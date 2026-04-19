Μαρσέλ Ντυσάν: Ο πιο επιδραστικός καλλιτέχνης του 20ού αιώνα;
Dada is everywhere 19 Απριλίου 2026, 08:02

Μαρσέλ Ντυσάν: Ο πιο επιδραστικός καλλιτέχνης του 20ού αιώνα;

Η μεγάλη έκθεση στο MoMA αναδεικνύει πώς ο Ντυσάν άλλαξε ριζικά τον ορισμό της τέχνης και επηρέασε όσα ακολούθησαν

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Όταν η σκέψη γίνεται «εύκολη»: Πώς αλλάζει το μυαλό μας η AI;

Όταν η σκέψη γίνεται «εύκολη»: Πώς αλλάζει το μυαλό μας η AI;

Δύο μορφές δεσπόζουν σε κάθε συζήτηση για τον πιο επιδραστικό καλλιτέχνη της νεότερης εποχής: ο Πάμπλο Πικάσο και ο Μαρσέλ Ντυσάν. Ο Πικάσο φαίνεται να προηγείται, κυρίως γιατί εργάστηκε σε «παραδοσιακά» μέσα – ζωγραφική και γλυπτική – που εκτίθενται εύκολα και έχουν αγοραστική αξία, ενώ επηρέασε και τον ίδιο τον Ντυσάν στα πρώτα του βήματα.

Κι όμως, αν το ζητούμενο είναι ποιος άλλαξε τους κανόνες του παιχνιδιού, τότε η ζυγαριά γέρνει προς τον Ντυσάν: έναν δημιουργό που αναδιατύπωσε τι είναι τέχνη και τι μπορεί να γίνει τέχνη, ανοίγοντας έναν δρόμο που αντιστέκεται στη λογική της μαζικής παραγωγής.

Κρήνη

Ορατότητα και παρεξήγηση

Η «μάχη» τους είναι άνιση και για έναν ακόμη λόγο: ο Πικάσο είναι παντού, ενώ ο Ντυσάν δύσκολα εντοπίζεται. Πριν από τη μεγάλη αναδρομική έκθεση «Marcel Duchamp» στο Museum of Modern Art της Νέας Υόρκης, δεν είχε υπάρξει στις Ηνωμένες Πολιτείες – τη χώρα όπου έζησε μεγάλο μέρος της ζωής του – μια πλήρης αποτίμηση του έργου του για περισσότερο από μισό αιώνα.

Όπως σημειώνουν οι New York Times, ακόμη κι όταν βρίσκεται μπροστά σου, το έργο του παραμένει δύσκολο: μικρά, αινιγματικά αντικείμενα, εργαλεία καθημερινότητας, πρόχειρες σημειώσεις γραμμένες με σχεδόν αόρατα γράμματα. Σε μια περίοδο όπου οι εκθέσεις κυνηγούν το εντυπωσιακό και το άμεσο – όπως όσες προηγήθηκαν στο Museum of Modern Art ή η πολυαισθητηριακή «New Humans: Memories of the Future» στο New Museum – το έργο του Ντυσάν δεν «παραδίδεται» εύκολα, απαιτώντας χρόνο, συγκέντρωση και δεύτερη ματιά.

Μια έκθεση-ορόσημο

Σύμφωνα με το Gothamist, η νέα έκθεση στο Museum of Modern Art αποτελεί την πρώτη μεγάλης κλίμακας αναδρομική παρουσίαση του έργου του Ντυσάν στη Βόρεια Αμερική εδώ και περισσότερα από 50 χρόνια.

Συγκεντρώνει πάνω από 290 έργα και περίπου 100 αρχειακά τεκμήρια, προερχόμενα από περισσότερα από 26 ιδρύματα και 29 ιδιωτικές συλλογές και γκαλερί — μια σπάνια, σχεδόν πλήρη αποτύπωση της πορείας του.

Τα πρώτα έργα: μια «παραδοσιακή» αρχή

Η έκθεση στο MoMA ξεκινά με έναν απροσδόκητα κλασικό Ντυσάν: υδατογραφίες με παιδιά που παίζουν, πορτρέτα των αδελφών του (Μαγκντελέν, Σουζάν, Ιβόν), ακόμη και ένας μικρός πίνακας εκκλησίας στη Νορμανδία, επηρεασμένος από τον Κλωντ Μονέ.

Ακολουθούν σατιρικές, ελαφρώς μισογυνικές σκηνές από την περίοδο που ζούσε στο Παρίσι και σκεφτόταν να γίνει επαγγελματίας σκιτσογράφος. Έπειτα, ένα πορτρέτο του πατέρα του (1910), επηρεασμένο από τον Πολ Σεζάν, και μια σκηνή με τους αδελφούς του να παίζουν σκάκι – οικογενειακή εμμονή.

Nude Descending a Staircase

Η στροφή στο παράξενο

Κάπου εκεί, το «παλιό» σταματά. Δύο έργα του 1910 σηματοδοτούν τη ρήξη: το «Πορτρέτο του Δρ. Ντυμουσέλ», όπου το πρόσωπο μοιάζει παραμορφωμένο, και το «Παράδεισος», μια σχεδόν εφιαλτική εικόνα με έντονο ερωτισμό, που θυμίζει σκοτεινή εκδοχή του Πολ Γκογκέν. Το θέμα της «παγωμένης» επιθυμίας θα διατρέξει μεγάλο μέρος του έργου του.

Κυβισμός, κίνηση και σκάνδαλο

Ο Ντυσάν πειραματίστηκε με τον κυβισμό, αλλά διέκρινε ότι κινδύνευε να γίνει εμπορικό τέχνασμα. Επηρεασμένος από τη φωτογραφία κίνησης, προσπάθησε να αποτυπώσει τη ροή του χρόνου στον καμβά.

Το αποτέλεσμα ήταν το «Γυμνό που κατεβαίνει μια σκάλα (Νο. 2)» (1912). Όταν το παρουσίασε στο Παρίσι, προκάλεσε οργισμένες αντιδράσεις – ακόμη και από τους αδελφούς του. Το έργο αποσύρθηκε και ο ίδιος απομακρύνθηκε από τον καλλιτεχνικό κόσμο: «Δεν με ενδιέφεραν πια οι ομάδες», θα πει αργότερα.

Το 1913, ωστόσο, το ίδιο έργο παρουσιάστηκε στην Armory Show και προκάλεσε σάλο, κάνοντάς τον διάσημο στην Αμερική.

Η εγκατάλειψη της ζωγραφικής και το «Μεγάλο Γυαλί»

Μέχρι τότε, ο Ντυσάν είχε ήδη αποφασίσει να αφήσει τη ζωγραφική. Παρ’ όλα αυτά, δημιούργησε σημαντικά έργα όπως «Η Νύφη» (1912), μια ερωτική «μηχανή», και το μνημειώδες «Η Νύφη γυμνωμένη από τους εργένηδες της, ακόμη» («Large Glass», 1912–1923).

Το έργο αυτό, ύψους σχεδόν τριών μέτρων, παρουσιάζει μια «μάχη» ανάμεσα σε μια απρόσιτη νύφη και τους εργένηδες που την επιθυμούν. Συχνά συγκρίνεται, ως προς τη σημασία του, με τη «Γκερνίκα» του Πάμπλο Πικάσο. Δεν εκτίθεται στο MoMA, αλλά μόνιμα στο Philadelphia Museum of Art.

YouTube thumbnail

Τα readymades στο επίκεντρο

Σύμφωνα με το Gothamist, ένα από τα πιο εντυπωσιακά τμήματα της έκθεσης είναι αφιερωμένο στα «readymades», τα καθημερινά αντικείμενα που ο Ντυσάν μετέτρεψε σε τέχνη.

Στο MoMA παρουσιάζονται, μεταξύ άλλων:

  • οι εκδοχές της «Κρήνης» (το αυθεντικό του 1917 έχει χαθεί)
  • μια μεταλλική σχάρα μπουκαλιών
  • ένα φτυάρι χιονιού που κρέμεται από το ταβάνι
  • ένας τροχός ποδηλάτου
  • ένα παράθυρο με τζάμια

Όπως είχε πει ο ίδιος το 1961, πρόκειται για «την πιο σημαντική ιδέα» του έργου του.

Τα «φορητά μουσεία»

Κεντρική θέση έχει και η πιο εκτεταμένη παρουσίαση μέχρι σήμερα του «Boîte-en-Valise» — μικρές βαλίτσες που περιέχουν μινιατούρες των έργων του.

Η ιδέα αυτή αμφισβητεί την έννοια του μοναδικού έργου τέχνης, μετατρέποντας το ίδιο το έργο σε κάτι αναπαραγώγιμο και φορητό.

The Bride Stripped Bare by Her Bachelors, Even

Πειράματα με την οπτική

Η έκθεση περιλαμβάνει επίσης τα λιγότερο γνωστά αλλά εξαιρετικά σημαντικά πειράματά του:

  • οπτικές ψευδαισθήσεις
  • περιστρεφόμενους δίσκους
  • κινητικά έργα με σπείρες

Τα έργα αυτά δημιουργούν μια σχεδόν υπνωτική εμπειρία, αποκαλύπτοντας το ενδιαφέρον του για την αντίληψη και την κίνηση.

Ροζ Σελαβί και παιχνίδια ταυτότητας

Ο Ντυσάν δημιούργησε και ένα alter ego, τη Ροζ Σελαβί, φωτογραφημένη από τον Μαν Ρέι. Μέσα από αυτήν υπέγραφε έργα και «φανταστικές» δραστηριότητες.

YouTube thumbnail

Η μυστική δημιουργία

Παρά την εντύπωση ότι είχε εγκαταλείψει την τέχνη, από το 1944 έως το 1966 εργαζόταν κρυφά στο έργο «Étant donnés». Μια εγκατάσταση που αποκαλύπτεται μόνο μέσα από δύο οπές και εξακολουθεί να προκαλεί ερμηνείες.

Ο Τζάσπερ Τζονς το χαρακτήρισε «το πιο παράξενο έργο σε οποιοδήποτε μουσείο».

Η τελική ανατροπή

Ο Ντυσάν πίστευε ότι η τέχνη δεν πρέπει να υπηρετεί την πολιτική. Κι όμως, η ίδια του η στάση ήταν βαθιά ανατρεπτική. «Ο μεγάλος καλλιτέχνης του μέλλοντος θα δουλεύει υπόγεια», είχε πει.

Και αυτό ακριβώς έκανε: μακριά από τα φώτα, άλλαξε τα θεμέλια της τέχνης. Σε μια εποχή που επιστρέφουν πιο συντηρητικές αντιλήψεις, το έργο του θυμίζει πόσο αναγκαία είναι η αμφισβήτηση.

Εξαγωγές: Πόσο «πλήγωσε» ο πόλεμος τις ελληνικές επιχειρήσεις – Η ζημιά στη ζήτηση

Όταν η σκέψη γίνεται «εύκολη»: Πώς αλλάζει το μυαλό μας η AI;

Πληθωρισμός: Γιατί οι τιμές δεν θα υποχωρήσουν – Ο ρόλος των Στενών του Ορμούζ

Με μολύβι 17.04.26

Αδημοσίευτα σκίτσα του «Γουίνι το Αρκουδάκι» αποκαλύπτουν πώς γεννήθηκε ο ήρωας

Δύο σπάνια προσχέδια του Ε. Χ. Σέπαρντ, που δεν μπήκαν ποτέ στο αρχικό βιβλίο του 1926, φωτίζουν για πρώτη φορά τη δημιουργική διαδικασία πίσω από τον Γουίνι το Αρκουδάκι

