Κυριακή 19 Απριλίου 2026
Μπάσκετ 19 Απριλίου 2026, 08:15

Αντετοκούνμπο: «Ακόμα αισθάνομαι χαρούμενος από την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου με την Εθνική»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο φιλοξενήθηκε σε podcast του Γκόραν Ντράγκιτς και μεταξύ άλλων, μίλησε για την τεράστια επιτυχία της κατάκτησης του χάλκινου μεταλλίου με την Εθνική Ελλάδας στο Eurobasket.

Όταν η σκέψη γίνεται «εύκολη»: Πώς αλλάζει το μυαλό μας η AI;

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν ο καλεσμένος του Γκόραν Ντράγκιτς στο podcast του «Gogis Garage» και απάντησε μεταξύ άλλων, σε ερωτήσεις σχετικά με την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Eurobasket.

Ο σούπερ σταρ των Μπακς δεν έκρυψε ότι ακόμα αισθάνεται χαρά από αυτή την τεράστια επιτυχία, ενώ εξέφρασε την πεποίθησή του ότι το μπάσκετ υπάρχει στο DNA των Ελλήνων και είναι μοναδικό συναίσθημα να κερδίζεις φορώντας το εθνόσημο.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Αντετοκούνμπο

«Η ευφορία που αισθάνεται όταν κερδίζεις ένα μετάλλιο. Το… κουβαλάς για μήνες. Εγώ ακόμα την αισθάνομαι. Έπαιξα σε 9 τουρνουά με την Εθνική και μαζί με το U20 φτάνουμε στα 10. Δεν είχαν την ευκαιρία να κερδίσω, έφτανα κοντά. Χάναμε στην 8άδα. Και αυτή τη φορά ήμουν με τον αδερφό μου και σκέφτηκα πως θα είναι η χρονιά μας. Κερδίσεις το μετάλλιο με την Εθνική και μερικοί δεν το καταλαβαίνουν. Σαν να κερδίζεις πρωτάθλημα με την Οκλαχόμα που δεν ξέρω τον πληθυσμό που έχει. Σαν να κερδίζεις με το Μιλγουόκι των 700.000 κατοίκων», είπε αρχικά.

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Αλλά να το κερδίζεις με την Ελλάδα των 11.000.000. Όλοι ήταν χαρούμενοι. Μπορείς να δεις στην τηλεόραση ή στο Youtube πως αντιδρούν οι φίλαθλοι στην Ελλάδα, πόσο αγαπούν το μπάσκετ. Έχουν το μπάσκετ στο DNA. Aν χάσεις στην Ελλάδα βάζεις την κουκούλα έτσι (το δείχνει στο video) και τρέχεις στα αποδυτήρια. Μένεις στο σπίτι σου για δύο εβδομάδες. Δεν βγαίνεις έξω, δεν θέλουν να σε δουν να χαμογελάς. Όταν κερδίζεις όμως, σου δείχνουν απίστευτη αγάπη».

Εξαγωγές: Πόσο «πλήγωσε» ο πόλεμος τις ελληνικές επιχειρήσεις – Η ζημιά στη ζήτηση

Όταν η σκέψη γίνεται «εύκολη»: Πώς αλλάζει το μυαλό μας η AI;

Πληθωρισμός: Γιατί οι τιμές δεν θα υποχωρήσουν – Ο ρόλος των Στενών του Ορμούζ

Μπάσκετ 19.04.26

Ποδόσφαιρο 19.04.26

Κυπελλούχος Ισπανίας η Ρεάλ Σοσιεδάδ, νίκησε την Ατλέτικο σε έναν δραματικό τελικό (vids)

Έξι χρόνια μετά το Κύπελλο του 2020, η τρομερή φέτος Ρεάλ Σοσιεδάδ νίκησε την Ατλέτικο Μαδρίτης στη διαδικασία των πέναλτι σε έναν καταπληκτικό τελικό στη Σεβίλλη και σήκωσε το τρίτο Copa del Rey της ιστορίας της.

