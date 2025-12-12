magazin
Ανακαλεί τα Oreo Cheesecakes ο ΕΦΕΤ – Ο λόγος
Το ξενοδοχείο του Banksy στην Βηθλεέμ ανοίγει ξανά «για να διηγηθεί την ιστορία της Παλαιστίνης»
Το ξενοδοχείο του Banksy στην Βηθλεέμ ανοίγει ξανά «για να διηγηθεί την ιστορία της Παλαιστίνης»

Το ξενοδοχείο άνοιξε για πρώτη φορά το 2017, απέναντι από το φράγμα της Δυτικής Όχθης - για το οποίο ο Banksy είχε αναφέρει ότι «ουσιαστικά μετατρέπει την Παλαιστίνη στη μεγαλύτερη ανοιχτή φυλακή του κόσμου».

Το ξενοδοχείο Walled Off του Banksy στη  Βηθλεέμ, το οποίο έκλεισε μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, την οποία ακολούθησε η γενοκτονία του Ισραήλ εναντίων των Παλαιστινίων στη Γάζα, είναι έτοιμο να καλωσορίσει και πάλι επισκέπτες.

Το ξενοδοχείο άνοιξε για πρώτη φορά το 2017, ακριβώς απέναντι από το παράνομο, σύμφωνα με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, φράγμα της Δυτικής Όχθης -για το οποίο ο καλλιτέχνης είχε αναφέρει ότι «ουσιαστικά μετατρέπει την Παλαιστίνη στη μεγαλύτερη ανοιχτή φυλακή του κόσμου-, έτσι ώστε όλα τα δωμάτια να έχουν θέα σε τσιμεντένιες πλάκες με συρματοπλέγματα.

«Πρόκειται για την χειρότερη θέα από οποιοδήποτε ξενοδοχείο στον κόσμο», όπως είπε ο Banksy κατά την έναρξη της λειτουργίας του.

«Έχει ως θέμα ένα αποικιακό φυλάκιο»

Ο Wisam Salsaa, υπεύθυνος του ξενώνα, δήλωσε σε συνέντευξη του με την Anny Shaw της εφημερίδας The Art Newspaper: «Το κλείσιμο του ξενοδοχείου μας κατά τη διάρκεια της καταστροφικής επίθεσης στη Γάζα δεν ήταν μια εύκολη απόφαση — και τώρα ανοίγουμε ξανά, πάντοτε ελπίζοντας [για το καλύτερο]».

Σημειώνει ότι, για πολλούς στην Παλαιστίνη, το Walled Off Hotel συνιστά ζωντανή απόδειξη της ισχυρής ταυτότητας του λαού.

«Μέσω της γκαλερί τέχνης του ξενοδοχείου και με το εξαιρετικό έργο των Παλαιστινίων καλλιτεχνών, αποτελεί ζωντανή απόδειξη της ανθεκτικότητας, της ταυτότητας και του αδάμαστου πνεύματος ενός λαού που αρνείται να εξαφανιστεί», πρόσθεσε, μιλώντας στην The Art Newspaper.

Οι τιμές στο ξενοδοχείο κυμαίνονται από 59 ευρώ για μια διανυκτέρευση σε κουκέτα σε κοινόχρηστο δωμάτιο έως 420 ευρώ για την προεδρική σουίτα, η οποία περιλαμβάνει home cinema και ένα σιντριβάνι φτιαγμένο από ένα δεξαμενή νερού γεμάτη σφαίρες. Όλα τα δωμάτια είναι διακοσμημένα με έργα του Banksy και Παλαιστινίων καλλιτεχνών.

Και σε ότι αφορά τους υπόλοιπους χώρους του ξενοδοχείου, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει -με περίσσεια δόση ειρωνείας- η επίσημη ιστοσελίδα του Walled Off: «Η Βρετανία κατέλαβε την Παλαιστίνη το 1917 και το πιάνο μπαρ έχει ως θέμα ένα αποικιακό φυλάκιο από εκείνες τις συναρπαστικές ημέρες».

Το ξενοδοχείο και η γκαλερί του, που δημιουργήθηκαν και χρηματοδοτήθηκαν από τον Βρετανό καλλιτέχνη, «δημιουργήθηκαν για να ενοχλήσουν», όπως λέει ο Salsaa.

«Καθώς ξανανοίγουμε και καλωσορίζουμε ξανά τον κόσμο, το κάνουμε όχι μόνο ως ξενοδοχείο, αλλά και ως μια ισχυρή πολιτιστική πλατφόρμα που διηγείται την ιστορία της Παλαιστίνης σε όλους όσους περνούν την πόρτα μας. Οι ανοιχτές πόρτες μας είναι ένα σύμβολο της δέσμευσής μας να μοιραζόμαστε τις ιστορίες που πρέπει να ακουστούν και να προσφέρουμε έναν χώρο όπου η τέχνη συνεχίζει να μιλάει όταν οι λέξεις δεν μπορούν».

«Συζητήσεις για τον καιρό»

Σε δήλωση που δημοσιεύθηκε στον ιστότοπο του Walled Off Hotel το 2017, η ασφάλεια του αεροδρομίου του Τελ Αβίβ περιγράφεται ως «θρυλική».

«Να περιμένετε να σας ρωτήσουν για τον σκοπό της διαμονής σας και αν σκοπεύετε να ταξιδέψετε στη Δυτική Όχθη. Αν απαντήσετε θετικά, ενδέχεται να σας καθυστερήσουν για κάποιο χρονικό διάστημα. Ένας νέος ισραηλινός νόμος που τέθηκε σε εφαρμογή πρόσφατα απαγορεύει επίσης στους υποστηρικτές του παλαιστινιακού κινήματος BDS (πολιτικό μποϊκοτάζ των ισραηλινών προϊόντων) να εισέλθουν στη χώρα. Ως εκ τούτου, πολλοί επισκέπτες επιλέγουν να μην αναφέρουν συγκεκριμένα μέρη των διακοπών τους και να περιορίζονται σε ευγενικές συζητήσεις για τον καιρό», προστίθεται.

*Με πληροφορίες από: The Art Newspaper