Ευγενία Κοτρώτσιου
Τέλη των 60s 17.04.26

Αν οι τοίχοι είχαν στόμα – Μέσα στα δωμάτια των Πάτι Σμιθ και Ρόμπερτ Μέιπλθορπ στο θρυλικό Chelsea Hotel

Ένα βιβλίο φέρνει στο φως τις φωτογραφίες που τράβηξε ο Γερμανός καλλιτέχνης Άλμπερτ Σκόπιν στα τέλη της δεκαετίας του 1960 στο καταφύγιο των καλλιτεχνών της Νέας Υόρκης, το Chelsea Hotel.

Έφη Αλεβίζου
«Μου κάνετε πλάκα;» 15.04.26

Πικάσο εκατομμυρίων για 100 ευρώ: Στον υπερτυχερό Aρί Χονταρά ο πίνακας – Η αστεία αντίδραση του

Η τύχη χαμογέλασε στον Άρι Χορντάρα. Ο φιλότεχνος μηχανικός απέκτησε αυθεντικό έργο του Πάμπλο Πικάσο αξίας άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ, ποντάροντας μόλις εκατό 100 σε φιλανθρωπική λοταρία

Λουκάς Καρνής
Για καλό σκοπό 12.04.26

Πικάσο αξίας ενός εκατομμυρίου για 100 ευρώ; Ο εγγονός του Πάμπλο για την κλήρωση που κλυδωνίζει την αγορά τέχνης

Ο εμβληματικός πίνακας του Πάμπλο Πικάσο με τίτλο Tête de Femme θα αποκτηθεί από έναν τυχερό για μόλις 100 ευρώ μέσω μιας πρωτοποριακής λαχειοφόρου αγοράς

Λουκάς Καρνής
Τζέφρι Έπσταϊν 09.04.26

«Έστειλε κάποιον με μαύρα γάντια να με εκφοβίσει» - Ο φωτογράφος που ζούμαρε στο «τέρας»

Ένα νέο βιβλίο συγκεντρώνει τα κλικ του καταξιωμένου φωτορεπόρτερ, Κρίστοφερ Άντερσον, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, από ζώνες συγκρούσεων έως τον στενό κύκλο του Τραμπ.

Έφη Αλεβίζου
«Επαρχιωτισμός» 07.04.26

Πόλεμος για τη Guernica – Πολιτική κόντρα Μαδρίτης και Βάσκων για το αριστούργημα του Πικάσο

Η μετακίνηση της εμβληματικής Guernica του Πάμπλο Πικάσο από τη Μαδρίτη προς τη Χώρα των Βάσκων έχει πυροδοτήσει μια σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση για τον «επαρχιωτισμό»

Λουκάς Καρνής
Στις μύτες 07.04.26

Μάρθα Γκράχαμ: «Το τι σκέφτονται οι άνθρωποι για σένα δεν σε αφορά καθόλου»

Με μια ζωή που σχεδόν κάλυψε ολόκληρο τον 20ό αιώνα, η γίγαντας του σύγχρονου χορού Μάρθα Γκράχαμ είχε το ένα μάτι στραμμένο στους αρχαίους και το άλλο στη σύγχρονη εποχή.

Έφη Αλεβίζου
Από ισραηλινά πυρά 06.04.26

Παρίσι: Μήνυση για εγκλήματα πολέμου στη Βηρυτό από καλλιτέχνη που έχασε τους γονείς του

Ο Γαλλο-Λιβανέζος καλλιτέχνης Αλί Σερί προσφεύγει στη γαλλική δικαιοσύνη, καταγγέλλοντας εγκλήματα πολέμου για το πλήγμα που σκότωσε τους γονείς του

Ευγενία Κοτρώτσιου
Art 05.04.26

Δύο «εξαφανισμένοι» πίνακες του Μονέ εδώ και 100 χρόνια βγαίνουν στο σφυρί - Αναμένεται να αγγίξουν τα 20 εκατ. δολάρια

