Δύο γυναίκες 27 και 20 ετών συνελήφθησαν το μεσημέρι του Σαββάτου (18/4) στη Θεσσαλονίκη καθώς τα ανήλικα παιδιά τους διέφυγαν της προσοχής τους κι εντοπίστηκαν ασυνόδευτα σε δημόσιους χώρους.

Το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στην περιοχή της Τούμπας. Μια 27χρονη κατηγορείται ότι δεν πρόσεχε την τριών ετών κόρη της, η οποία εντοπίστηκε τελικά από αστυνομικούς στις 16:45, σε στάση του Μετρό Θεσσαλονίκης.

Στη δεύτερη περίπτωση, που σημειώθηκε το μεσημέρι της ίδιας ημέρας, ένα τριών ετών αγόρι διέφυγε από την προσοχή της μητέρας του ενώ βρίσκονταν μέσα στο σπίτι τους στους Αμπελόκηπους. Το παιδί εντοπίστηκε τελικά ασυνόδευτο σε υπαίθριο χώρο της ίδιας περιοχής από διερχόμενη πολίτη και ενημερώθηκε η αστυνομία.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Αστυνομίας για τις δύο περιπτώσεις

Συνελήφθη από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, μεσημβρινές ώρες της 18-04-2026 στην ευρύτερη περιοχή της Τούμπας, 27χρονη ημεδαπή, καθώς άφησε αβοήθητη την ανήλικη κόρη της, που είχε υπό την προστασία της. Κατόπιν αναζητήσεων ανωτέρω αστυνομικών, βρέθηκε η ανήλικη περί ώρα 16.45΄ της ιδίας σε στάση μετρό.

Συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αμπελοκήπων Μενεμένης, 20χρονη ημεδαπή, καθώς ενώ βρισκόταν στην οικία της στους Αμπελόκηπους, μεσημβρινές ώρες της 18-04-2026 διέφυγε της προσοχής της ο ανήλικος γιος της και εντοπίστηκε ασυνόδευτος σε υπαίθριο χώρο στην ίδια περιοχή από διερχόμενη.