Πατήσια: Βρέθηκε 8χρονος να περπατά μόνος του – Aναζητούνται οι γονείς του
Με εντολή εισαγγελέα δημοσιοποιήθηκε η φωτογραφία του 8χρονου - Οι αρχές αναζητούν πληροφορίες για τους γονείς του
- Στο νοσοκομείο διαρρήκτες που έπεσαν από ύψος 6 μέτρων επιχειρώντας να διαφύγουν από το μπαλκόνι
- Βορίζια: Τα drones «κρύβουν» τις κρυψώνες
- Δυσεπίλυτος ο γρίφος της «παγωμένης» αγοράς εργασίας – «Αυτή είναι μια από τις χειρότερες περιόδους»
- Το Φόρουμ του Νταβός αυτολογοκρίνεται – Γιατί αλλιώς δεν θα πάει ο Ντόναλντ Τραμπ
Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Πέμπτης (20/11/2025) στα Πατήσια, όταν ένα 8χρονο παιδί εντοπίστηκε να περπατά μόνο του στην περιοχή.
Οι αρχές αναζητούν τους γονείς του, ενώ το «Χαμόγελο του Παιδιού» έχει εκδώσει δελτίο ενημέρωσης για όσους διαθέτουν πληροφορίες σχετικά με την οικογένεια του ανήλικου.
Σύμφωνα με την οργανισμό, το παιδί βρέθηκε από πολίτες κατά τις βραδινές ώρες, οι οποίοι άμεσα ενημέρωσαν τις Αστυνομικές Αρχές. Έχει καστανά μάτια και μαλλιά, ύψος περίπου 1,20 μ. και κανονικό βάρος. Δεν είναι προς το παρόν γνωστό τι φορούσε τη στιγμή που εντοπίστηκε.
Όσοι έχουν πληροφορίες μπορούν να επικοινωνούν με την Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις 116000, η οποία λειτουργεί όλο το 24ωρο, καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας.
Η δημοσιοποίηση στοιχείων και φωτογραφιών κρίθηκε απαραίτητη για τη διακρίβωση της ταυτότητας του παιδιού, τον εντοπισμό των γονέων ή άλλων συγγενών και τη διερεύνηση της υπόθεσης.
Η ανάρτηση από το Χαμόγελο του Παιδιού
- Αττική: Πώς δρούσε η συμμορία που έκλεβε ρούχα από μαγαζιά στην Αττική και τα πωλούσε στα Τίρανα
- Επίδομα θέρμανσης: Οι κρυφές παγίδες σε IBAN και ΑΦΜ
- Το season-high του Φουρνιέ, η «αγαπημένη» Παρί και η ατάκα για τους νέους ρόλους στον Ολυμπιακό (pics, vids)
- «AI πάτα το κουμπί» – Όταν παντρεύονται πυρηνικά όπλα και τεχνητή νοημοσύνη τα πράγματα γίνονται επικίνδυνα
- «Θα αποχωρήσω όταν αποχωρήσετε κι εσείς»: Η απάντηση του Τζίμι Κίμελ στον Ντόναλντ Τραμπ
- Συνελήφθησαν ένας 16χρονος και ένας 17χρονος με την κατηγορία απόπειρας βιασμού ανήλικης στον Πύργο
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις