Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε στην Καλαμάτα το βράδυ του Σαββάτου, όταν δύο τρίχρονα παιδιά βρέθηκαν να περιπλανώνται ολομόναχα σε έναν από τους πιο κεντρικούς δρόμους της πόλης.

Οι γονείς τους είχαν αντιληφθεί ότι τα παιδιά ξέφυγαν της προσοχής τους και τα αναζητούσαν στους γύρω δρόμους

Συγκεκριμένα, τα δύο ανήλικα – ένα αγόρι και ένα κορίτσι – έγιναν αντιληπτά στις 9:00 χθες το βράδυ, όταν μια γυναίκα περνούσε από την οδό Δημοσθένους και τα είδε μόνα τους, χωρίς κάποιον να τα συνοδεύει ή έστω να τα επιβλέπει από κοντινή απόσταση.

Η εικόνα των δύο νηπίων να κινούνται μόνα τους σε περιοχή όπου κυκλοφορούν αυτοκίνητα σόκαρε τη διερχόμενη γυναίκα, η οποία ειδοποίησε αμέσως την Αστυνομία. Παράλληλα, προσπάθησε να βρει τους γονείς τους.

Καλαμάτα: Συνελήφθη ο πατέρας

Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο προσπάθησαν να εντοπίσουν από πού είχαν απομακρυνθεί τα δύο παιδάκια. Όπως αναφέρει το eleftheriaonline.gr, οι γονείς τους είχαν ήδη αντιληφθεί ότι τα παιδιά ξέφυγαν της προσοχής τους και τα αναζητούσαν στους γύρω δρόμους.

Έπειτα από σύντομη έρευνα, οι Αρχές κατάφεραν να εντοπίσουν τους γονείς. Αφού τους παρέδωσαν με ασφάλεια τα δύο παιδιά, προχώρησαν στη σύλληψη του πατέρα με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκων, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, τα δύο μικρά παιδιά είναι καλά στην υγεία τους και πλέον βρίσκονται με τη μητέρα τους.