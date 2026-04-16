Συναγερμός στην Πυροσβεστική για φωτιά στο Αίγιο – Επιχειρεί μεγάλη δύναμη
Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Πέμπτης 16 Απριλίου στην Πυροσβεστική, λόγω φωτιάς στο Αίγιο.
Συγκεριμένα, η εστία ξέσπασε σε ορεινή περιοχή της Αιγιάλειας, κοντά στα Σελιανίτικα και πάνω από το χωριό Αρραβωνίτσα.
Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ώστε να την θέσουν υπό έλεγχο και να αποτρέψουν την εξάπλωσή της.
Στο σημείο έφτασαν μέσα σε λίγα λεπτά 34 πυροσβέστες εκ των οποίων δύο πεζοπόρα τμήματα με 11 οχήματα.
Δεν υπάρχουν αναφορές για απειλή σε κατοικημένες ζώνες.
Σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας, Φωκίωνα Ζαΐμη, η φωτιά καίει σε ορεινή περιοχή, και ξέφυγε από καύση χόρτων.
Η φωτιά δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή, ενώ ήδη γίνονται προσπάθειες να την περιοριστεί προτού επεκταθεί σε γύρω δασικά στρέμματα.
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις