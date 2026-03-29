Και γιατί να μάθουμε ποιος είναι ο Banksy;
Art 29 Μαρτίου 2026, 17:20

Και γιατί να μάθουμε ποιος είναι ο Banksy;

Νέα έρευνα επιχειρεί να λύσει το μυστήριο γύρω από τον Banksy, όμως η αξία της αποκάλυψης αμφισβητείται, με ειδικούς να τονίζουν ότι η ανωνυμία είναι κομμάτι του ίδιου του έργου του

Ευγενία Κοτρώτσιου
ΕπιμέλειαΕυγενία Κοτρώτσιου
Μυϊκή δύναμη: «Όπλο» κατά της κατάθλιψης;

Μυϊκή δύναμη: «Όπλο» κατά της κατάθλιψης;

Ο Βρετανός street artist Banksy, που έχει χτίσει τη φήμη του πάνω –και– στην απόλυτη ανωνυμία, βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο αποκαλύψεων. Στις 13 Μαρτίου, το Reuters δημοσίευσε μια εκτενή έρευνα, υποστηρίζοντας πως κατάφερε να ταυτοποιήσει «πέρα από κάθε αμφιβολία» τον άνθρωπο πίσω από το όνομα.

Την ίδια συζήτηση προσεγγίζει από μια διαφορετική, πιο θεωρητική σκοπιά ο Peter Bengtsen, ακαδημαϊκός που ασχολείται συστηματικά με τη street art και τη σχέση της με τον δημόσιο χώρο. Σε άρθρο του στο The Conversation, επισημαίνει ότι το πραγματικό ενδιαφέρον δεν βρίσκεται στο «ποιος είναι» ο Banksy, αλλά στο γιατί υπάρχει αυτή η έντονη ανάγκη να αποκαλυφθεί.

Όπως σημειώνει, η ανωνυμία δεν είναι ένα τυχαίο στοιχείο, αλλά μέρος της ίδιας της καλλιτεχνικής πρακτικής του πιο διάσημου γκραφιτά στον κόσμο. Με άλλα λόγια, η εμμονή στην ταυτοποίηση ίσως αποκαλύπτει περισσότερα για το κοινό και τα μέσα ενημέρωσης, παρά για τον ίδιο τον καλλιτέχνη.

Δεν είναι, βέβαια, η πρώτη φορά που κάποιος ισχυρίζεται ότι έλυσε το μυστήριο. Ανάλογες απόπειρες έχουν γίνει και στο παρελθόν, τόσο από δημοσιογράφους όσο και από ακαδημαϊκούς. Ενδεικτικά, πριν από περίπου μια δεκαετία δημοσιεύτηκε στο Journal of Spatial Science μια μελέτη που επιχείρησε να εντοπίσει τον Banksy μέσω γεωγραφικής ανάλυσης: χαρτογράφησε τα σημεία όπου εμφανίζονταν τα έργα του και κατέληξε σε ένα συγκεκριμένο πρόσωπο ως πιθανό δημιουργό.

Τότε, ωστόσο, είχε τεθεί σοβαρό ζήτημα δεοντολογίας. Η αποκάλυψη ονόματος χωρίς σαφή λόγο που να εξυπηρετεί την ίδια την έρευνα έδινε την εντύπωση ότι στόχος ήταν περισσότερο η δημοσιότητα παρά η επιστημονική ουσία.

Τι κερδίζει πραγματικά το κοινό;

Η νέα έρευνα του Reuters είναι αναμφίβολα προσεγμένη και αναλυτική. Παρ’ όλα αυτά, αφήνει ένα βασικό ερώτημα ανοιχτό: ποια είναι η ουσιαστική αξία αυτής της αποκάλυψης για το κοινό;

Οι συντάκτες της υποστηρίζουν ότι υπάρχει έντονο δημόσιο ενδιαφέρον γύρω από την ταυτότητα ενός καλλιτέχνη με τόσο μεγάλη επιρροή στον πολιτισμό, την αγορά τέχνης και τον πολιτικό διάλογο. Όμως η πραγματικότητα είναι ότι η διαδρομή και η σημασία του Banksy έχουν ήδη αναλυθεί εκτενώς. Το όνομά του –ή μάλλον το ψευδώνυμό του– είναι αυτό που έχει σημασία για το έργο του. Η αποκάλυψη της ταυτότητας δύσκολα προσθέτει κάτι ουσιαστικό στην κατανόηση αυτής της επιρροής.