Άκης Στρατόπουλος
Ποδόσφαιρο 19.04.26

Έξι χρόνια μετά το Κύπελλο του 2020, η τρομερή φέτος Ρεάλ Σοσιεδάδ νίκησε την Ατλέτικο Μαδρίτης στη διαδικασία των πέναλτι σε έναν καταπληκτικό τελικό στη Σεβίλλη και σήκωσε το τρίτο Copa del Rey της ιστορίας της.

Ρόμα-Αταλάντα 1-1: Εχασαν μεγάλη ευκαιρία οι γηπεδούχοι – Ο Τσιμίκας μπήκε στο 77’
Ποδόσφαιρο 18.04.26

Ρόμα-Αταλάντα 1-1: Εχασαν μεγάλη ευκαιρία οι γηπεδούχοι – Ο Τσιμίκας μπήκε στο 77’

Η Ρόμα αναδείχθηκε ισόπαλη με την Αταλάντα, παρέμεινε 6η και ισοβαθμεί με την 5η Κόμο, όμως δεν εκμεταλεύτηκε την ήττα της. Οι γηπεδούχοι κράτησαν τους φιλοξενούμενους στο -4.

Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός 2-3: Σπουδαίο «διπλό» για τα «Λιοντάρια» στο Αγρίνιο
Ποδόσφαιρο 18.04.26

Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός 2-3: Σπουδαίο «διπλό» για τα «Λιοντάρια» στο Αγρίνιο

Ο Άλεξ Τεϊσέιρα διέλυσε την άμυνα του Παναιτωλικού με δύο γκολ και μία ασίστ και ο Πανσερραϊκός που έφτασε τους 7 βαθμούς στα play-out πήρε ένα διπλό-χρυσάφι (2-3) που τον έβγαλε μετά από πολύ καιρό από τη ζώνη του υποβιβασμού.

LIVE: Τσέλσι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Ποδόσφαιρο 18.04.26

LIVE: Τσέλσι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

LIVE: Τσέλσι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τσέλσι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την 33η αγωνιστική της Premier League.

Ηρακλής – ΠΑΟΚ 72-76: «Δικέφαλος» για 3η θέση με κορυφαίο και πάλι τον Ταϊρί (vid)
Μπάσκετ 18.04.26

Ηρακλής – ΠΑΟΚ 72-76: «Δικέφαλος» για 3η θέση με κορυφαίο και πάλι τον Ταϊρί (vid)

Μετά τον Άρη, ο ΠΑΟΚ νίκησε σε 2ο σερί ντέρμπι, αυτή τη φορά με 76-72 επί του Ηρακλή στο Ιβανώφειο, αυξάνοντας τις πιθανότητές του για κατάληψη της 3ης θέσης στην κανονική περίοδο.

Άρης – Βόλος ΝΠΣ 3-2: «Ζωντανός» για την 5η θέση με μεγάλη ανατροπή (vid)
Ποδόσφαιρο 18.04.26

Άρης – Βόλος ΝΠΣ 3-2: «Ζωντανός» για την 5η θέση με μεγάλη ανατροπή (vid)

Επιστροφή στις νίκες ο Άρης μετά από οκτώ αγωνιστικές, επικράτησε του Βόλου με 3-2 με ανατροπή στην ανατροπή και μπήκε δυναμικά στη μάχη της 5ης θέσης Στο -3 πλέον, από τον Λεβαδειακό οι κίτρινοι.

ΟΦΗ-Λεβαδειακός 2-0: Νίκη των Κρητικών πριν τον τελικό Κυπέλλου, «βλέπουν» και 5η θέση! (vid)
Ποδόσφαιρο 18.04.26

ΟΦΗ-Λεβαδειακός 2-0: Νίκη των Κρητικών πριν τον τελικό Κυπέλλου, «βλέπουν» και 5η θέση! (vid)

Ευρωπαϊκό δίπορτο για τον ΟΦΗ. Αν νικήσει τον ΠΑΟΚ παίρνει εισιτήριο, όμως με τη νίκη επί του Λεβαδειακού ελπίζει και για την 5η θέση καθώς τον πλησίασε στους δυο βαθμούς. Τα πλέι οφ (5-8) πήραν φωτιά!

