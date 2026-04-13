newspaper
Δευτέρα 13 Απριλίου 2026
weather-icon 12o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
12.04.2026 | 09:12
Πώς θα κινηθούν μετρό, λεωφορεία και τρόλεϊ Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη του Πάσχα
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Αντίστροφη μέτρηση για τη λήξη των μαθημάτων και την έναρξη των Πανελλαδικών
Ελλάδα 13 Απριλίου 2026

Αντίστροφη μέτρηση για τη λήξη των μαθημάτων και την έναρξη των Πανελλαδικών

Πότε κλείνουν τα σχολεία και πότε ξεκινούν οι Πανελλαδικές

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
«Ορμόνες της χαράς»: Είναι η καλή διάθεση θέμα χημείας;

«Ορμόνες της χαράς»: Είναι η καλή διάθεση θέμα χημείας;

Spotlight

Καθώς απομένουν λίγες εβδομάδες για τη λήξη της σχολικής χρονιάς σε γυμνάσια και λύκεια, μαθητές και μαθήτριες μπαίνουν στην τελική ευθεία πριν από τις εξετάσεις της χρονιάς.

Χαρακτηριστικά, το τελευταίο κουδούνι της χρονιάς στα λύκεια θα «χτυπήσει» στις 15 Μαΐου 2026 και στα γυμνάσια στις 27 Μαΐου, ενώ οι Πανελλαδικές εξετάσεις θα αρχίσουν στις 29 Μαΐου 2026 για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων και στις 30 Μαΐου 2026 για τους υποψηφίους των Επαγγελματικών Λυκείων.

Προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις σε γυμνάσια και λύκεια

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του υπουργείου Παιδείας, όσον αφορά στα λύκεια, η ημερομηνία λήξης μαθημάτων των λυκείων έχει οριστεί η 15η Μαΐου. Έτσι, οι προαγωγικές εξετάσεις για την Α’ και Β’ λυκείου θα διεξαχθούν από τις 18 Μαΐου 2026 έως τις 12 Ιουνίου 2026. Η 19η Ιουνίου έχει οριστεί ως η καταληκτική ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων.

Για τους μαθητές της Γ’ λυκείου, οι απολυτήριες εξετάσεις (ονομαζόμενες και «ενδοσχολικές») θα διεξαχθούν κατά το διάστημα 18-25 Μαΐου 2026, με καταληκτική ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων την 27η Μαΐου 2025.

Σε ό,τι αφορά τα γυμνάσια, η ημερομηνία λήξης μαθημάτων έχει οριστεί η 27η Μαΐου και έχει προγραμματιστεί η διεξαγωγή των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων στο διάστημα 2-15 Ιουνίου 2025.

Πότε κλείνουν τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία

Τα μαθήματα για τους πιο μικρούς μαθητές και μαθήτριες θα συνεχιστούν μέχρι τα μέσα Ιουνίου. Πιο συγκεκριμένα, το διδακτικό έτος στα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία της επικράτειας θα λήξει τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026.

Έναρξη των Πανελλαδικών στα τέλη Μαΐου

Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις θα αρχίσουν στις 29 Μαΐου 2026 για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων και στις 30 Μαΐου 2026 για τους υποψηφίους των Επαγγελματικών Λυκείων, με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας και το μάθημα των Νέων Ελληνικών, αντίστοιχα.

Στη συνέχεια, όσον αφορά τους υποψηφίους των ΓΕΛ, την Τετάρτη 3 Ιουνίου θα διεξαχθούν οι εξετάσεις για τα Αρχαία Ελληνικά (Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών), τα Μαθηματικά (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής) και τη Βιολογία (Ο.Π. Σπουδών Υγείας).

Την Παρασκευή 5 Ιουνίου οι υποψήφιοι των ΓΕΛ θα εξεταστούν στα Λατινικά (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών), τη Χημεία (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας) και την Πληροφορική (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής).

Οι εξετάσεις των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων θα ολοκληρωθούν την Δευτέρα 8 Ιουνίου, με τα μαθήματα: Ιστορία (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών), Φυσική (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας) και Οικονομία (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής).

Αντίστοιχα, το πρόγραμμα των Πανελλαδικών για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ, έχει ως εξής: Έναρξη το Σάββατο 30 Μαΐου 2026 με το μάθημα των Νέων Ελληνικών. Συνέχεια, τη 2α Ιουνίου, εξέταση στα Μαθηματικά (‘Αλγεβρα). Θα ακολουθήσουν, από τις 4 έως και τις 15 Ιουνίου οι εξετάσεις σε μαθήματα ειδικότητας.