Δύο σπάνια έργα του Μονέ, που εδώ και περίπου 100 χρόνια βρίσκονταν σε ιδιωτική συλλογή, ετοιμάζονται να βγουν σε δημοπρασία από τον οίκο Sotheby's στο Παρίσι

Φωτογραφία 03.04.26

Τα μυστικά σεξ κλαμπ του Λος Άντζελες – Αλήθεια, τι γνώριζαν οι γείτονες;

Οι αδιάφορες φωτογραφίες των 90s, που απεικονίζουν φαινομενικά συνηθισμένα κτίρια, δεν υπονοούν καν τα queer γλέντια που διαδραματίζονταν στο εσωτερικό τους. Μια νέα έκθεση του Αμερικανού καλλιτέχνη Ντιν Σαμεσίμα τις φέρνει στο φως.

Έφη Αλεβίζου
Opinion 19.04.26

Της βυθισμένης στα σκάνδαλα κυβέρνησης, της φταίνε οι θεσμοί

Φαίνεται ότι στην Ελλάδα δεν έχει εμπεδωθεί στη συνείδηση του πολιτικού συστήματος ότι στην ώριμη δημοκρατία αντίβαρα της εξουσίας δεν είναι μόνο τα δικαστήρια, αλλά και οι ανεξάρτητες Αρχές,

Αναστασία Γιάμαλη
Πολιτική 19.04.26

Οι γαλάζιοι αντάρτες ξαναχτυπούν

Μια ομάδα 10-15 βουλευτών ετοιμάζεται να βγει στο αντάρτικο και να μην ψηφίσει την άρση ασυλίας για τουλάχιστον 8 από τους 11 εμπλεκόμενους στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ βουλευτές

Κυριάκος Δημάγγελος
Ημερομηνίες 19.04.26

Στην τελική ευθεία για τις εξετάσεις στα Πρότυπα σχολεία και την κλήρωση στα Πειραματικά

Ο συνολικός αριθμός αιτήσεων για Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία για το σχολικό έτος 2026 - 2027 ανήλθε στις 30.990, ενώ οι προσφερόμενες θέσεις είναι συνολικά 7.374

Μπάσκετ 19.04.26

Αντετοκούνμπο: «Ακόμα αισθάνομαι χαρούμενος από την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου με την Εθνική»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο φιλοξενήθηκε σε podcast του Γκόραν Ντράγκιτς και μεταξύ άλλων, μίλησε για την τεράστια επιτυχία της κατάκτησης του χάλκινου μεταλλίου με την Εθνική Ελλάδας στο Eurobasket.

Καιρός 19.04.26

Αίθριος ο καιρός την Κυριακή με λίγες νεφώσεις και κατά τόπους βροχές - Ανεβαίνει η θερμοκρασία από βδομάδα

Η θερμοκρασία την Κυριακή δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα δυτικά του 23°C - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός μέχρι και την Πέμπτη, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ

Στοιχεία Eurostat 19.04.26

Γιατί η ΕΕ βάζει φρένο στην πρόσβαση ανηλίκων στα social media - Το ρεκόρ χρήσης στην Ελλάδα

Παρά τα μέτρα - λιγότερο ή περισσότερο αυστηρά - που εξετάζονται ή λαμβάνονται από τις κυβερνήσεις, η χρήση των social media παραμένει υψηλή μεταξύ των εφήβων, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Επιδημία της μοναξιάς 19.04.26

Μήπως ο μόκα λάτε καραμέλα σου καταστρέφει την κοινωνία; Ο καφές σου λέει πολλά για την εποχή που ζούμε

Καθώς η κατανάλωση εξειδικευμένου καφέ έχει αυξηθεί ραγδαία, το ίδιο έχει συμβεί και με την επιδημία της μοναξιάς. Είναι απλώς μια σύμπτωση;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τα στοιχεία 19.04.26