Της βυθισμένης στα σκάνδαλα κυβέρνησης, της φταίνε οι θεσμοί
Opinion 19.04.26

Της βυθισμένης στα σκάνδαλα κυβέρνησης, της φταίνε οι θεσμοί

Φαίνεται ότι στην Ελλάδα δεν έχει εμπεδωθεί στη συνείδηση του πολιτικού συστήματος ότι στην ώριμη δημοκρατία αντίβαρα της εξουσίας δεν είναι μόνο τα δικαστήρια, αλλά και οι ανεξάρτητες Αρχές,

Οι γαλάζιοι αντάρτες ξαναχτυπούν
Πολιτική 19.04.26

Οι γαλάζιοι αντάρτες ξαναχτυπούν

Μια ομάδα 10-15 βουλευτών ετοιμάζεται να βγει στο αντάρτικο και να μην ψηφίσει την άρση ασυλίας για τουλάχιστον 8 από τους 11 εμπλεκόμενους στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ βουλευτές

Στην τελική ευθεία για τις εξετάσεις στα Πρότυπα σχολεία και την κλήρωση στα Πειραματικά
Ημερομηνίες 19.04.26

Στην τελική ευθεία για τις εξετάσεις στα Πρότυπα σχολεία και την κλήρωση στα Πειραματικά

Ο συνολικός αριθμός αιτήσεων για Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία για το σχολικό έτος 2026 - 2027 ανήλθε στις 30.990, ενώ οι προσφερόμενες θέσεις είναι συνολικά 7.374

Καιρός: Αίθριος την Κυριακή με λίγες νεφώσεις και κατά τόπους βροχές – Ανεβαίνει η θερμοκρασία από βδομάδα
Καιρός 19.04.26

Αίθριος ο καιρός την Κυριακή με λίγες νεφώσεις και κατά τόπους βροχές - Ανεβαίνει η θερμοκρασία από βδομάδα

Η θερμοκρασία την Κυριακή δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα δυτικά του 23°C - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός μέχρι και την Πέμπτη, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ

Γιατί η ΕΕ βάζει φρένο στην πρόσβαση ανηλίκων στα social media – Το ρεκόρ χρήσης στην Ελλάδα
Στοιχεία Eurostat 19.04.26

Γιατί η ΕΕ βάζει φρένο στην πρόσβαση ανηλίκων στα social media - Το ρεκόρ χρήσης στην Ελλάδα

Παρά τα μέτρα - λιγότερο ή περισσότερο αυστηρά - που εξετάζονται ή λαμβάνονται από τις κυβερνήσεις, η χρήση των social media παραμένει υψηλή μεταξύ των εφήβων, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat

Μήπως ο μόκα λάτε καραμέλα σου καταστρέφει την κοινωνία; Ο καφές σου λέει πολλά για την εποχή που ζούμε
Επιδημία της μοναξιάς 19.04.26

Μήπως ο μόκα λάτε καραμέλα σου καταστρέφει την κοινωνία; Ο καφές σου λέει πολλά για την εποχή που ζούμε

Καθώς η κατανάλωση εξειδικευμένου καφέ έχει αυξηθεί ραγδαία, το ίδιο έχει συμβεί και με την επιδημία της μοναξιάς. Είναι απλώς μια σύμπτωση;

Φρένο στις «πασχαλινές τραγωδίες» της ασφάλτου
Τα στοιχεία 19.04.26

Φρένο στις «πασχαλινές τραγωδίες» της ασφάλτου

Πώς φτάσαμε από τα μακάβρια αθροίσματα των 50-70 νεκρών σε κάθε έξοδο στη μείωση κατά 98% των θυμάτων - Ανοιχτή πληγή τα δυστυχήματα εντός των μεγάλων αστικών κέντρων

Η Anthropic τρομάζει το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα
Mythos ή πραγματικότητα; 19.04.26

Η Anthropic τρομάζει το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα

Το νέο μοντέλο Mythos της Anthropic μπορεί επί της ουσίας να δείξει σε επιτήδειους τις αδυναμίες διαδικτυακών εφαρμογών και το «μονοπάτι» για να εισχωρήσουν στο σύστημα, με αυτοματοποιημένο τρόπο

