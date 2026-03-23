Η μυστική ζωή και τα κρυμμένα εκατομμύρια του άνδρα που αποκαλύφθηκε ως ο Banksy
Art 23 Μαρτίου 2026, 21:10

Η μυστική ζωή και τα κρυμμένα εκατομμύρια του άνδρα που αποκαλύφθηκε ως ο Banksy

Ο ανώνυμος γκραφιτάς δεν είναι πλέον ανώνυμος. Αλλά τι κρύβεται πίσω από το προπέτασμα καπνού; Και τι ισχύει τελικά για τον μυθικό Banksy; Είναι αυτός ή κάποιος άλλος;

Έφη Αλεβίζου
ΕπιμέλειαΈφη Αλεβίζου
Η NTS Services Limited ακούγεται τόσο συνηθισμένη όσο οποιαδήποτε από τις πάνω από πέντε εκατομμύρια εταιρείες που είναι εγγεγραμμένες στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ακόμα και βαρετή. Ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2020 με σκοπό την παροχή «υπηρεσιών διαχείρισης» και, κατά τους πρώτους μήνες λειτουργίας της, «διατήρησε σχέσεις με πελάτες» που οδήγησαν σε «υψηλή κερδοφορία». Ωστόσο, η εφημερίδα The Telegraph αποκαλύπτει ότι πρόκειται για μια εταιρεία που, κατά πάσα πιθανότητα, ανήκει στον Banksy, τον πιο διάσημο καλλιτέχνη γκράφιτι στον κόσμο, υπό το όνομα που έχει δηλωθεί ως το τρέχον νόμιμο όνομά του, το εξίσου βαρετό Ντέιβιντ Τζόουνς.

Πράγματι, το αρχικό όνομα της εταιρείας δεν ήταν NTS Services, αλλά το πολύ πιο ενδιαφέρον Nothing To See Limited. Το όνομα – ίσως υπερβολικά αποκαλυπτικό (η φράση «nothing to see here» έχει χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν από τον Banksy, στο καλλιτεχνικό του έργο Dismaland του 2015) – άλλαξε έναν χρόνο μετά την ίδρυσή της.

Και διαθέτει ένα μεγάλο χρηματικό ποσό, όπως πιστεύεται ότι διαθέτει και ο Banksy – 19 εκατομμύρια λίρες (σχεδόν 22 εκατ. ευρώ), σύμφωνα με την πιο πρόσφατη ετήσια έκθεσή της.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Banksy (@banksy)

Ο άλλος Ντέιβιντ Τζόουνς

Ο Τζόουνς, ο οποίος αναφέρεται ως μοναδικός διευθυντής της εταιρείας τα τελευταία έξι χρόνια, παραιτήθηκε τον περασμένο μήνα και αντικαταστάθηκε από έναν άλλο Ντέιβιντ Τζόουνς, εγγεγραμμένο στην ίδια διεύθυνση στο Λονδίνο, με μία κρίσιμη διαφορά.

Ο συγκεκριμένος Τζόουνς δήλωσε ως ημερομηνία γέννησης τον Ιούλιο του 1973, και όχι τον Ιούλιο του 1972, όπως είχε δηλώσει ο αρχικός.

Ένας Ντέιβιντ Τζόουνς με τα ίδια στοιχεία συνδέθηκε με μια άλλη εταιρεία, την Outline Design and Services Limited, διευθυντής της οποίας ήταν ένας λογιστής ονόματι Σάιμον Ντούρμπαν, ο οποίος είναι γνωστός κυρίως για το γεγονός ότι υπήρξε για 15 χρόνια το δεξί χέρι του Banksy.

Σύμφωνα με έρευνα του Reuters που δημοσιεύθηκε πριν δύο Σαββατοκύριακα, ο Ρόμπιν Γκάνινγκχαμ άλλαξε το όνομά του σε Τζόουνς αφού είχε αποκαλυφθεί προηγουμένως

YouTube thumbnail

«Δεν υπάρχει τίποτα να δείτε»

Όλα αυτά υποδηλώνουν ότι αυτός ο Ντέιβιντ Τζόουνς –το δεύτερο πιο κοινό ανδρικό όνομα στο Ηνωμένο Βασίλειο– είναι ο άνδρας που παλαιότερα ήταν γνωστός ως Ρόμπιν Γκάνινγκχαμ, ο οποίος, για μεγάλο μέρος των τελευταίων 20 ετών, ήταν ύποπτος ότι είναι ο Banksy.

Σύμφωνα με έρευνα του Reuters που δημοσιεύθηκε πριν δύο Σαββατοκύριακα, ο Ρόμπιν Γκάνινγκχαμ άλλαξε το όνομά του σε Τζόουνς αφού είχε αποκαλυφθεί προηγουμένως.

Οι έρευνες που διεξήγαγε η εφημερίδα «The Telegraph» την Τρίτη σχετικά με στοιχεία που συνδέονται με τα δύο ονόματά του (Γκάνινγκχαμ και Τζόουνς) υποδηλώνουν τόσο ότι η υπόθεση του Reuters είναι σωστή, όσο και ότι οι συγγενείς του Banksy υιοθετούν οι ίδιοι μια εμφανώς καλά εξασκημένη στάση του τύπου «δεν υπάρχει τίποτα να δείτε».

YouTube thumbnail

Η ανακαινίσεις πολεμούν τον καλλιτέχνη

Ένας άνδρας που πιστεύεται ότι είναι συγγενής του Banksy μίλησε επίσης στην εφημερίδα «The Telegraph» από μια διεύθυνση στο δυτικό Λονδίνο το απόγευμα της περασμένης Τρίτης. Έξω, ένα δέντρο μανόλιας και μια ταΐστρα πουλιών προστάτευαν το σπίτι του. «Θέλει να παραμείνει ασφαλής μέσα στην ανωνυμία του και νομίζω ότι πρέπει να παραμείνει στην ανωνυμία του» ξεκαθάρισε.

Πρόσθεσε ότι εκτιμά απεριόριστα το έργο του καλλιτέχνη, τόσο αυτό που υπάρχει όσο κι αυτό που χάθηκε. «Θα θέλαμε πολύ να επαναφέρει αυτό που βρισκόταν απέναντι από τον ποταμό» είπε ο συγγενής.

«Υπήρχε ένα ακριβώς πάνω στη γέφυρα Kew, αλλά δεν υπάρχει πια. Οι ιδιοκτήτες του κτιρίου έκαναν κάποιες εργασίες σε αυτό». Το έργο, που απεικόνιζε μια κατσίκα, ζωγραφίστηκε από τον Banksy στην πλευρά ενός κτιρίου στο Kew Green το 2024 ως μέρος μιας σειράς με ζώα. Αφαιρέθηκε τον Φεβρουάριο του 2025 από τους ιδιοκτήτες του κτιρίου, την Boss & Co Gunmakers, οι οποίοι δήλωσαν ότι οι εργασίες ανακαίνισης ήταν «απαραίτητες για το μακροπρόθεσμο μέλλον του ακινήτου».

Σύμφωνα με έρευνα του Reuters που δημοσιεύθηκε πριν δύο Σαββατοκύριακα, ο Ρόμπιν Γκάνινγκχαμ άλλαξε το όνομά του σε Τζόουνς αφού είχε αποκαλυφθεί προηγουμένως

Η μητέρα του Banksy

Στο σπίτι έξω από το Μπρίστολ, το οποίο πιστεύεται ότι ανήκει στη μητέρα του Banksy -το μικρό της όνομα επιβεβαιώθηκε από έναν γείτονα-, μια ηλικιωμένη γυναίκα με κοντά καστανά μαλλιά αρνήθηκε να σχολιάσει οποιαδήποτε σχέση με τον μυστηριώδη καλλιτέχνη. «Δεν έχω να πω τίποτα», ήταν το μόνο που είπε από τον κήπο της.

Κάποιοι κάτοικοι κοντά σε μια άλλη διεύθυνση που συνδέεται με τον Ντέιβιντ Τζόουνς επιβεβαίωσαν ότι ο Μπάνκσι ζούσε σε ένα όμορφο εξοχικό σπίτι με μια σύντροφο μέχρι πριν από περίπου οκτώ χρόνια.

«Κάποτε τους πήρα με το αυτοκίνητο από το σταθμό», είπε ένας άνδρας που ζήτησε να μην κατονομαστεί. «Ήταν πολύ ευγενικοί, αλλά δεν ξέρω τίποτα περισσότερο. Τον αφήναμε να ζει τη ζωή του και χαίρομαι που δεν έβαλε γκράφιτι στο σπίτι μου».

Τα τελευταία χρόνια, έχει ζωγραφίσει τοιχογραφίες σε βομβαρδισμένα χωριά της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια του πολέμου με τη Ρωσία και φάνηκε να επικρίνει την απαγόρευση της ομάδας «Palestine Action» από την κυβέρνηση, ζωγραφίζοντας με στένσιλ την εικόνα ενός δικαστή που χτυπά έναν διαδηλωτή στα Βασιλικά Δικαστήρια.

Το 2008, η εφημερίδα Mail on Sunday ανέφερε τον Gunningham – ο οποίος φοίτησε στο ιδιωτικό Bristol Cathedral School – ως τον κύριο υποψήφιο για την ταυτότητα του Banksy, παρά τις διαψεύσεις της ομάδας διαχείρισης του. Τίποτα δεν είχε επιβεβαιωθεί επίσημα, αλλά ήταν μια απάντηση.

Banksy

Ο Στιβ Λαζαρίδης

Η έρευνα του Reuters, που διήρκεσε μήνες, σχετικά με την πραγματική ταυτότητα του Banksy, περιγράφει την πορεία του καλλιτέχνη από το κέντρο του Μανχάταν έως τα στένσιλ που είχε ζωγραφίσει στην Ουκρανία, περνώντας από το Μπρίστολ και το Λονδίνο. Το πρακτορείο ειδήσεων ανέφερε ότι ο Γκάνινγκχαμ είχε αλλάξει νομικά το όνομά του –με τη βοήθεια του Ελληνοβρετανού από την Κύπρο, Στιβ Λαζαρίδη, του πρώην μάνατζέρ του– σε Ντέιβιντ Τζόουνς.

Η λογική ήταν ότι, υιοθετώντας ένα τόσο κοινό όνομα, θα είχε πολύ περισσότερη ελευθερία να εργαστεί ως καλλιτέχνης και δεν θα παρενοχλούνταν από τις αρχές ενώ ασκούσε το έργο του ή ταξίδευε πέρα από τα διεθνή σύνορα.

Η έρευνα του Reuters

Η ομάδα του καλλιτέχνη απέρριψε τους ισχυρισμούς του Reuters. Ο Μαρκ Στίβενς, μακροχρόνιος δικηγόρος του Banksy, δήλωσε ότι ο καλλιτέχνης δεν «αποδέχεται ότι πολλές από τις λεπτομέρειες που περιέχονται στην έρευνα του Reuters είναι σωστές» και ότι η δημοσιογραφική κάλυψη θα παραβίαζε την ιδιωτική του ζωή και θα τον έθετε σε κίνδυνο.

Το Reuters δήλωσε ότι η έρευνά του ήταν προς το δημόσιο συμφέρον, καθώς ήταν ζωτικής σημασίας να κατανοηθεί «η ταυτότητα και η καριέρα ενός προσώπου με τόσο βαθιά και διαρκή επιρροή στον πολιτισμό, τη βιομηχανία της τέχνης και τον διεθνή πολιτικό διάλογο».

Αρνήθηκαν να μιλήσουν

Ο Banksy έχει εδώ και χρόνια μια «πραιτοριανή φρουρά» γύρω του για να προστατεύει την ανωνυμία του. Η «ομάδα Banksy» περιλαμβάνει κατά καιρούς άλλους καλλιτέχνες (όπως τον τραγουδοποιό των Massive Attack, Ρόμπερτ Ντελ Νάτζα, ο οποίος μερικές φορές ταυτίζεται με τον Banksy), συνεργάτες, υπεύθυνους δημοσίων σχέσεων, υποστηρικτές και λοιπούς.

Η εφημερίδα Telegraph επικοινώνησε την περασμένη Τρίτη με δεκάδες άτομα που είτε έχουν συναντήσει τον Banksy είτε έχουν συνεργαστεί μαζί του μέσω μεσαζόντων, και η συντριπτική πλειοψηφία είτε αρνήθηκε να μιλήσει είτε δεν επιβεβαίωσε την ταυτότητά του.

Μιλάς με γρίφους, γέροντα

Υπάρχει μια επιφυλακτικότητα εκ μέρους των ανθρώπων που περιβάλλουν τον καλλιτέχνη, καθώς και μια τάση να μιλούν με αινίγματα ή να μπερδεύουν τις πληροφορίες σχετικά με το ποιος είναι πραγματικά.

Ο Τζον Νέισιον, ο οποίος γνωρίζει τον Banksy και συχνά περιγράφεται ως ο νονός της σκηνής γκράφιτι του Μπρίστολ, απορρίπτει τις αναφορές που ονομάζουν τον Γκάνινγκχαμ ως τον καλλιτέχνη. «Είναι όλα απλά ένα χάος, προσπαθούν να τα συνδέσουν χωρίς πραγματική τεκμηρίωση ή αποδείξεις, και στη συνέχεια ρίχνουν στην εξίσωση και το όνομα του Ντέιβιντ Τζόουνς» λέει. «Το όλο θέμα είναι λίγο γελοίο, για να είμαι ειλικρινής».

Ωστόσο, δεν έφτασε στο σημείο να αρνηθεί κατηγορηματικά ότι ο Γκάνινγκχαμ είναι ο Banksy.

«Πιστεύω ότι η όλη ιδέα του έργου του είναι τόσο συνυφασμένη με την ανωνυμία, το μυστήριο και την εκπληκτική σύμπτωση του χρόνου –το γεγονός ότι άρχισε να το κάνει ακριβώς πριν ο καθένας γίνει ακόμη λιγότερο μυστηριώδης μέσω των σόσιαλ μίντια»

Φωσφοριζέ γιλέκα

Επειδή το όνομα του Γκάνινγκχαμ συνδέεται εδώ και πολύ καιρό με τη φιγούρα του Banksy, ορισμένοι αναγνώστες μπορεί να μπουν στον πειρασμό να αντιμετωπίσουν το ρεπορτάζ του Reuters με αδιαφορία.

Ωστόσο, οι ισχυρισμοί σχετικά με την αλλαγή του ονόματός του ενδέχεται να έχουν πιο σοβαρές συνέπειες από το να προκαλέσουν απλώς την περιέργεια του καλλιτεχνικού κοινού. Η μοναδικότητα του Banksy πηγάζει από το γεγονός ότι το έργο του συχνά πραγματοποιείται με δόλο, υπό το κάλυμμα της νύχτας ή με μια ομάδα συνεργατών εξοπλισμένων με πλαστές άδειες κινηματογράφησης ή μεταμφιεσμένων σε εργάτες.

Όπως εξήγησε κάποτε ο πρώην μάνατζέρ του, Στιβ Λαζαρίδης: «Έχω δει αστυνομικούς, έχω δει τους πάντες, να περνούν αδιάφορα αν κάποιοι φορούν φωσφοριζέ γιλέκα και έχουν βγάλει μερικούς κώνους».

Περιέγραψε επίσης τη δουλειά του για τον καλλιτέχνη ως «σαν να είσαι στο γ@μημένο Goodfellas».

Σκούρα τα πράγματα

Ο Γουίλ Έλσγουορθ-Τζόουνς, συγγραφέας δύο βιβλίων για τον Banksy και το έργο του, επισημαίνει ότι μεγάλο μέρος των έργων του Banksy με σπρέι θα μπορούσε να θεωρηθεί πράξη ποινικής φθοράς (παρόλο που, όπως δηλώνει ο σπουδαίος, ιδιοσυγκρασιακός, Βρετανός καλλιτέχνης Γκρέισον Πέρι στην εφημερίδα The Telegraph, είναι «το μόνο γκράφιτι που ανεβάζει τις τιμές των ακινήτων»).

«Αυτό του δυσκολεύει πολύ τα πράγματα… Θα ήταν εύκολο να τον βρουν τώρα και να του απαγγελθούν κατηγορίες», λέει ο Έλσγουορθ-Τζόουνς.

«Η αστυνομία θα μπορούσε, αν ήθελε, να τον βρει και να τον συλλάβει εύκολα».

YouTube thumbnail

Δε μπορώ να μιλήσω

Πόσο ενοχλείται ο Banksy (ή ο Γκάνινγκχαμ ή ο Τζόουνς, ή όποιος άλλος) από αυτό, πραγματικά; Ο Νέισιον είναι τόσο αινιγματικός όσο συνήθως είναι πολλοί στον κύκλο του Banksy. «Ποιος ξέρει; Μόνο αυτός θα το ήξερε, δε μπορώ να μιλήσω εκ μέρους του» λέει.

«Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που ισχυρίζονται ότι έχουν συνεργαστεί μαζί του, ότι τον γνωρίζουν και τα λοιπά. Κάποια από αυτά είναι αλήθεια και κάποια είναι μυθοπλασία. Κάποια είναι προπέτασμα καπνού».

Αντίο μυστήριο

Ο Τζόναθαν Γιο, ο διάσημος πορτραιτίστας και φίλος του Banksy, δηλώνει στην εφημερίδα The Telegraph ότι θεωρεί αξιοσημείωτο το γεγονός ότι η ανωνυμία του έχει διαρκέσει τόσο πολύ, και ότι ένα τέτοιο επίπεδο μυστηρίου ίσως να είναι αδύνατο στο μέλλον.

«Πιστεύω ότι η όλη ιδέα του έργου του είναι τόσο συνυφασμένη με την ανωνυμία, το μυστήριο και την εκπληκτική σύμπτωση του χρόνου –το γεγονός ότι άρχισε να το κάνει ακριβώς πριν ο καθένας γίνει ακόμη λιγότερο μυστηριώδης μέσω των σόσιαλ μίντια και όλων αυτών των πραγμάτων» εξηγεί ο Γιο.

«Δεν είναι μόνο εκπληκτικό το ότι κατάφερε να το διατηρήσει, αλλά είναι επίσης δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι κάποιος στο μέλλον θα είναι σε θέση να το κάνει».

*Με στοιχεία από telegraph.co.uk

Καύσιμα: Ακρίβεια στην αγορά παρά τις επιδοτήσεις και το πλαφόν

Καύσιμα: Ακρίβεια στην αγορά παρά τις επιδοτήσεις και το πλαφόν

Νέο τελεσίγραφο 5 ημερών στο Ιράν από τον Τραμπ – Νετανιάχου

Νέο τελεσίγραφο 5 ημερών στο Ιράν από τον Τραμπ – Νετανιάχου

inWellness
inTown
Stream magazin
Η Μαρίνα Αμπράμοβιτς θέλει να γιατρέψει την πληγωμένη σας καρδιά με έμπνευση από τη Μαρία Κάλλας
Έκθεση 23.03.26

Η Μαρίνα Αμπράμοβιτς θέλει να γιατρέψει την πληγωμένη σας καρδιά με έμπνευση από τη Μαρία Κάλλας

Στο έργο «Seven Deaths», η καλλιτέχνιδα πεθαίνει επανειλημμένα για χάρη του έρωτα στα χέρια του Γουίλεμ Νταφόε, σε μια σειρά μελοδραματικών ταινιών μικρού μήκους εμπνευσμένων από τη Μαρία Κάλλας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
O Ντόναλντ Ντακ και η ενεργειακή κρίση: Τι μας δίδαξαν τα Μίκυ Μάους για όσα συμβαίνουν σήμερα
Πετρελαϊκό σοκ 23.03.26

O Ντόναλντ Ντακ και η ενεργειακή κρίση: Τι μας δίδαξαν τα Μίκυ Μάους για όσα συμβαίνουν σήμερα