Φρένο στις «πασχαλινές τραγωδίες» της ασφάλτου

Πώς φτάσαμε από τα μακάβρια αθροίσματα των 50-70 νεκρών σε κάθε έξοδο στη μείωση κατά 98% των θυμάτων - Ανοιχτή πληγή τα δυστυχήματα εντός των μεγάλων αστικών κέντρων

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Mythos ή πραγματικότητα; 19.04.26

Η Anthropic τρομάζει το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα

Το νέο μοντέλο Mythos της Anthropic μπορεί επί της ουσίας να δείξει σε επιτήδειους τις αδυναμίες διαδικτυακών εφαρμογών και το «μονοπάτι» για να εισχωρήσουν στο σύστημα, με αυτοματοποιημένο τρόπο

Το πακέτο ΔΕΘ 19.04.26

Παζάρια για τα νέα μέτρα στήριξης με τις Βρυξέλλες

Ανάλογα με το μέγεθος του δημοσιονομικού χώρου που θα προκύψει θα καθοριστεί και το μείγμα των παρεμβάσεων που θα χρειαστεί να ληφθούν προς όφελος νοικοκυριών και επιχειρήσεων

Μαρία Βουργάνα
Κόσμος 19.04.26

Ο βαλλιστικός έλεγχος ούτε αθωώνει ούτε καταδικάζει τον ύποπτο για την δολοφονία Κερκ

Θρίλερ με την δολοφονία του Τσάρλι Κερκ καθώς ο βαλλιστικός έλεγχος αποδείχθηκε ασαφής για να αθωώσει ή να ενοχοποιήσει περαιτέρω τον ύποπτο για τον φόνο εν μέσω θεωριών συνομωσίας.

Κόσμος 19.04.26

Εκλογές επί εκλογών

Ο φιλορώσος πρώην πρόεδρος Ράντεφ προηγείται στις δημοσκοπήσεις με ποσοστό που δεν του εξασφαλίζει αυτοδυναμία. Αναμένεται σχεδόν διπλάσια προσέλευση από τις εκλογές του 2024

Κόσμος 19.04.26

Ο ράπερ Τόρι Λέινζ μήνυσε την φυλακή του ζητώντας 100 εκατ. δολάρια για μαχαίρωμα από συγκρατούμενο

Ο ράπερ Τόρι Λέινζ μήνυσε το σωφρονιστικό σύστημα της Καλιφόρνιας, υποστηρίζοντας ότι δεν έπρεπε να βρίσκεται στο ίδιο κελί μαζί με έναν συγκρατούμενο που τον μαχαίρωσε 16 φορές πέρυσι

Κόσμος 19.04.26

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τον θάνατο ενός διοικητή εφέδρων στο νότιο Λίβανο

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι διοικητής των εφέδρων ο οποίος βρίσκονταν στον Λίβανο και χτυπήθηκε με άλλους 3 στρατιώτες, πέθανε αφού είχε τραυματιστεί σοβαρά την Παρασκευή από εκρηκτικό μηχανισμό

Υποτιτλισμένο βίντεο 19.04.26

Ο Γκαλιμπάφ μίλησε για τον έλεγχο του Ορμούζ και για την κρίση που παραλίγο να τορπιλίσει τις διαπραγματεύσεις

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, μίλησε για το ποιος έχει τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ και μια κρίση που συνέβη με αμερικανικό ναρκαλιευτικό κατά την διάρκεια των διαπραγματεύσεων.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ποδόσφαιρο 19.04.26

Κυπελλούχος Ισπανίας η Ρεάλ Σοσιεδάδ, νίκησε την Ατλέτικο σε έναν δραματικό τελικό (vids)

Έξι χρόνια μετά το Κύπελλο του 2020, η τρομερή φέτος Ρεάλ Σοσιεδάδ νίκησε την Ατλέτικο Μαδρίτης στη διαδικασία των πέναλτι σε έναν καταπληκτικό τελικό στη Σεβίλλη και σήκωσε το τρίτο Copa del Rey της ιστορίας της.

Άκης Στρατόπουλος
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

