Μεγάλη φωτιά στην Ακράτα – Ήχησε το 112 για εκκένωση στην Άνω Πορόβιτσα

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το απόγευμα του Σαββάτου (18/04) έπειτα από φωτιά που ξέσπασε σε δύσβατη περιοχή μεταξύ Αμπέλου και Ποροβίτσας κοντά στην Αιγείρα Αχαΐας στην Ακράτα.

Λόγω των ισχυρών ανέμων λίγο μετά τις 5 το απόγευμα ενεργοποιήθηκε το 112 καλώντας τους κατοίκους στο χωριό Άνω Πορόβιτσα να απομακρυνθούν προς Ακράτα.

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, ενώ στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν και εναέρια μέσα.



Συγκεκριμένα για την κατάσβεση επιχειρούν 72 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 6ης, 9ης και 18ης ΕΜΟΔΕ (δασοκομάντος), εθελοντές, 18 οχήματα, ειδική ομάδα Ίκαρος με drone και ένα αεροσκάφος.