Η ιστορία «Ο Ντόναλντ και η Ενεργειακή Κρίση», από παλιό τεύχος του Μίκυ Μάους, στον απόηχο της πετρελαϊκής κρίσης του 1979-80, έχει ανατριχιαστικές ομοιότητες με το σήμερα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Μονέ, ένας φτωχός καλλιτέχνης που αναγκάστηκε να πάρει ληστρικό δάνειο
Παρελθόν, παρόν 19.03.26

Ο Μονέ ήταν ένας φτωχός καλλιτέχνης που αναγκάστηκε να δώσει τα έργα του ως εγγύηση για ληστρικό δάνειο

Στα πρώτα χρόνια της καριέρας του, ο Μονέ αναγκάστηκε να εξασφαλίσει δάνειο 1.000 φράγκων από τον Γκυστάβ Μανέ, αδελφό του καλλιτέχνη Εντουάρ Μανέ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Όλα όσα δεν κατάλαβε ο Τζέφρι Έπσταϊν για την «Λολίτα» του Βλαντίμιρ Ναμπόκοφ
Art 17.03.26

Όλα όσα δεν κατάλαβε ο Τζέφρι Έπσταϊν για την «Λολίτα» του Βλαντίμιρ Ναμπόκοφ

Οι αποκαλύψεις από τα αρχεία της υπόθεσης Έπσταϊν αναζωπυρώνουν τη συζήτηση γύρω από τη σχέση του με τη «Λολίτα», το αμφιλεγόμενο μυθιστόρημα του Βλαντίμιρ Ναμπόκοφ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Είναι απλώς ένα μη γεγονός»: Αμφιβάλλουν οι ειδικοί για τον πίνακα που αποδίδεται στον Μιχαήλ Άγγελο
Art 14.03.26

«Είναι απλώς ένα μη γεγονός»: Αμφιβάλλουν οι ειδικοί για τον πίνακα που αποδίδεται στον Μιχαήλ Άγγελο

Μια μελέτη 600 σελίδων του ιστορικού τέχνης Μισέλ Ντραγκέ υποστηρίζει ότι ένας πίνακας του 16ου αιώνα είναι έργο του Μιχαήλ Αγγέλου. Ωστόσο, κορυφαίοι ειδικοί εκφράζουν σοβαρές επιφυλάξεις

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η Ιταλία αγόρασε σπάνιο πορτρέτο του Καραβάτζιο για 30 εκατ. ευρώ – Θα εκτεθεί στο Παλάτσο Μπαρμπερίνι
Art 13.03.26

Η Ιταλία αγόρασε σπάνιο πορτρέτο του Καραβάτζιο για 30 εκατ. ευρώ – Θα εκτεθεί στο Παλάτσο Μπαρμπερίνι

Σε μία από τις μεγαλύτερες κρατικές επενδύσεις για έργο τέχνης των τελευταίων δεκαετιών, η Ιταλία απέκτησε ένα σπάνιο πορτρέτο του Καραβάτζιο που απεικονίζει τον μελλοντικό πάπα Ουρβανό Η΄ και θα παρουσιαστεί στο Παλάτσο Μπαρμπερίνι της Ρώμης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Spirituali Pietà: Πιθανή ανακάλυψη άγνωστου πίνακα του Μιχαήλ Άγγελου στο Βέλγιο – Ίσως το πέμπτο έργο του σε καμβά
Και μια προτομή 11.03.26

Spirituali Pietà: Πιθανή ανακάλυψη άγνωστου πίνακα του Μιχαήλ Άγγελου στο Βέλγιο – Ίσως το πέμπτο έργο του σε καμβά

Δύο νέα έργα —ο πίνακας «Spirituali Pietà» και μια μαρμάρινη προτομή του Χριστού στη Ρώμη— αποδίδονται στον Μιχαήλ Άγγελο, προκαλώντας έντονη συζήτηση στον κόσμο της τέχνης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Παράσιτο»: Queer εικαστικός φόρεσε 24 πάνες ακράτειας και βυθίστηκε στον μολυσμένο Τάμεση – Το πλήρωσε με την υγεία του
Ακτιβισμός 09.03.26

«Παράσιτο»: Queer εικαστικός φόρεσε 24 πάνες ακράτειας και βυθίστηκε στον μολυσμένο Τάμεση – Το πλήρωσε με την υγεία του

Ακροβατώντας ανάμεσα στον ρεαλισμό και την ακραία καλλιτεχνική διαμαρτυρία, ο ζακ μένελ (γράφει το όνομα του με πεζά) έγινε παράσιτο και βυθίστηκε στα μολυσμένα νερά του Τάμεση, επιδιώκοντας να δώσει πρόσωπο στην περιβαλλοντική υποβάθμιση. Το πλήρωσε με την υγεία του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Φυλακή από τα 20, ληστείες, τον υποδύθηκε ο Τομ Χάρντι: Σε δημοπρασία τα έργα τέχνης του Τσαρλς Μπρόνσον
Απομόνωση, αντοχή 08.03.26