Ο μύθος που έγινε μέρος του έργου

Το μυστήριο γύρω από τον Banksy δεν είναι απλώς μια λεπτομέρεια της καριέρας του· είναι βασικό συστατικό της. Η αίσθηση ότι μπορεί να εμφανιστεί οπουδήποτε, ανά πάσα στιγμή, έχει ενισχύσει τον «μύθο» του. Και αυτός ο μύθος λειτουργεί παράλληλα με το ίδιο το έργο του, που συχνά σχολιάζει κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα με αιχμηρό τρόπο.

Η ανωνυμία δεν είναι απλώς προστασία – είναι καλλιτεχνική επιλογή.

Λογοδοσία ή περιέργεια;

Το Reuters υποστηρίζει ότι, ως δημόσιο πρόσωπο, ο Banksy υπόκειται σε έλεγχο και ενδεχομένως σε «αποκάλυψη». Ωστόσο, όπως σχολιάστηκε και σε σχετική συζήτηση στο Reddit, δεν είναι σαφές πώς η δημοσιοποίηση του ονόματός του ενισχύει τη διαφάνεια ή τη λογοδοσία.

Στην πράξη, η ανωνυμία τού έχει επιτρέψει να δημιουργεί χωρίς περιορισμούς, μακριά από την πίεση των αρχών ή του κοινού. Αντιθέτως, περιπτώσεις ανθρώπων που στο παρελθόν «βαφτίστηκαν» Banksy δείχνουν ότι μια τέτοια αποκάλυψη μπορεί να έχει πραγματικές συνέπειες για τη ζωή κάποιου – ανεξαρτήτως αν είναι όντως ο καλλιτέχνης.

Όταν η ανωνυμία αφήνει χώρο στη φαντασία

Ίσως το πιο ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι η ανωνυμία επιτρέπει στο κοινό να «συμπληρώνει» τα κενά. Υπάρχουν ακόμη και θεωρίες ότι ο Banksy μπορεί να είναι γυναίκα.

Όπως έχει επισημάνει η Sofia Pinto, τέτοιες υποθέσεις συχνά βασίζονται σε στερεότυπα για το τι θεωρείται «θηλυκό» στην τέχνη, όπως η έμφαση στην κοινωνική ευαισθησία. Όμως το ζητούμενο δεν είναι η αληθινή ταυτότητα – είναι το γεγονός ότι η απουσία της επιτρέπει πολλαπλές αναγνώσεις.

Αυτή ακριβώς η ανοιχτότητα μπορεί να έχει εμπνεύσει και άλλους να ασχοληθούν με τη street art, χωρίς να νιώθουν ότι πρέπει να ταιριάζουν σε ένα συγκεκριμένο «πρότυπο δημιουργού».

Ο ιστορικός τέχνης Ulrich Blanché παρομοίασε την αναζήτηση της ταυτότητας του Banksy με κυνήγι θησαυρού. Ίσως όμως εδώ βρίσκεται και η ουσία: αν βρεθεί ο «θησαυρός», μήπως χαθεί το ίδιο το παιχνίδι;

Σε μια εποχή όπου ο κυνισμός κυριαρχεί, το μυστήριο γύρω από τον Banksy λειτουργεί σχεδόν σαν υπενθύμιση ότι η τέχνη μπορεί ακόμη να προκαλεί περιέργεια και θαυμασμό. Και ίσως αυτό είναι τελικά πιο σημαντικό από το να μάθουμε ένα όνομα.

Καύσιμα: Φόβοι για ελλείψεις και πετρέλαιο πάνω από 100 δολάρια

Καύσιμα: Φόβοι για ελλείψεις και πετρέλαιο πάνω από 100 δολάρια

Μυϊκή δύναμη: «Όπλο» κατά της κατάθλιψης;

Μυϊκή δύναμη: «Όπλο» κατά της κατάθλιψης;

Ιρανικές απειλές κατά «Λίνκολν» και ισραηλινή επέκταση επιχειρήσεων στον Λίβανο

Ιρανικές απειλές κατά «Λίνκολν» και ισραηλινή επέκταση επιχειρήσεων στον Λίβανο

Η έφηβη Παλαιστίνια που ζωγραφίζει «για τα παιδιά της Γάζας»
Η δεκαοκτάχρονη καλλιτέχνις από τη Γάζα που μετέτρεψε τη σκηνή της σε γκαλερί

Η Παλαιστίνια καλλιτέχνιδα Marah Khaled al-Za’anin μετέτρεψε τη σκηνή της στη Γάζα σε γκαλερί τέχνης, εκθέτοντας τα σχέδια και τους πίνακές της στους τοίχους και στην οροφή.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η μυστική ζωή και τα κρυμμένα εκατομμύρια του άνδρα που αποκαλύφθηκε ως ο Banksy
Η μυστική ζωή και τα κρυμμένα εκατομμύρια του άνδρα που αποκαλύφθηκε ως ο Banksy

Ο ανώνυμος γκραφιτάς δεν είναι πλέον ανώνυμος. Αλλά τι κρύβεται πίσω από το προπέτασμα καπνού; Και τι ισχύει τελικά για τον μυθικό Banksy; Είναι αυτός ή κάποιος άλλος;

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Μαρίνα Αμπράμοβιτς θέλει να γιατρέψει την πληγωμένη σας καρδιά με έμπνευση από τη Μαρία Κάλλας
Η Μαρίνα Αμπράμοβιτς θέλει να γιατρέψει την πληγωμένη σας καρδιά με έμπνευση από τη Μαρία Κάλλας

Στο έργο «Seven Deaths», η καλλιτέχνιδα πεθαίνει επανειλημμένα για χάρη του έρωτα στα χέρια του Γουίλεμ Νταφόε, σε μια σειρά μελοδραματικών ταινιών μικρού μήκους εμπνευσμένων από τη Μαρία Κάλλας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
O Ντόναλντ Ντακ και η ενεργειακή κρίση: Τι μας δίδαξαν τα Μίκυ Μάους για όσα συμβαίνουν σήμερα
O Ντόναλντ Ντακ και η ενεργειακή κρίση: Τι μας δίδαξαν τα Μίκυ Μάους για όσα συμβαίνουν σήμερα

Η ιστορία «Ο Ντόναλντ και η Ενεργειακή Κρίση», από παλιό τεύχος του Μίκυ Μάους, στον απόηχο της πετρελαϊκής κρίσης του 1979-80, έχει ανατριχιαστικές ομοιότητες με το σήμερα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Μονέ, ένας φτωχός καλλιτέχνης που αναγκάστηκε να πάρει ληστρικό δάνειο
Ο Μονέ ήταν ένας φτωχός καλλιτέχνης που αναγκάστηκε να δώσει τα έργα του ως εγγύηση για ληστρικό δάνειο

Στα πρώτα χρόνια της καριέρας του, ο Μονέ αναγκάστηκε να εξασφαλίσει δάνειο 1.000 φράγκων από τον Γκυστάβ Μανέ, αδελφό του καλλιτέχνη Εντουάρ Μανέ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Όλα όσα δεν κατάλαβε ο Τζέφρι Έπσταϊν για την «Λολίτα» του Βλαντίμιρ Ναμπόκοφ
Όλα όσα δεν κατάλαβε ο Τζέφρι Έπσταϊν για την «Λολίτα» του Βλαντίμιρ Ναμπόκοφ

Οι αποκαλύψεις από τα αρχεία της υπόθεσης Έπσταϊν αναζωπυρώνουν τη συζήτηση γύρω από τη σχέση του με τη «Λολίτα», το αμφιλεγόμενο μυθιστόρημα του Βλαντίμιρ Ναμπόκοφ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Είναι απλώς ένα μη γεγονός»: Αμφιβάλλουν οι ειδικοί για τον πίνακα που αποδίδεται στον Μιχαήλ Άγγελο
«Είναι απλώς ένα μη γεγονός»: Αμφιβάλλουν οι ειδικοί για τον πίνακα που αποδίδεται στον Μιχαήλ Άγγελο

Μια μελέτη 600 σελίδων του ιστορικού τέχνης Μισέλ Ντραγκέ υποστηρίζει ότι ένας πίνακας του 16ου αιώνα είναι έργο του Μιχαήλ Αγγέλου. Ωστόσο, κορυφαίοι ειδικοί εκφράζουν σοβαρές επιφυλάξεις

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η Ιταλία αγόρασε σπάνιο πορτρέτο του Καραβάτζιο για 30 εκατ. ευρώ – Θα εκτεθεί στο Παλάτσο Μπαρμπερίνι
Η Ιταλία αγόρασε σπάνιο πορτρέτο του Καραβάτζιο για 30 εκατ. ευρώ – Θα εκτεθεί στο Παλάτσο Μπαρμπερίνι

Σε μία από τις μεγαλύτερες κρατικές επενδύσεις για έργο τέχνης των τελευταίων δεκαετιών, η Ιταλία απέκτησε ένα σπάνιο πορτρέτο του Καραβάτζιο που απεικονίζει τον μελλοντικό πάπα Ουρβανό Η΄ και θα παρουσιαστεί στο Παλάτσο Μπαρμπερίνι της Ρώμης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Spirituali Pietà: Πιθανή ανακάλυψη άγνωστου πίνακα του Μιχαήλ Άγγελου στο Βέλγιο – Ίσως το πέμπτο έργο του σε καμβά
Spirituali Pietà: Πιθανή ανακάλυψη άγνωστου πίνακα του Μιχαήλ Άγγελου στο Βέλγιο – Ίσως το πέμπτο έργο του σε καμβά

Δύο νέα έργα —ο πίνακας «Spirituali Pietà» και μια μαρμάρινη προτομή του Χριστού στη Ρώμη— αποδίδονται στον Μιχαήλ Άγγελο, προκαλώντας έντονη συζήτηση στον κόσμο της τέχνης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Παράσιτο»: Queer εικαστικός φόρεσε 24 πάνες ακράτειας και βυθίστηκε στον μολυσμένο Τάμεση – Το πλήρωσε με την υγεία του
«Παράσιτο»: Queer εικαστικός φόρεσε 24 πάνες ακράτειας και βυθίστηκε στον μολυσμένο Τάμεση – Το πλήρωσε με την υγεία του

Ακροβατώντας ανάμεσα στον ρεαλισμό και την ακραία καλλιτεχνική διαμαρτυρία, ο ζακ μένελ (γράφει το όνομα του με πεζά) έγινε παράσιτο και βυθίστηκε στα μολυσμένα νερά του Τάμεση, επιδιώκοντας να δώσει πρόσωπο στην περιβαλλοντική υποβάθμιση. Το πλήρωσε με την υγεία του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Φυλακή από τα 20, ληστείες, τον υποδύθηκε ο Τομ Χάρντι: Σε δημοπρασία τα έργα τέχνης του Τσαρλς Μπρόνσον
Φυλακή από τα 20, ληστείες, τον υποδύθηκε ο Τομ Χάρντι: Σε δημοπρασία τα έργα τέχνης του Τσαρλς Μπρόνσον

Εκατοντάδες σχέδια δια χειρός του πιο διαβόητου καλλιτέχνη Τσαρλς Μπρόνσον, πρόκειται να δημοπρατηθούν αυτον τον μήνα από τον οίκο David Duggleby Auctioneers.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ηρακλής – Μαρούσι 72-91: Βήμα παραμονής, με τριάδα «φωτιά» οι Αμαρουσιώτες (vid)
Ηρακλής – Μαρούσι 72-91: Βήμα παραμονής, με τριάδα «φωτιά» οι Αμαρουσιώτες (vid)

Πραγματοποιώντας εξαιρετικό 2ο ημίχρονο κι έχοντας 4 παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων, το Μαρούσι νίκησε στο Ιβανώφειο με 91-72 τον Ηρακλή, στο κι έκανε σημαντικό βήμα για την σωτηρία του.

Super League 2: «Αγκαλιά» με την παραμονή η Athens Kallithea (2-0), ελπίζει το Αιγάλεω (2-1), υποβιβάστηκαν Χανιά, Ηλιούπολη
«Αγκαλιά» με την παραμονή η Athens Kallithea (2-0), ελπίζει το Αιγάλεω (2-1), υποβιβάστηκαν Χανιά, Ηλιούπολη

«Άλμα» παραμονής για την Athens Kallithea μετά τη νίκη της με 2-0 στην Ηλιούπολη. Το αποτέλεσμα αυτό οριστικοποίησε μαθηματικά τον υποβιβασμό στη Γ΄ εθνική της Ηλιούπολης και των Χανίων...