Τέλος σύμφωνα με το ΑΠΕ, οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων θα διεξαχθούν από τις 16 έως και τις 25 Ιουνίου 2026. Παρομοίως, η διεξαγωγή των Υγειονομικών Εξετάσεων και Πρακτικής Δοκιμασίας των υποψηφίων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) θα πραγματοποιείται από τις 15 έως και τις 26 Ιουνίου 2026.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
Τράπεζες: Στα γερά θεμέλια του 2025 η στήριξη των αποτελεσμάτων το α΄ τρίμηνο του 2026

Τράπεζες: Στα γερά θεμέλια του 2025 η στήριξη των αποτελεσμάτων το α΄ τρίμηνο του 2026

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
«Ορμόνες της χαράς»: Είναι η καλή διάθεση θέμα χημείας;

Κόσμος
Τραμπ: Όλα τα ενδεχόμενα πλέον ανοιχτά – Το βλέμμα στο Ορμούζ

inWellness
Τα σιωπηλά red flags στις σχέσεις
Ψυχική ηρεμία 12.04.26

Τα σιωπηλά red flags στις σχέσεις

Οι σχέσεις δεν είναι εύκολες - και κάποια πράγματα είναι ικανά να χαλάσουν την ψυχική μας ηρεμία

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Πάσχα στη δουλειά – Μια κανονική εργάσιμη ημέρα
Ελλάδα 12.04.26

Πάσχα στη δουλειά – Μια κανονική εργάσιμη ημέρα

Το Πάσχα για τους περισσότερους σημαίνει σούβλα, οικογενειακά τραπέζια και ανάπαυλα. Ενώ η πλειονότητα απολαμβάνει μερικές στιγμές χαλάρωσης για χιλιάδες εργαζόμενους η λέξη ανάπαυλα δεν υπάρχει.

Σύνταξη
Σοκαριστικό τροχαίο στην Αρτέμιδα: Αυτοκίνητο εκσφενδόνισε μοτοσικλετιστή και τον παράτησε αβοήθητο στο δρόμο
Ελλάδα 12.04.26

Σοκαριστικό τροχαίο στην Αρτέμιδα: Αυτοκίνητο εκσφενδόνισε μοτοσικλετιστή και τον παράτησε αβοήθητο στο δρόμο

Περίοικοι ειδοποίησαν τις Αρχές και ο μοτοσικλετιστής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα, χωρίς ωστόσο να κινδυνεύει η ζωή του.

Σύνταξη
Τρένο συγκρούστηκε με αγριογούρουνο λίγο πριν την Ανάσταση – Ταλαιπωρία για του επιβάτες του «Λάρισα – Θεσσαλονίκη»
Ελλάδα 12.04.26

Τρένο συγκρούστηκε με αγριογούρουνο λίγο πριν την Ανάσταση – Ταλαιπωρία για του επιβάτες του «Λάρισα – Θεσσαλονίκη»

Η αμαξοστοιχία 2592 (Λάρισα – Θεσσαλονίκη) ακινητοποιήθηκε κοντά στον Σταθμό Κορινός, κατόπιν πρόσκρουσης με αγριογούρουνο που κινούνταν εντός της σιδηροδρομικής γραμμής.

Σύνταξη
Εργατικό δυστύχημα στον Βόλο: Κατέληξε ο 58χρονος χειριστή που καταπλακώθηκε από εκσκαφέα
Τραγωδία 12.04.26

Εργατικό δυστύχημα στον Βόλο - Κατέληξε ο 58χρονος χειριστής που καταπλακώθηκε από εκσκαφέα που μετέφερε

Το εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε τη Μεγάλη Δευτέρα - Ο άτυχος άνδρας νοσηλευόταν σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο Νοσοκομείο Βόλου και άφησε σήμερα, Κυριακή του Πάσχα, την τελευταία του πνοή

Σύνταξη
Κυριακή του Πάσχα με σούβλες και μαζικό ψήσιμο του οβελία σε κάθε γειτονιά και πόλη
Χριστός Ανέστη! 12.04.26

Κυριακή του Πάσχα με σούβλες και μαζικό ψήσιμο του οβελία σε κάθε γειτονιά και πόλη

Στην Αθήνα, την τιμητική του στο μαζικό ψήσιμο στην Κυριακή του Πάσχα είχε το Μοναστηράκι όπου αναμένεται να σουβλιστούν συνολικά περισσότερα από 150 αρνιά, σήμερα και αύριο

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πέρεθ: «Προτιμώ η Ράγιο να παραμείνει στη La Liga, παρά να προκριθεί επί της με ΑΕΚ»
Ποδόσφαιρο 13.04.26

Πέρεθ: «Προτιμώ η Ράγιο να παραμείνει στη La Liga, παρά να προκριθεί επί της με ΑΕΚ»

Μετά τη βαριά ήττα της Ράγιο Βαγιεκάνο, ο προπονητής της Ινίγκο Πέρεθ είπε ότι προτιμά η ομάδα του να παραμείνει στη μεγάλη κατηγορία της Ισπανίας, παρά να συνεχίσει στο Conference League.

