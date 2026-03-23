Η μυστική ζωή και τα κρυμμένα εκατομμύρια του άνδρα που αποκαλύφθηκε ως ο Banksy

Η NTS Services Limited ακούγεται τόσο συνηθισμένη όσο οποιαδήποτε από τις πάνω από πέντε εκατομμύρια εταιρείες που είναι εγγεγραμμένες στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ακόμα και βαρετή. Ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2020 με σκοπό την παροχή «υπηρεσιών διαχείρισης» και, κατά τους πρώτους μήνες λειτουργίας της, «διατήρησε σχέσεις με πελάτες» που οδήγησαν σε «υψηλή κερδοφορία». Ωστόσο, η εφημερίδα The Telegraph αποκαλύπτει ότι πρόκειται για μια εταιρεία που, κατά πάσα πιθανότητα, ανήκει στον Banksy, τον πιο διάσημο καλλιτέχνη γκράφιτι στον κόσμο, υπό το όνομα που έχει δηλωθεί ως το τρέχον νόμιμο όνομά του, το εξίσου βαρετό Ντέιβιντ Τζόουνς.

Πράγματι, το αρχικό όνομα της εταιρείας δεν ήταν NTS Services, αλλά το πολύ πιο ενδιαφέρον Nothing To See Limited. Το όνομα – ίσως υπερβολικά αποκαλυπτικό (η φράση «nothing to see here» έχει χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν από τον Banksy, στο καλλιτεχνικό του έργο Dismaland του 2015) – άλλαξε έναν χρόνο μετά την ίδρυσή της.

Και διαθέτει ένα μεγάλο χρηματικό ποσό, όπως πιστεύεται ότι διαθέτει και ο Banksy – 19 εκατομμύρια λίρες (σχεδόν 22 εκατ. ευρώ), σύμφωνα με την πιο πρόσφατη ετήσια έκθεσή της.

Ο άλλος Ντέιβιντ Τζόουνς

Ο Τζόουνς, ο οποίος αναφέρεται ως μοναδικός διευθυντής της εταιρείας τα τελευταία έξι χρόνια, παραιτήθηκε τον περασμένο μήνα και αντικαταστάθηκε από έναν άλλο Ντέιβιντ Τζόουνς, εγγεγραμμένο στην ίδια διεύθυνση στο Λονδίνο, με μία κρίσιμη διαφορά.

Ο συγκεκριμένος Τζόουνς δήλωσε ως ημερομηνία γέννησης τον Ιούλιο του 1973, και όχι τον Ιούλιο του 1972, όπως είχε δηλώσει ο αρχικός.

Ένας Ντέιβιντ Τζόουνς με τα ίδια στοιχεία συνδέθηκε με μια άλλη εταιρεία, την Outline Design and Services Limited, διευθυντής της οποίας ήταν ένας λογιστής ονόματι Σάιμον Ντούρμπαν, ο οποίος είναι γνωστός κυρίως για το γεγονός ότι υπήρξε για 15 χρόνια το δεξί χέρι του Banksy.

«Δεν υπάρχει τίποτα να δείτε»

Όλα αυτά υποδηλώνουν ότι αυτός ο Ντέιβιντ Τζόουνς –το δεύτερο πιο κοινό ανδρικό όνομα στο Ηνωμένο Βασίλειο– είναι ο άνδρας που παλαιότερα ήταν γνωστός ως Ρόμπιν Γκάνινγκχαμ, ο οποίος, για μεγάλο μέρος των τελευταίων 20 ετών, ήταν ύποπτος ότι είναι ο Banksy.

Σύμφωνα με έρευνα του Reuters που δημοσιεύθηκε πριν δύο Σαββατοκύριακα, ο Ρόμπιν Γκάνινγκχαμ άλλαξε το όνομά του σε Τζόουνς αφού είχε αποκαλυφθεί προηγουμένως.

Οι έρευνες που διεξήγαγε η εφημερίδα «The Telegraph» την Τρίτη σχετικά με στοιχεία που συνδέονται με τα δύο ονόματά του (Γκάνινγκχαμ και Τζόουνς) υποδηλώνουν τόσο ότι η υπόθεση του Reuters είναι σωστή, όσο και ότι οι συγγενείς του Banksy υιοθετούν οι ίδιοι μια εμφανώς καλά εξασκημένη στάση του τύπου «δεν υπάρχει τίποτα να δείτε».

Η ανακαινίσεις πολεμούν τον καλλιτέχνη

Ένας άνδρας που πιστεύεται ότι είναι συγγενής του Banksy μίλησε επίσης στην εφημερίδα «The Telegraph» από μια διεύθυνση στο δυτικό Λονδίνο το απόγευμα της περασμένης Τρίτης. Έξω, ένα δέντρο μανόλιας και μια ταΐστρα πουλιών προστάτευαν το σπίτι του. «Θέλει να παραμείνει ασφαλής μέσα στην ανωνυμία του και νομίζω ότι πρέπει να παραμείνει στην ανωνυμία του» ξεκαθάρισε.

Πρόσθεσε ότι εκτιμά απεριόριστα το έργο του καλλιτέχνη, τόσο αυτό που υπάρχει όσο κι αυτό που χάθηκε. «Θα θέλαμε πολύ να επαναφέρει αυτό που βρισκόταν απέναντι από τον ποταμό» είπε ο συγγενής.

«Υπήρχε ένα ακριβώς πάνω στη γέφυρα Kew, αλλά δεν υπάρχει πια. Οι ιδιοκτήτες του κτιρίου έκαναν κάποιες εργασίες σε αυτό». Το έργο, που απεικόνιζε μια κατσίκα, ζωγραφίστηκε από τον Banksy στην πλευρά ενός κτιρίου στο Kew Green το 2024 ως μέρος μιας σειράς με ζώα. Αφαιρέθηκε τον Φεβρουάριο του 2025 από τους ιδιοκτήτες του κτιρίου, την Boss & Co Gunmakers, οι οποίοι δήλωσαν ότι οι εργασίες ανακαίνισης ήταν «απαραίτητες για το μακροπρόθεσμο μέλλον του ακινήτου».

Η μητέρα του Banksy

Στο σπίτι έξω από το Μπρίστολ, το οποίο πιστεύεται ότι ανήκει στη μητέρα του Banksy -το μικρό της όνομα επιβεβαιώθηκε από έναν γείτονα-, μια ηλικιωμένη γυναίκα με κοντά καστανά μαλλιά αρνήθηκε να σχολιάσει οποιαδήποτε σχέση με τον μυστηριώδη καλλιτέχνη. «Δεν έχω να πω τίποτα», ήταν το μόνο που είπε από τον κήπο της.

Κάποιοι κάτοικοι κοντά σε μια άλλη διεύθυνση που συνδέεται με τον Ντέιβιντ Τζόουνς επιβεβαίωσαν ότι ο Μπάνκσι ζούσε σε ένα όμορφο εξοχικό σπίτι με μια σύντροφο μέχρι πριν από περίπου οκτώ χρόνια.

«Κάποτε τους πήρα με το αυτοκίνητο από το σταθμό», είπε ένας άνδρας που ζήτησε να μην κατονομαστεί. «Ήταν πολύ ευγενικοί, αλλά δεν ξέρω τίποτα περισσότερο. Τον αφήναμε να ζει τη ζωή του και χαίρομαι που δεν έβαλε γκράφιτι στο σπίτι μου».

Τα τελευταία χρόνια, έχει ζωγραφίσει τοιχογραφίες σε βομβαρδισμένα χωριά της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια του πολέμου με τη Ρωσία και φάνηκε να επικρίνει την απαγόρευση της ομάδας «Palestine Action» από την κυβέρνηση, ζωγραφίζοντας με στένσιλ την εικόνα ενός δικαστή που χτυπά έναν διαδηλωτή στα Βασιλικά Δικαστήρια.

Το 2008, η εφημερίδα Mail on Sunday ανέφερε τον Gunningham – ο οποίος φοίτησε στο ιδιωτικό Bristol Cathedral School – ως τον κύριο υποψήφιο για την ταυτότητα του Banksy, παρά τις διαψεύσεις της ομάδας διαχείρισης του. Τίποτα δεν είχε επιβεβαιωθεί επίσημα, αλλά ήταν μια απάντηση.

Ο Στιβ Λαζαρίδης

Η έρευνα του Reuters, που διήρκεσε μήνες, σχετικά με την πραγματική ταυτότητα του Banksy, περιγράφει την πορεία του καλλιτέχνη από το κέντρο του Μανχάταν έως τα στένσιλ που είχε ζωγραφίσει στην Ουκρανία, περνώντας από το Μπρίστολ και το Λονδίνο. Το πρακτορείο ειδήσεων ανέφερε ότι ο Γκάνινγκχαμ είχε αλλάξει νομικά το όνομά του –με τη βοήθεια του Ελληνοβρετανού από την Κύπρο, Στιβ Λαζαρίδη, του πρώην μάνατζέρ του– σε Ντέιβιντ Τζόουνς.

