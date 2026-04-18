Μεγάλη φωτιά σε δάσος στην Ακράτα – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
Η φωτιά καίει σε δασική έκταση στην περιοχή Άμπελος μακριά από κατοικημένη περιοχή
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το απόγευμα του Σαββάτου για φωτιά σε δασική έκταση την Ακράτα Αχαΐας.
Η φωτιά καίει σε βουνό με πυκνή δασική βλάστηση στην περιοχή Άμπελος.
Στο σημείο σπεύδουν πυροσβεστικές δυνάμεις από Αίγιο και Πάτρα ενώ σε ετοιμότητα βρίσκονται δυνάμεις και από την Ηλεία προκειμένου αν χρειαστεί να συνδράμουν.
Στόχος είναι η φωτιά να περιοριστεί στην αρχική της φάση πριν λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις.
Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις
Για την κατάσβεση επιχειρούν 72 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 6ης, 9ης και 18ης ΕΜΟΔΕ (δασοκομάντος), εθελοντές, 18 οχήματα, ειδική ομάδα Ίκαρος με drone και ένα αεροσκάφος.
Σύμφωνα με αναφορές στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι.
Για την ώρα δεν υπάρχει κίνδυνος για κατοικημένη περιοχή.
