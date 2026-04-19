Χολαργός: Συνελήφθη 46χρονος για παιδική πορνογραφία – Οργάνωνε εκδρομές με ποδήλατα για ανηλίκους
Ο 46χρονος είχε απασχολήσει ξανά τις Αρχές το 2013 για παρόμοια υπόθεση, ενώ φέρεται να ήταν ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.
- Σοβαρές ελλείψεις σε βασικά προϊόντα από την διαμαρτυρία των κτηνοτρόφων στη Μυτιλήνη
- Ανοίγει η βεντάλια των ερευνών και για άλλα εμπλεκόμενα πρόσωπα - Τα κρίσιμα 24ωρα πριν τον θάνατο της 19χρονης
- Επιστρέφουν τη Δευτέρα στα σχολεία οι μαθητές: Οι επόμενες αργίες και η λήξη των μαθημάτων
- Πέταξαν σορούς 50 βρεφών και 6 ενηλίκων σε νεκροταφείο στο Τρινιντάντ και Τομπάγκο
Συνελήφθη 46χρονος για παιδική πορνογραφία, ο οποίος οργάνωνε δραστηριότητες και διαδρομές με ποδήλατα στο βουνό για ανήλικους, αναρτώντας φωτογραφίες από τις εξορμήσεις, στην ομάδα που είχε φτιάξει στο διαδίκτυο.
Τι βρέθηκε στο σπίτι του 46χρονου
Ο 46χρονος συνελήφθη στο σπίτι του στον Χολαργό από τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, καθώς, σύμφωνα με την αστυνομία, στην κατοχή του εντοπίστηκαν 171 αρχεία με οπτικοακουστικό υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.
Από την επιτόπια έρευνα στην οικία του την περασμένη Πέμπτη παρουσία δικαστικού λειτουργού, κατασχέθηκαν τέσσερις σκληροί δίσκοι, με εκατοντάδες χιλιάδες εικόνες και βίντεο με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων κάτω των 12 ετών.
Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο συλληφθείς είχε δημιουργήσει ομάδα σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, μέσω της οποίας διοργάνωνε δραστηριότητες και διαδρομές με ποδήλατα στο βουνό, για ανήλικους σε περιοχές όπως ο Υμηττός και η Πάρνηθα, αναρτώντας συχνά σχετικό υλικό από τις εξορμήσεις.
Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι στο πορνογραφικό υλικό δεν συμμετείχαν παιδιά από την Ελλάδα.
Είχε απασχολήσει ξανά τις Αρχές
Ο 46χρονος είχε απασχολήσει ξανά τις Αρχές το 2013 για παρόμοια υπόθεση, ενώ φέρεται να ήταν ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.
Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από διεθνή συνεργασία, καθώς η έρευνα ξεκίνησε μετά από σήμα της Europol, σύμφωνα με το οποίο εντοπίστηκαν ηλεκτρονικά ίχνη χρήστη από την Ελλάδα που είχε μεταφορτώσει υλικό κακοποίησης ανηλίκων σε διαδικτυακή πλατφόρμα αποθήκευσης.
Το σήμα προέκυψε στο πλαίσιο επιχείρησης των Αρχών της Σουηδίας και της Αυστραλίας.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα, από όπου πήρε προθεσμία για να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή την Τρίτη.
- Υπόθεση Λαζαρίδη: Ανοιχτή πληγή για το Μαξίμου, παρά την (όψιμη) παραίτηση – Γιατί η αποχώρηση από την κυβέρνηση έγινε μονόδρομος
- Ολυμπιακός – Άρης Betsson 92-81: «Καθάρισε» στο δεύτερο ημίχρονο και έκανε το 23/23 στο πρωτάθλημα
- Θεσσαλονίκη: Συλλήψεις δύο γυναικών για έκθεση των 3χρονων παιδιών τους σε κίνδυνο
- Στενά του Ορμούζ: Το θρίλερ με το άνοιγμα και το ξανακλείσιμό τους – Το χρονολόγιο των συνομιλιών ΗΠΑ, Ιράν
- Η selfie του Ανδρουλάκη με Σάντσεθ και Λούλα
- Εθνική Γυναικών: Ανέβηκε στην League B και φουλάρει για τα playoffs του Μουντιάλ
- Ποιες χώρες θα είναι οι πλουσιότερες στην Ευρώπη μέχρι το 2030 – Ουραγός η Ελλάδα
- Μυτιλήνη: Σοβαρές ελλείψεις σε βασικά προϊόντα από την διαμαρτυρία των κτηνοτρόφων
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις