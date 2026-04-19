Επιστρέφουν τη Δευτέρα στα σχολεία οι μαθητές: Οι επόμενες αργίες και η λήξη των μαθημάτων
Το Υπουργείο Παιδείας έχει ήδη ανακοινώσει το πρόγραμμα για λήξη των μαθημάτων και διεξαγωγή των εξετάσεων στα γυμνάσια και τα λύκεια.
- Επιστρέφουν τη Δευτέρα στα σχολεία οι μαθητές: Οι επόμενες αργίες και η λήξη των μαθημάτων
Επιστρέφουν στα σχολεία από αύριο Δευτέρα (20/4) οι μαθητές και μαθήτριες, μετά την περίοδο του Πάσχα. Ήδη περιμένουν το επόμενο τριήμερο, προτού ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για τις εξετάσεις.
Σχολεία: Πότε ολοκληρώνονται τα μαθήματα και οι εξετάσεις
Εν τω μεταξύ, το Υπουργείο Παιδείας έχει ανακοινώσει το πρόγραμμα των εξετάσεων σε Γυμνάσια και τα Λύκεια.
Ειδικότερα, στα Γυμνάσια η λήξη των μαθημάτων ορίστηκε για την Τετάρτη, 27 Μαΐου. Οι εξετάσεις ξεκινούν από την Τρίτη, 2 Ιουνίου και ολοκληρώνονται την Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2026.
Η λήξη των μαθημάτων στα Λύκεια ορίστηκε για την Παρασκευή, 15 Μαΐου 2026.
Οι προαγωγικές εξετάσεις των μαθητών/τριών της Α’ και Β’ λυκείου θα διεξαχθούν από τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 έως την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026. Ως τελική ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων ορίστηκε η Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026.
Οι απολυτήριες εξετάσεις των μαθητών/τριών της Γ΄ τάξης του λυκείου θα διεξαχθούν από τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 έως τη Δευτέρα 25 Μαΐου 2026, με τελική ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων την Τετάρτη 27 Μαΐου 2026.
Οι επόμενες αργίες του 2026
- Πρωτομαγιά: Παρασκευή 1 Μαΐου (τριήμερο)
- Αγίου Πνεύματος: Δευτέρα 1 Ιουνίου (τριήμερο)
- Κοίμηση της Θεοτόκου: Σάββατο 15 Αυγούστου
- 28η Οκτωβρίου: Τετάρτη
- Χριστούγεννα: Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου
