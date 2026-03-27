Λέσβος: Σε εξέλιξη κινητοποίηση αλληλεγγύης προς τους κτηνοτρόφους

Σε εξέλιξη βρίσκεται η κινητοποίηση αλληλεγγύης προς τους κτηνοτρόφους της Λέσβου, με την τοπική κοινωνία να δίνει δυναμικό παρών σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για τον πρωτογενή τομέα, λόγω της εξάπλωσης του αφθώδους πυρετού.

Η συγκέντρωση πραγματοποιείται έξω από το κτήριο της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, όπου πολίτες, φορείς και συλλογικότητες εκφράζουν έμπρακτα τη στήριξή τους στους παραγωγούς του νησιού.

Η κινητοποίηση συμπίπτει με την επίσκεψη του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα, ωστόσο ο ίδιος δεν βρίσκεται στο χώρο της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Την ίδια στιγμή, σε εξέλιξη βρίσκεται η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με βασικό θέμα τον αφθώδη πυρετό και τις επιπτώσεις του στην τοπική οικονομία.

Σύμφωνα με την τοπική ιστοσελίδα stonisi.gr, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης βρίσκεται στην αίθουσα συσκέψεων της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου, όπου συμμετέχει σε σύσκεψη με φορείς και αρμόδιους παράγοντες. Στη σύσκεψη παρευρίσκονται οι δήμαρχοι της Λέσβου, εκπρόσωποι των τυροκόμων και κτηνοτροφικών συνεταιρισμών οι οποίοι μεταφέρουν την έντονη ανησυχία και την πίεση που βιώνουν το τελευταίο διάστημα.