Φυλακή από τα 20, ληστείες, τον υποδύθηκε ο Τομ Χάρντι: Σε δημοπρασία τα έργα τέχνης του Τσαρλς Μπρόνσον

Εκατοντάδες σχέδια δια χειρός του πιο διαβόητου καλλιτέχνη Τσαρλς Μπρόνσον, πρόκειται να δημοπρατηθούν αυτον τον μήνα από τον οίκο David Duggleby Auctioneers.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Σουρεαλισμός στο σφυρί: Το «παρανοϊκό-κριτικό μπαλέτο» Bacchanale του Σαλβαδόρ Νταλί αναμένεται να αγγίξει τα 300.000 ευρώ
Art 06.03.26

Σουρεαλισμός στο σφυρί: Το «παρανοϊκό-κριτικό μπαλέτο» Bacchanale του Σαλβαδόρ Νταλί αναμένεται να αγγίξει τα 300.000 ευρώ

Ένας από τα μεγαλύτερα και πιο γνωστά έργα του Σαλβαδόρ Νταλί, με τίτλο Bacchanale, βγαίνει σε δημοπρασία με τους ειδικούς να υπολογίζουν ότι μπορεί να πωληθεί μέχρι και για 300.000 ευρώ.

Αντίο στον Αντόνιο Λόμπο Αντούνες: Σίγησε μια από τις σπουδαιότερες φωνές της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας
Χρόνος, αγάπη, πόλεμος 05.03.26

Αντίο στον Αντόνιο Λόμπο Αντούνες: Σίγησε μια από τις σπουδαιότερες φωνές της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας

Ο πορτογάλος συγγραφέας Αντόνιο Λόμπο Αντούνες, μια από τις σημαντικότερες μορφές της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας, πέθανε σε ηλικία 83 ετών, αφήνοντας πίσω του έργο που κατέγραψε με δύναμη τη μνήμη, τον πόλεμο και την πορτογαλική κοινωνία

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο Bill Georgoussis και τα περιοδικά που άλλαξαν τον κόσμο – «Το ίντερνετ δε βοηθάει να είσαι up to date»
90s vibes 05.03.26

Ο Bill Georgoussis και τα περιοδικά που άλλαξαν τον κόσμο - «Το ίντερνετ δε βοηθάει να είσαι up to date»

«Ήταν το Face, η γαλλική Vogue, τα πιο περίεργα ιταλικά περιοδικά των 80s...» λέει ο Bill Georgoussis για το πρώτο «push» που οδήγησε στην 30ετή πορεία του στη φωτογραφία μόδας. Στη συνέχεια μιλάει για την αναδρομική έκθεσή του Push Plus One στην K-Gold Temporary Gallery της Λέσβου και για τη μετάβαση από το αναλογικό στο digital.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Ζωγράφιζε φαλλούς όπως οι άλλοι ζωγράφιζαν τοπία» – Σατανισμός, βλασφημία και τα άνθη του κακού του Φελισιέν Ροπς σε κοινή θέα
Έκλυτη μπουρζουαζία 04.03.26

«Ζωγράφιζε φαλλούς όπως οι άλλοι ζωγράφιζαν τοπία» – Σατανισμός, βλασφημία και τα άνθη του κακού του Φελισιέν Ροπς σε κοινή θέα

Μια νέα έκθεση υπενθυμίζει πως ο Βέλγος Φελισιέν Ροπς θα είναι για πάντα ο «διαστροφικός» ευφυής καλλιτέχνης που σκανδάλισε τη Belle Époque όσο κανείς άλλος, μετατρέποντας τον ερωτισμό, τον σατανισμό και την κοινωνική κριτική σε μια εκρηκτική εικαστική γλώσσα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Πέρασε το νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταφορών, παρά τις αντιδράσεις των επαγγελματικών ταξί
Βουλή 23.03.26

Πέρασε το νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταφορών, παρά τις αντιδράσεις των επαγγελματικών ταξί

Με ψήφους της Νέας Δημοκρατίας και ανεξάρτητων βουλευτών υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο που προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις και κινητοποιήσεις των οδηγών και ιδιοκτητών ταξί.

Τραγωδία στη Λαμία – Νεκρός 68χρονος που έκοβε ξύλα και καταπλακώθηκε από δέντρο μπροστά στη γυναίκα του
Ελλάδα 23.03.26

Τραγωδία στη Λαμία – Νεκρός 68χρονος που έκοβε ξύλα και καταπλακώθηκε από δέντρο μπροστά στη γυναίκα του

Ο άτυχος 68χρονος από τη Λαμία είχε πάει μαζί με τη γυναίκα του να κόψει ξύλα σε ξερά πλατάνια όταν, κάτω από άγνωστες συνθήκες, καταπλακώθηκε από έναν μεγάλο κορμό.

Τσάμπα τα λεφτά που δώσαμε για τις φωτογραφίες των 200 πατριωτών Θάνο
Αδιανόητη δήλωση 23.03.26

Τσάμπα τα λεφτά που δώσαμε για τις φωτογραφίες των 200 πατριωτών Θάνο

Με ρητορική εμφυλίου εμφανίστηκε ο Θάνος Πλεύρης σε κομματική εκδήλωση στο Κιλκίς πριν καν στεγνώσει το μελάνι από την υπογραφή της μεταβίβασης κυριότητας της φωτογραφικής συλλογής από την οποία προήλθαν οι φωτογραφίες των εκτελεσμένων της Καισαριανής.

Νετανιάχου για τις «συνομιλίες» ΗΠΑ-Ιράν: Το Ισραήλ θα προστατεύσει τα συμφέροντά του σε κάθε περίπτωση
Πόλεμος στο Ιράν 23.03.26

Νετανιάχου για τις «συνομιλίες» ΗΠΑ-Ιράν: Το Ισραήλ θα προστατεύσει τα συμφέροντά του σε κάθε περίπτωση

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι έχει συνομιλήσει με τον Ντόναλντ Τραμπ, μετά την ανακοίνωσή του ότι κάνει συνομιλίες με το Ιράν. Και είπε ότι το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις σε Ιράν και Λίβανο.

Το καλύτερο σενάριο για το πόλεμο στο Ιράν, είναι καταστροφικό για τις τιμές ενέργειας – Δεν θα πέσουν εύκολα
The Economist 23.03.26

Το καλύτερο σενάριο για το πόλεμο στο Ιράν, είναι καταστροφικό για τις τιμές ενέργειας – Δεν θα πέσουν εύκολα

Μπορεί ο Τραμπ να ανακοίνωσε «πάγωμα» των πληγμάτων σε ενεργειακές υποδομές του Ιράν, το μέλλον για τις τιμές πετρελαίου και αερίου δεν προβλέπεται ρόδινο. Θα χρειαστούν μήνες έως ότου αποκατασταθούν οι ροές.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
25η Μαρτίου: Πώς θα κινηθούν τα μέσα μεταφοράς Τρίτη και Τετάρτη στο κέντρο της Αθήνας
25η Μαρτίου: Πώς θα κινηθούν τα μέσα μεταφοράς Τρίτη και Τετάρτη στο κέντρο της Αθήνας

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε εφαρμογή το πρωί της Τρίτης 24 Μαρτίου στο κέντρο της Αθήνας για τη μαθητική παρέλαση ενώ την Τετάρτη θα πραγματοποιηθεί η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση

Το αεροπλανοφόρο Gerald Ford στη Σούδα για επισκευές σε βάθος – Ατύχημα, επίθεση ή σαμποτάζ;
Κόσμος 23.03.26

Το αεροπλανοφόρο Gerald Ford στη Σούδα για επισκευές σε βάθος – Ατύχημα, επίθεση ή σαμποτάζ;

Το αεροπλανοφόρο USS Gerald Ford έδεσε στην Σούδα όπου πρόκειται να ξεκινήσουν «επισκευές σε επίπεδο κύτους», σημάδι πως η πυρκαγιά προκάλεσε πολύ σοβαρές ζημιές.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ντόρσεϊ: «Νιώθω αναζωογονημένος, θα πρέπει να έχουμε την must-win νοοτροπία μας σε κάθε ματς»
Μπάσκετ 23.03.26

Ντόρσεϊ: «Νιώθω αναζωογονημένος, θα πρέπει να έχουμε την must-win νοοτροπία μας σε κάθε ματς»

Η συνέντευξη που παραχώρησε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ στην ιστοσελίδα της ΚΑΕ Ολυμπιακός εν όψει του αγώνα με τη Βαλένθια και όσα είπε για την αυτοπεποίθηση που νιώθει πλέον, αλλά και την αγάπη του κόσμου.

Οι Kinks απαντούν στον Moby μετά τα σχόλια του για «αηδιαστικούς» στίχους
Ο πραγματικός κόσμος 23.03.26

Ο Moby χαρακτήρισε τρανσφοβικούς τους στίχους του κομματιού «Lola» των Kinks - Η αιχμηρή τους απάντηση

Ο Moby δήλωσε πρόσφατα σε συνέντευξή του στην εφημερίδα The Guardian ότι θεωρεί τους στίχους του τραγουδιού «Lola» των Kinks «αηδιαστικούς» και «τρανσφοβικούς».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Τραμπ ενέκρινε τον πόλεμο στο Ιράν, αφότου ο Νετανιάχου τον έπεισε για την από κοινού δολοφονία του Χαμενεΐ
Πείστηκε, δεν σύρθηκε 23.03.26

Ο Τραμπ ενέκρινε τον πόλεμο στο Ιράν, αφότου ο Νετανιάχου τον έπεισε για την από κοινού δολοφονία του Χαμενεΐ

Σύμφωνα με το Reuters, 48 ώρες πριν από την έναρξη της επιχείρησης, ο Νετανιάχου τηλεφώνησε στον Τραμπ. Tου είπε ότι με τη δολοφονία Χαμενεΐ είχε την ευκαιρία να εκδικηθεί για ιρανικά σχέδια δολοφονίας του.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Το μεγάλο κύκλωμα με τις απάτες εκατομμυρίων στον ΕΦΚΑ, ο γνωστός tiktoker και τα άλλα πρόσωπα της showbiz που εμπλέκονται
Ελλάδα 23.03.26