Παζάρια για τα νέα μέτρα στήριξης με τις Βρυξέλλες
Το πακέτο ΔΕΘ 19.04.26

Παζάρια για τα νέα μέτρα στήριξης με τις Βρυξέλλες

Ανάλογα με το μέγεθος του δημοσιονομικού χώρου που θα προκύψει θα καθοριστεί και το μείγμα των παρεμβάσεων που θα χρειαστεί να ληφθούν προς όφελος νοικοκυριών και επιχειρήσεων

Ο βαλλιστικός έλεγχος ούτε αθωώνει ούτε καταδικάζει τον ύποπτο για την δολοφονία Κερκ
Κόσμος 19.04.26

Ο βαλλιστικός έλεγχος ούτε αθωώνει ούτε καταδικάζει τον ύποπτο για την δολοφονία Κερκ

Θρίλερ με την δολοφονία του Τσάρλι Κερκ καθώς ο βαλλιστικός έλεγχος αποδείχθηκε ασαφής για να αθωώσει ή να ενοχοποιήσει περαιτέρω τον ύποπτο για τον φόνο εν μέσω θεωριών συνομωσίας.

Η Βουλγαρία ψηφίζει την Κυριακή με τον πρώην πρόεδρο Ράντεφ να προηγείται στις δημοσκοπήσεις
Κόσμος 19.04.26

Εκλογές επί εκλογών

Ο φιλορώσος πρώην πρόεδρος Ράντεφ προηγείται στις δημοσκοπήσεις με ποσοστό που δεν του εξασφαλίζει αυτοδυναμία. Αναμένεται σχεδόν διπλάσια προσέλευση από τις εκλογές του 2024

Ο ράπερ Τόρι Λέινζ μήνυσε την φυλακή του ζητώντας 100 εκατ. δολάρια για μαχαίρωμα από συγκρατούμενο
Κόσμος 19.04.26

Ο ράπερ Τόρι Λέινζ μήνυσε την φυλακή του ζητώντας 100 εκατ. δολάρια για μαχαίρωμα από συγκρατούμενο

Ο ράπερ Τόρι Λέινζ μήνυσε το σωφρονιστικό σύστημα της Καλιφόρνιας, υποστηρίζοντας ότι δεν έπρεπε να βρίσκεται στο ίδιο κελί μαζί με έναν συγκρατούμενο που τον μαχαίρωσε 16 φορές πέρυσι

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τον θάνατο ενός διοικητή εφέδρων στο νότιο Λίβανο
Κόσμος 19.04.26

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τον θάνατο ενός διοικητή εφέδρων στο νότιο Λίβανο

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι διοικητής των εφέδρων ο οποίος βρίσκονταν στον Λίβανο και χτυπήθηκε με άλλους 3 στρατιώτες, πέθανε αφού είχε τραυματιστεί σοβαρά την Παρασκευή από εκρηκτικό μηχανισμό

Ο Γκαλιμπάφ μίλησε για τον έλεγχο του Ορμούζ και για την κρίση που παραλίγο να τορπιλίσει τις διαπραγματεύσεις
Υποτιτλισμένο βίντεο 19.04.26

Ο Γκαλιμπάφ μίλησε για τον έλεγχο του Ορμούζ και για την κρίση που παραλίγο να τορπιλίσει τις διαπραγματεύσεις

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, μίλησε για το ποιος έχει τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ και μια κρίση που συνέβη με αμερικανικό ναρκαλιευτικό κατά την διάρκεια των διαπραγματεύσεων.

Ποδόσφαιρο 19.04.26

Έξι χρόνια μετά το Κύπελλο του 2020, η τρομερή φέτος Ρεάλ Σοσιεδάδ νίκησε την Ατλέτικο Μαδρίτης στη διαδικασία των πέναλτι σε έναν καταπληκτικό τελικό στη Σεβίλλη και σήκωσε το τρίτο Copa del Rey της ιστορίας της.