Η λογική ήταν ότι, υιοθετώντας ένα τόσο κοινό όνομα, θα είχε πολύ περισσότερη ελευθερία να εργαστεί ως καλλιτέχνης και δεν θα παρενοχλούνταν από τις αρχές ενώ ασκούσε το έργο του ή ταξίδευε πέρα από τα διεθνή σύνορα.

Η έρευνα του Reuters

Η ομάδα του καλλιτέχνη απέρριψε τους ισχυρισμούς του Reuters. Ο Μαρκ Στίβενς, μακροχρόνιος δικηγόρος του Banksy, δήλωσε ότι ο καλλιτέχνης δεν «αποδέχεται ότι πολλές από τις λεπτομέρειες που περιέχονται στην έρευνα του Reuters είναι σωστές» και ότι η δημοσιογραφική κάλυψη θα παραβίαζε την ιδιωτική του ζωή και θα τον έθετε σε κίνδυνο.

Το Reuters δήλωσε ότι η έρευνά του ήταν προς το δημόσιο συμφέρον, καθώς ήταν ζωτικής σημασίας να κατανοηθεί «η ταυτότητα και η καριέρα ενός προσώπου με τόσο βαθιά και διαρκή επιρροή στον πολιτισμό, τη βιομηχανία της τέχνης και τον διεθνή πολιτικό διάλογο».

Αρνήθηκαν να μιλήσουν

Ο Banksy έχει εδώ και χρόνια μια «πραιτοριανή φρουρά» γύρω του για να προστατεύει την ανωνυμία του. Η «ομάδα Banksy» περιλαμβάνει κατά καιρούς άλλους καλλιτέχνες (όπως τον τραγουδοποιό των Massive Attack, Ρόμπερτ Ντελ Νάτζα, ο οποίος μερικές φορές ταυτίζεται με τον Banksy), συνεργάτες, υπεύθυνους δημοσίων σχέσεων, υποστηρικτές και λοιπούς.

Η εφημερίδα Telegraph επικοινώνησε την περασμένη Τρίτη με δεκάδες άτομα που είτε έχουν συναντήσει τον Banksy είτε έχουν συνεργαστεί μαζί του μέσω μεσαζόντων, και η συντριπτική πλειοψηφία είτε αρνήθηκε να μιλήσει είτε δεν επιβεβαίωσε την ταυτότητά του.

Μιλάς με γρίφους, γέροντα

Υπάρχει μια επιφυλακτικότητα εκ μέρους των ανθρώπων που περιβάλλουν τον καλλιτέχνη, καθώς και μια τάση να μιλούν με αινίγματα ή να μπερδεύουν τις πληροφορίες σχετικά με το ποιος είναι πραγματικά.

Ο Τζον Νέισιον, ο οποίος γνωρίζει τον Banksy και συχνά περιγράφεται ως ο νονός της σκηνής γκράφιτι του Μπρίστολ, απορρίπτει τις αναφορές που ονομάζουν τον Γκάνινγκχαμ ως τον καλλιτέχνη. «Είναι όλα απλά ένα χάος, προσπαθούν να τα συνδέσουν χωρίς πραγματική τεκμηρίωση ή αποδείξεις, και στη συνέχεια ρίχνουν στην εξίσωση και το όνομα του Ντέιβιντ Τζόουνς» λέει. «Το όλο θέμα είναι λίγο γελοίο, για να είμαι ειλικρινής».

Ωστόσο, δεν έφτασε στο σημείο να αρνηθεί κατηγορηματικά ότι ο Γκάνινγκχαμ είναι ο Banksy.

«Πιστεύω ότι η όλη ιδέα του έργου του είναι τόσο συνυφασμένη με την ανωνυμία, το μυστήριο και την εκπληκτική σύμπτωση του χρόνου –το γεγονός ότι άρχισε να το κάνει ακριβώς πριν ο καθένας γίνει ακόμη λιγότερο μυστηριώδης μέσω των σόσιαλ μίντια»

Φωσφοριζέ γιλέκα

Επειδή το όνομα του Γκάνινγκχαμ συνδέεται εδώ και πολύ καιρό με τη φιγούρα του Banksy, ορισμένοι αναγνώστες μπορεί να μπουν στον πειρασμό να αντιμετωπίσουν το ρεπορτάζ του Reuters με αδιαφορία.

