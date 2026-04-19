Βελτιωμένη είναι η εικόνα από την Άμπελο στην Ακράτα, όπου το απόγευμα του Σαββάτου ξέσπασε φωτιά, την οποία φέρεται να προκάλεσε 51χρονος αλλοδαπός καίγοντας εν μέσω ισχυρών ανέμων υπολείμματα καλλιεργειών. Ο άνδρας συνελήφθη.

Ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής παραμένει στην Ακράτα προκειμένου να θέσει υπό πλήρη έλεγχο τη φωτιά

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση, όπου παραμένουν και επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με περισσότερους από 60 πυροσβέστες και περίπου 15 οχήματα, προκειμένου να θέσουν υπό πλήρη έλεγχο την φωτιά.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά δεν απειλεί κάποια κατοικημένη περιοχή. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 72 πυροσβέστες με τέσσερις ομάδες πεζοπόρων της 6ης, 9ης και της 18ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 18 οχήματα, η ομάδα ΙΚΑΡΟΣ (drone) Δυτικής Ελλάδος και ένα αεροσκάφος.

Επίσης στην κατάσβεση συνέδραμε η Πολιτική Προστασία του Δήμου Αιγιαλείας, ενώ ήχησε και το 112 ενημερώνοντας όσους κατοίκους βρίσκονται στην Άνω Ποροβίτσα να κατευθυνθούν προς Ακράτα.

Φωτιά στην Ακράτα: Σύλληψη και πρόστιμο

Ο 51χρονος, που συνελήφθη, είχε αρχίσει να καίει υπολείμματα καλλιεργειών στις 16:00 χθες το απόγευμα αλλά οι φλόγες ξέφυγαν από τον έλεγχο του, λόγω των ισχυρών ανέμων που έπνεαν στην περιοχή.

Οι πυροσβέστες που έσπευσαν στο σημείο τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν στο πλαίσιο του αυτοφώρου με εντολή εισαγγελέα, ενώ του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.375 ευρώ.

Όπως επισημαίνεται, η πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια, ειδικά όταν δεν τηρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας, επιφέρει πλέον βαρύτατες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.