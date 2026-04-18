Συνελήφθη 51χρονος για την φωτιά στην Ακράτα – Σε ύφεση το πύρινο μέτωπο

Στη σύλληψη ενός 51χρονου αλλοδαπού προχώρησαν οι Αρχές για τη μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίς το απόγευμα στην περιοχή Άμπελος στην Ακράτα Αχαΐας.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική ο 51χρονος στις 4 το απόγευμα προκάλεσε πυρκαγιά κατά την καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών.

Σύλληψη και πρόστιμο

Η πυρκαγιά ξέφυγε από τον έλεγχό του με συνέπεια να μπει σε δασική έκταση και να λάβει διαστάσεις.

Οι πυροσβέστες που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν τον 51χρονο και συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου με εντολή Εισαγγελέα, ενώ του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.375 ευρώ.

Όπως επισημαίνεται η πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια, ειδικά όταν δεν τηρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας, επιφέρει πλέον βαρύτατες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

Σε ύφεση η φωτιά

Η φωτιά που έλαβε διαστάσεις λόγω των ισχυρών ανέμων είναι σε ύφεση μετά και την επέμβαση ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων αλλά και εναέριων μέσων.

Ειδικότερα κινητοποιήθηκαν 72 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 6ης, 9ης και 18ης ΕΜΟΔΕ (δασοκομάντος), εθελοντές, 18 οχήματα, ειδική ομάδα Ίκαρος με drone και ένα αεροσκάφος.

Λίγο μετά τις 5 το απόγευμα ενεργοποιήθηκε και το 112 καλώντας με μήνυμα τους κατοίκους στο χωριό Άνω Πορόβιτσα να απομακρυνθούν προς Ακράτα.