Σύνταξη
Ποιος θα είναι ο επόμενος γραμματέας του ΠΑΣΟΚ;
Πολιτική Γραμματεία 13.04.26

Ποιος θα είναι ο επόμενος γραμματέας του ΠΑΣΟΚ;

Επτασφράγιστο μυστικό διατηρεί ο Νίκος Ανδρουλάκης την απόφασή του για το πρόσωπο που θα είναι ο επόμενος γραμματέας του ΠΑΣΟΚ μετά τον Ανδρέα Σπυρόπουλο, με τα σενάρια να εναλλάσσονται και τα στελέχη του Κινήματος να κάθονται σε «ανάμενα κάρβουνα».

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Πόλεμος στο Ιράν: «Χρυσά» πονταρίσματα 950 εκατ. δολ. στο πετρέλαιο λίγο πριν ανακοινωθεί η εκεχειρία
Ανησυχία 13.04.26

«Χρυσά» πονταρίσματα 950 εκατ. δολ. στο πετρέλαιο λίγο πριν ανακοινωθεί η εκεχειρία Ιράν - ΗΠΑ

Κάποιοι φαίνεται ότι βγάζουν πολλά την ώρα που οι αυξημένες τιμές στο πετρέλαιο και τα προβλήματα στη διακίνηση λιπασμάτων έχουν αυξήσει σημαντικά το κόστος για τα νοικοκυριά

Γιώργος Κανελλόπουλος
«Είναι μια φωλιά από φίδια»: O Στιβ Κροφτ, η δημοσιογραφία και το 60 Minutes
Δουλειά 24/7 13.04.26

«Είναι μια φωλιά από φίδια»: O Στιβ Κροφτ μιλάει για το τι σημαίνει να είσαι δημοσιογράφος του 60 Minutes

«Οι βομβητές χτυπούν, μπαίνεις σε αεροπλάνα, επιστρέφεις και περνάς τρεις ή τέσσερις μέρες γράφοντας το σενάριο, μετά στις προβολές και ύστερα ξανά από την αρχή», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Στιβ Κροφτ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο Γκοντάρ και ο πόλεμος – Τα μέτωπα του 20ού αιώνα πυροδότησαν μια επανάσταση στον κινηματογράφο
Ταινία=Τουφέκι 13.04.26

Ο Γκοντάρ και ο πόλεμος – Τα μέτωπα του 20ού αιώνα πυροδότησαν μια επανάσταση στον κινηματογράφο

Ο πόλεμος διατρέχει το έργο του Ζαν-Λυκ Γκοντάρ (1930-2022) σαν μια ανεξέλεγκτη και τραυματική δύναμη που διαπερνά τα καλλιτεχνικά χαρακώματα του 20ού αιώνα - Μια νέα έκθεση το φωτίζει.

Έφη Αλεβίζου
Στεγαστική κρίση: Οδηγός εύρεσης κατοικίας – Οι περιοχές με τα πιο προσιτά ακίνητα
Γρίφος για δυνατούς λύτες 13.04.26

Οδηγός εύρεσης κατοικίας σε συνθήκες στεγαστικής κρίσης - Αναζητώντας τις περιοχές με τα πιο προσιτά ακίνητα

«Φουντώνει» η στεγαστική κρίση. Οι τιμές των ακινήτων έχουν σχεδόν διπλασιαστεί από το 2017 (αύξηση 82,5%), ενώ το διαθέσιμο εισόδημα δεν ακολουθεί την ίδια πορεία, διευρύνοντας το χάσμα προσιτότητας. Η δυσκολία εύρεσης στέγης μοιάζει με «κυνήγι θησαυρού».

Στράτος Ιωακείμ
Ο Τραμπ καταφέρεται εναντίον του πάπα Λέοντα – Είναι «υπερβολικά φιλελεύθερος»
Πόλεμος 13.04.26

Επίθεση του Τραμπ στον πάπα Λέοντα

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιτίθεται στον πάπα Λέοντα, λέγοντας πως δεν είναι «μέγας θαυμαστής» του, έπειτα από σφοδρή αντιπολεμική παρέμβαση του Ποντίφικα.

Σύνταξη
Νιγηρία: Δεκάδες νεκροί σε αεροπορικά πλήγματα με στόχο τζιχαντιστές της Μπόκο Χαράμ
Αεροπορικά πλήγματα 13.04.26

Μακελειό με δεκάδες νεκρούς στη Νιγηρία

Καταδίωξη τζιχαντιστών της Μπόκο Χαράμ είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο δεκάδων ανθρώπων από αεροπορικά πλήγματα στη βορειοανατολική Νιγηρία.