Ωστόσο, οι ισχυρισμοί σχετικά με την αλλαγή του ονόματός του ενδέχεται να έχουν πιο σοβαρές συνέπειες από το να προκαλέσουν απλώς την περιέργεια του καλλιτεχνικού κοινού. Η μοναδικότητα του Banksy πηγάζει από το γεγονός ότι το έργο του συχνά πραγματοποιείται με δόλο, υπό το κάλυμμα της νύχτας ή με μια ομάδα συνεργατών εξοπλισμένων με πλαστές άδειες κινηματογράφησης ή μεταμφιεσμένων σε εργάτες.

Όπως εξήγησε κάποτε ο πρώην μάνατζέρ του, Στιβ Λαζαρίδης: «Έχω δει αστυνομικούς, έχω δει τους πάντες, να περνούν αδιάφορα αν κάποιοι φορούν φωσφοριζέ γιλέκα και έχουν βγάλει μερικούς κώνους».

Περιέγραψε επίσης τη δουλειά του για τον καλλιτέχνη ως «σαν να είσαι στο γ@μημένο Goodfellas».

Σκούρα τα πράγματα

Ο Γουίλ Έλσγουορθ-Τζόουνς, συγγραφέας δύο βιβλίων για τον Banksy και το έργο του, επισημαίνει ότι μεγάλο μέρος των έργων του Banksy με σπρέι θα μπορούσε να θεωρηθεί πράξη ποινικής φθοράς (παρόλο που, όπως δηλώνει ο σπουδαίος, ιδιοσυγκρασιακός, Βρετανός καλλιτέχνης Γκρέισον Πέρι στην εφημερίδα The Telegraph, είναι «το μόνο γκράφιτι που ανεβάζει τις τιμές των ακινήτων»).

«Αυτό του δυσκολεύει πολύ τα πράγματα… Θα ήταν εύκολο να τον βρουν τώρα και να του απαγγελθούν κατηγορίες», λέει ο Έλσγουορθ-Τζόουνς.

«Η αστυνομία θα μπορούσε, αν ήθελε, να τον βρει και να τον συλλάβει εύκολα».

Δε μπορώ να μιλήσω

Πόσο ενοχλείται ο Banksy (ή ο Γκάνινγκχαμ ή ο Τζόουνς, ή όποιος άλλος) από αυτό, πραγματικά; Ο Νέισιον είναι τόσο αινιγματικός όσο συνήθως είναι πολλοί στον κύκλο του Banksy. «Ποιος ξέρει; Μόνο αυτός θα το ήξερε, δε μπορώ να μιλήσω εκ μέρους του» λέει.

«Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που ισχυρίζονται ότι έχουν συνεργαστεί μαζί του, ότι τον γνωρίζουν και τα λοιπά. Κάποια από αυτά είναι αλήθεια και κάποια είναι μυθοπλασία. Κάποια είναι προπέτασμα καπνού».

Αντίο μυστήριο

Ο Τζόναθαν Γιο, ο διάσημος πορτραιτίστας και φίλος του Banksy, δηλώνει στην εφημερίδα The Telegraph ότι θεωρεί αξιοσημείωτο το γεγονός ότι η ανωνυμία του έχει διαρκέσει τόσο πολύ, και ότι ένα τέτοιο επίπεδο μυστηρίου ίσως να είναι αδύνατο στο μέλλον.

«Πιστεύω ότι η όλη ιδέα του έργου του είναι τόσο συνυφασμένη με την ανωνυμία, το μυστήριο και την εκπληκτική σύμπτωση του χρόνου –το γεγονός ότι άρχισε να το κάνει ακριβώς πριν ο καθένας γίνει ακόμη λιγότερο μυστηριώδης μέσω των σόσιαλ μίντια και όλων αυτών των πραγμάτων» εξηγεί ο Γιο.

«Δεν είναι μόνο εκπληκτικό το ότι κατάφερε να το διατηρήσει, αλλά είναι επίσης δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι κάποιος στο μέλλον θα είναι σε θέση να το κάνει».

*Με στοιχεία από telegraph.co.uk