Εγνατία Οδός: «Πήγε στη δουλειά και δεν γυρνάει σπίτι» – Θρήνος για τον υπάλληλο που σκοτώθηκε στο τροχαίο
«Πήγε στη δουλειά και δεν γυρνάει σπίτι» - Θρήνος για τον 54χρονο που σκοτώθηκε στο τροχαίο στην Εγνατία

Ο 54χρονος παρασύρθηκε από όχημα στην προσπάθεια του να προειδοποιήσει τα οχήματα που ακολουθούσαν για τροχαίο που είχε προηγηθεί - Οι τρεις οδηγοί που ενεπλάκησαν στο τροχαίο συνελήφθησαν

Τέλος ο Τούντορ από την Τότεναμ (pic)
Τέλος ο Τούντορ από την Τότεναμ (pic)

Τη λύση της συνεργασίας της με τον Ιγκόρ Τούντορ ανακοίνωσε την Κυριακή (29/3) η Τότεναμ, που πλέον ψάχνει τον τρίτο προπονητή της μέσα στη σεζόν.

Ιράν: Πύραυλος έπληξε το Al Araby TV το Al Araby TV – Διεκόπη η live μετάδοση
Πύραυλος έπληξε το Al Araby TV στην Τεχεράνη - Διεκόπη η live μετάδοση, ζημιές και τραυματίες

Τουλάχιστον 10 άνθρωποι τραυματίστηκαν, στο κτίριο του Al Araby TV προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές και τα γραφεία εκκενώθηκαν - Βίντεο από το εσωτερικό του χώρου καταγράφουν σπασμένα παράθυρα, θραύσματα γυαλιού και διάσπαρτα συντρίμμια

Αγρίνιο: Συνελήφθησαν 3 ανήλικοι για την επίθεση με μα
Αγρίνιο: Συνελήφθησαν 3 ανήλικοι για την επίθεση με μαχαίρι σε 16χρονο – Προσωπικές διαφορές τα κίνητρα

Ο 16χρονος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο στο Αγρίνιο και σήμερα αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για την αντιμετώπιση του τραύματός του -

Πακιστάν: Συνομιλίες με Τουρκία, Αίγυπτο και Σαουδική Αραβία με επίκεντρο το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ
Συνομιλίες με Τουρκία, Αίγυπτο και Σαουδική Αραβία για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ φιλοξένησε το Πακιστάν

Το Πακιστάν, το οποίο όπως και η Τουρκία συνορεύει με το Ιράν, έχει αξιοποιήσει τους στενούς δεσμούς του τόσο με την Τεχεράνη όσο και με την Ουάσινγκτον για να αναδειχθεί βασικός διπλωματικός δίαυλος στη σύγκρουση

Ελβετία: Υπέρ της θέσπισης αυστηρότερων κανόνων για τη χρήση των social media από ανήλικους
Ελβετία: Υπέρ της θέσπισης αυστηρότερων κανόνων για τη χρήση των social media από ανήλικους

Δημοσκόπηση στην Ελβετία δείχνει ότι η πλειοψηφία των πολιτών πιστεύει ότι οι ανήλικοι θα πρέπει να είναι καλύτερα προστατευμένοι απέναντι στις καταστροφικές επιπτώσεις των social media

Επεισοδιακή καταδίωξη 19χρονου στο Χαλάνδρι – Τράκαρε με τους αστυνομικούς, οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ
Επεισοδιακή καταδίωξη 19χρονου στο Χαλάνδρι – Τράκαρε με τους αστυνομικούς, οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ

Ο 19χρονος δεν σταμάτησε σε έλεγχο της ΕΛ.ΑΣ. και ακολούθησε επεισοδιακή καταδίωξη - Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, απείθεια και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Αναστασία Σταματοπούλου
Premier League: Τα 10 πιο «ηχηρά» ονόματα που μένουν χωρίς συμβόλαιο το καλοκαίρι
Premier League: Τα 10 πιο «ηχηρά» ονόματα που μένουν χωρίς συμβόλαιο το καλοκαίρι

To transfermarkt παρουσιάζει τους 10 πιο ακριβούς ποδοσφαιριστές της Premier League, το συμβόλαιο των οποίων εκπνέει στο τέλος της αγωνιστικής περιόδου. Κονατέ, Μπερνάρντο Σίλβα, Μπισουμά κι ακόμη 7.