Σύνταξη
Περού: Η υποψήφια της δεξιάς Φουχιμόρι προηγείται στις προεδρικές εκλογές
Περού 13.04.26

Μπροστά η δεξιά Φουχιμόρι στις προεδρικές εκλογές

Η δεξιά Κέικο Φουχιμόρι έχει το προβάδισμα στις προεδρικές εκλογές που διεξήχθησαν στο Περού, και σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις θα απαιτηθεί δεύτερος γύρος προκειμένου να αναδειχθεί ο νέος πρόεδρος.

Σύνταξη
Ουγγαρία: Το Tisza εξασφαλίζει υπερπλειοψηφία δύο τρίτων στο κοινοβούλιο
Ουγγαρία 13.04.26

Το Tisza εξασφαλίζει πλειοψηφία 2/3 στο κοινοβούλιο

Το δεξιό κόμμα Tisza του νικητή των βουλευτικών εκλογών στην Ουγγαρία, Πέτερ Μάγκιαρ, εξασφαλίζει την υπερπλειοψηφία των δύο τρίτων στο κοινοβούλιο, βάσει των επίσημων σχεδόν τελικών αποτελεσμάτων.

Σύνταξη
Ουκρανία: Ελαβε τέλος και επισήμως η πασχαλινή κατάπαυση του πυρός με τη Ρωσία
Και επισήμως 13.04.26

Τέλος η πασχαλινή κατάπαυση του πυρός Ουκρανίας - Ρωσίας

Η πασχαλινή κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία έληξε τα μεσάνυχτα χθες Κυριακή προς σήμερα Δευτέρα και επισήμως, καθώς οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορήθηκαν για την παραβίασή της.

Σύνταξη
Πετρέλαιο: Η τιμή του βαρελιού ξεπέρασε πάλι τα 100 δολάρια έπειτα από τις ανακοινώσεις του Τραμπ
Στενά του Ορμούζ 13.04.26

Ο Τραμπ βάζει ξανά φωτιά στο πετρέλαιο

Οι ανακοινώσεις του Τραμπ για ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν βάζουν ξανά φωτιά στο πετρέλαιο, το οποίο ξεπέρασε για μια ακόμη φορά τα 100 δολάρια το βαρέλι.

Σύνταξη
Ο Λίβανος εργάζεται για να επιτύχει «την ισραηλινή αποχώρηση από το έδαφός του»
Λίβανος 13.04.26

«Εργαζόμαστε» για να επιτύχουμε «την ισραηλινή αποχώρηση από το έδαφός μας»

«Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για να επιτύχουμε την ισραηλινή αποχώρηση από το σύνολο του εδάφους μας», δηλώνει ο πρωθυπουργός του Λιβάνου, ενώ ο ισραηλινός ομόλογός του μετέβη στα νότια της χώρας.

Σύνταξη
Bαθμολογία Euroleague: Τα δεδομένα μετά τη νίκη της Χάποελ – Τι ισχύει για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό
Μπάσκετ 13.04.26

Bαθμολογία Euroleague: Τα δεδομένα μετά τη νίκη της Χάποελ – Τι ισχύει για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό

Έτσι διαμορφώνεται η βαθμολογία της Euroleague μετά τη νίκη της Χάποελ επί της Μακάμπι. Τι περιμένουν την 38η και τελευταία αγωνιστική Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Από 6οι έως 9οι οι πράσινοι.

Σύνταξη
Μπιλμπάο – Βιγιαρεάλ 1-2: Ακόμη πιο «κοντά» στο Champions League το «κίτρινο υποβρύχιο»
Ποδόσφαιρο 13.04.26

Ακόμη πιο «κοντά» στο Champions League η Βιγιαρεάλ (2-1)

Η Βιγιαρεάλ έφυγε με σπουδαίο «διπλό» από την έδρα της Αθλέτικ Μπιλμπάο, επικρατώντας 2-1 για την 31η αγωνιστική της La Liga και κάνοντας καθοριστικό βήμα για την παραμονή στην πρώτη τετράδα.

Σύνταξη
Σε οικονομικό «κλοιό» 250.000.000 € η Λιόν – Πώς επηρεάζεται το μέλλον του Γιάρεμτσουκ
Ποδόσφαιρο 13.04.26

Σε οικονομικό «κλοιό» 250.000.000 € η Λιόν – Πώς επηρεάζεται το μέλλον του Γιάρεμτσουκ

Ο ισολογισμός της γαλλικής ομάδας αποκάλυψε το ιλιγγιώδες χρέος των 250 εκατ. ευρώ στο μεταγραφικό παζάρι, την ώρα που παραμένει το ανοιχτό «μέτωπο» με τον Ολυμπιακό για την... οψιόν του Γιάρεμτσουκ.

Νικόλαος Κώτσης
Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 13 Απριλίου 2026
Cookies