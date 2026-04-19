Επιστρέφουν τη Δευτέρα στα σχολεία οι μαθητές: Οι επόμενες αργίες και η λήξη των μαθημάτων

Επιστρέφουν στα σχολεία από αύριο Δευτέρα (20/4) οι μαθητές και μαθήτριες, μετά την περίοδο του Πάσχα. Ήδη περιμένουν το επόμενο τριήμερο, προτού ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για τις εξετάσεις.

Σχολεία: Πότε ολοκληρώνονται τα μαθήματα και οι εξετάσεις

Εν τω μεταξύ, το Υπουργείο Παιδείας έχει ανακοινώσει το πρόγραμμα των εξετάσεων σε Γυμνάσια και τα Λύκεια.

Ειδικότερα, στα Γυμνάσια η λήξη των μαθημάτων ορίστηκε για την Τετάρτη, 27 Μαΐου. Οι εξετάσεις ξεκινούν από την Τρίτη, 2 Ιουνίου και ολοκληρώνονται την Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2026.

Η λήξη των μαθημάτων στα Λύκεια ορίστηκε για την Παρασκευή, 15 Μαΐου 2026.

Οι προαγωγικές εξετάσεις των μαθητών/τριών της Α’ και Β’ λυκείου θα διεξαχθούν από τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 έως την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026. Ως τελική ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων ορίστηκε η Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026.

Οι απολυτήριες εξετάσεις των μαθητών/τριών της Γ΄ τάξης του λυκείου θα διεξαχθούν από τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 έως τη Δευτέρα 25 Μαΐου 2026, με τελική ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων την Τετάρτη 27 Μαΐου 2026.