Συνελήφθη 19χρονος που εκβίαζε ανήλικους και τους αποσπούσε χρήματα – Από έναν 14χρονο είχε πάρει 10.000 ευρώ
Συνελήφθη 19χρονος που εκβίαζε ανήλικους και τους αποσπούσε χρήματα – Από έναν 14χρονο είχε πάρει 10.000 ευρώ

Ο δράστης σύχναζε σε πάρκα και έξω από σχολεία στη βορειοανατολική Αττική αναζητώντας υποψήφια θύματα - Εξιχνιάστηκαν τρεις περιπτώσεις με τον 19χρονο να έχει αποσπάσει συνολικά 11.300 ευρώ

Κόντρα Σδούκου-Αποστολάκη για τους «πελάτες» της Δεξιάς: «Εποχές γερμανοτσολιάδων» – «Πανικόβλητη κυβερνητική προπαγάνδα»
Κόντρα Σδούκου-Αποστολάκη για τους «πελάτες» της Δεξιάς: «Εποχές γερμανοτσολιάδων» – «Πανικόβλητη κυβερνητική προπαγάνδα»

Μια φράση της Μιλένας Αποστολάκη για τους «πελάτες της Δεξιάς» ενόχλησε τη ΝΔ, με την εκπρόσωπο Αλεξάνδρα Σδούκου να κατηγορεί την βουλευτή του ΠΑΣΟΚ ότι προσβάλλει τους πολίτες που ψηφίζουν τη «γαλάζια» παράταξη - «Οι στρατιές των 'ημετέρων', τα καρτέλ και τα ολιγοπώλια είναι πελάτες, όχι οι ψηφοφόροι» απαντά η Μιλένα Αποστολάκη

Γαλλία: Καταδικάζει τις επιθέσεις των Χούθι κατά του Ισραήλ – «Ανεύθυνη ενέργεια, αυξάνει τις εντάσεις»
Γαλλία: Καταδικάζει τις επιθέσεις των Χούθι κατά του Ισραήλ – «Ανεύθυνη ενέργεια, αυξάνει τις εντάσεις»

«Οι Χούθι πρέπει να απέχουν από οποιαδήποτε επίθεση», τονίζει η Γαλλία, προτρέποντας να γίνει ό,τι είναι δυνατόν «για να αποφευχθεί μια περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης»

Ρωσία: Ξύπνησε το ηφαίστειο Σιβελούτς στην Καμτσάτκα – Εκτόξευσε τέφρα σε ύψος 11.000 μέτρων
Ξύπνησε το ηφαίστειο Σιβελούτς στην Καμτσάτκα - Εκτόξευσε τέφρα σε ύψος 11.000 μέτρων

Σύννεφα τέφρας πάνω από οικισμούς - Για την αεροπορία το Σιβελούτς έχει πλέον «κόκκινο» κωδικό κινδύνου - Πριν από δύο εβδομάδες, το Σιβελούτς είχε ήδη δώσει προειδοποιητικά σημάδια - Τότε η τέφρα εκτινάχθηκε σε ύψος 8.000 μέτρων

Tι προτιμά η Ούμα Θέρμαν; Ρόλους καλών ή κακών γυναικών;
Tι προτιμά άραγε η Ούμα Θέρμαν; Ρόλους καλών ή κακών γυναικών;

Η Ούμα Θέρμαν κατέκτησε τον κινηματογράφο με ρόλους όπως η The Bride στη σειρά ταινιών «Kill Bill» - Αλλά της αρέσει πράγματι να υποδύεται αιματοβαμμένους χαρακτήρες στην οθόνη;

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ολυμπιακός – ΔΕΚΑ 94-85: Πρώτοι οι «ερυθρόλευκοι» στο Gen A Stars U16 με Σπανούλη, Χριστοδούλου
Ολυμπιακός – ΔΕΚΑ 94-85: Πρώτοι οι «ερυθρόλευκοι» στο Gen A Stars U16 με Σπανούλη, Χριστοδούλου

Ο Ολυμπιακός κατέλαβε την πρωτιά στο τουρνουά Gen A Stars U16, καθώς με 30 πόντους του Χριστοδούλου κι άλλους 14 του Σπανούλη, επικράτησε της ΔΕΚΑ με 94-85 και πήρε το τρόπαιο.

Μυστηριώδη κρίση αφασίας ανάγκασε τη NASA να φέρει αστροναύτη επειγόντως στη Γη
«Ξαφνικά δεν μπορούσα να μιλήσω» - Μυστηριώδη κρίση αφασίας ανάγκασε αστροναύτες να επιστρέψουν επειγόντως στη Γη

Το περιστατικό αφορούσε τον αστροναύτη της NASA Μάικ Φίνκε, ο οποίος παρουσίασε αιφνίδια συμπτώματα ενώ βρισκόταν στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