Το μεγάλο κύκλωμα με τις απάτες εκατομμυρίων στον ΕΦΚΑ, ο γνωστός tiktoker και τα άλλα πρόσωπα της showbiz που εμπλέκονται

Η αστυνομία προχώρησε σε τουλάχιστον 22 συλλήψεις ενώ στην υπόθεση φέρεται να εμπλέκονται τουλάχιστον 40 άτομα - Σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ ανέρχονται οι απάτες στον ΕΦΚΑ και η φοροδιαφυγή μέσω εικονικών εταιρειών

Ο Όμιλος Antenna εξαγοράζει τον κορυφαίο οργανισμό Μέσων Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας της Ιταλίας, GEDI, που εκδίδει και τη La Repubblica
Media 23.03.26

Ο Όμιλος Antenna εξαγοράζει τον κορυφαίο οργανισμό Μέσων Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας της Ιταλίας, GEDI, που εκδίδει και τη La Repubblica

Μεταξύ άλλων την ιστορική εφημερίδα της Ευρώπης La Repubblica, 15 websites, 3 ραδιοφωνικούς σταθμούς, μία διαφημιστική εταιρεία και μία τηλεοπτική streaming πλατφόρμα

Ηγέτες της ακροδεξιάς έσπευσαν στη Βουδαπέστη να στηρίξουν τον Όρμπαν, τον πρωτεργάτη του ευρωπαϊκού MAGA
Εκλογές στην Ουγγαρία 23.03.26

Ηγέτες της ακροδεξιάς έσπευσαν στη Βουδαπέστη να στηρίξουν τον Όρμπαν, τον πρωτεργάτη του ευρωπαϊκού MAGA

Με αφορμή τη σύνοδο των «Πατριωτών για την Ευρώπη», της ακροδεξιάς ομάδας στο Ευρωκοινοβούλιο που ίδρυσε ο Όρμπαν, Λεπέν, Βίλντερς, Σαλβίνι και Αμπασκάλ δήλωσαν τη στήριξή τους στον Ούγγρο πρωθυπουργό

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ανδρουλάκης: Στα χέρια του η καθαρογραμμένη απόφαση για τις υποκλοπές – «Ντροπιαστική» η εικόνα από τη Λάρισα
ΠΑΣΟΚ 23.03.26

Στα χέρια του Ανδρουλάκη η καθαρογραμμένη απόφαση για τις υποκλοπές - «Ντροπιαστική» η εικόνα από τη Λάρισα

Προ των ευθυνών τους θέτει ο Νίκος Ανδρουλάκης τους αξιωματούχους που ήταν στόχοι του Predator και σιωπούν, έχοντας παραλάβει την καθαρογραμμένη απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών. «Ντροπιαστική» χαρακτήρισε την εικόνα από τη Λάρισα και τη δίκη για το έγκλημα των Τεμπών. Τι απάντησε στο ερώτημα αν υπάρχει λόγος παραίτησης Φλωρίδη.

Ο Πάπα Εσιέντου δέχεται απειλές για τη ζωή του λόγω «Χάρι Πότερ»
«Το πρόβλημα παραμένει» 23.03.26

Το βαρέλι δεν έχει πάτο - Ο Πάπα Εσιέντου δέχεται απειλές για τη ζωή του λόγω «Χάρι Πότερ»

Ο Πάπα Εσιέντου δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του, ότι άγνωστοι απειλούν να τον σκοτώσουν, επειδή επιλέχθηκε για τον ρόλο του Σνέιπ στην τηλεοπτική σειρά «Χάρι Πότερ».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τροχαίο στα Εξάρχεια – ΙΧ «καρφώθηκε» σε τζαμαρία καφετέριας
Ελλάδα 23.03.26

Τροχαίο στα Εξάρχεια – ΙΧ «καρφώθηκε» σε τζαμαρία καφετέριας

Σύμφωνα με πληροφορίες, μέσα στο κατάστημα βρισκόταν μια εργαζόμενη και δύο πελάτες. Υπάρχουν αναφορές ότι από το ΙΧ παρασύρθηκε ένας διερχόμενος διανομέας, ο οποίος τραυματίστηκε ελαφρά.

Δίκη για τα «Τέμπη» στη Λάρισα: Επιτελικό φιάσκο με την αίθουσα – Η γεμάτη αιχμές απάντηση της κυβέρνησης
Πολιτική Γραμματεία 23.03.26

Δίκη για τα «Τέμπη»: Επιτελικό φιάσκο με την αίθουσα - Η γεμάτη αιχμές απάντηση της κυβέρνησης

Οι εικόνες ντροπής από τη Λάρισα, στην έναρξη μιας εκ των ιστορικότερων δικών από τη Μεταπολίτευση και μετά, δεν φαίνεται να αγγίζουν την κυβέρνηση που «παίζει την κασέτα» του «όλα καλώς καμωμένα» και αφήνει αιχμές για «πολιτικά κίνητρα» με σκοπό να πολωθεί το κλίμα.

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

