξάπλωσης του αφθώδους πυρετού.
Η συγκέντρωση πραγματοποιείται έξω από το κτήριο της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, όπου πολίτες, φορείς και συλλογικότητες εκφράζουν έμπρακτα τη στήριξή τους στους παραγωγούς του νησιού.
Η κινητοποίηση συμπίπτει με την επίσκεψη του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα, ωστόσο ο ίδιος δεν βρίσκεται στο χώρο της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου.
Την ίδια στιγμή, σε εξέλιξη βρίσκεται η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με βασικό θέμα τον αφθώδη πυρετό και τις επιπτώσεις του στην τοπική οικονομία.
Σύμφωνα με την τοπική ιστοσελίδα stonisi.gr, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης βρίσκεται στην αίθουσα συσκέψεων της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου, όπου συμμετέχει σε σύσκεψη με φορείς και αρμόδιους παράγοντες. Στη σύσκεψη παρευρίσκονται οι δήμαρχοι της Λέσβου, εκπρόσωποι των τυροκόμων και κτηνοτροφικών συνεταιρισμών οι οποίοι μεταφέρουν την έντονη ανησυχία και την πίεση που βιώνουν το τελευταίο διάστημα.
- Λέσβος: Σε εξέλιξη κινητοποίηση αλληλεγγύης προς τους κτηνοτρόφους
- Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Πότε και πού θα γίνει ο γάμος της – Πόσοι οι καλεσμένοι -Τι λέει η ίδια
- Μέση Ανατολή: Πόσοι είναι οι νεκροί από τον πόλεμο – Σε Ιράν και Λίβανο το μεγαλύτερο τίμημα
- Η Αρμάνι Μιλάνο συμφώνησε με τον Χολ – Ψάχνεται και για Πίτερς
- Γιατί το πρόβλημα του νερού στην Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί στην πραγματικότητα να είναι μια ευκαιρία
- Νάρκες, πύραυλοι και χιλιόμετρα ακτογραμμής: Γιατί το Ιράν έχει το πάνω χέρι στο Στενό του Ορμούζ
- Η Φελίσια Τσαλαπάτη συναντά τον Μίλος Ντέλετιτς του Ηρακλή στο νέο επεισόδιο του “Betsson Stories”
- O πόλεμος στο Ιράν ωθεί τη Σαουδική Αραβία να συνάψει συμφωνία αμυντικής συνεργασίας με την Ουκρανία
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις