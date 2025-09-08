Η απάντηση του Banksy στις 900 συλλήψεις σε διαμαρτυρία για την Palestine Action δεν άρεσε καθόλου στις Αρχές του Λονδίνου

«Η εφημερίδα πρέπει να παρηγορεί τους διαταραγμένους και να διαταράσσει τους άνετους» είχε γράψει στις αρχές του 20ου αιώνα ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Φίνλυ Πίτερ Ντουν. Πριν από μερικά χρόνια, ο Banksy επανέφερε τη φράση στο προσκήνιο, μόνο που στη θέση της εφημερίδας έβαλε τη λέξη «τέχνη».

Και ο γνωστός street artist έχει κάνει αυτή τη φράση τρόπο ζωής του. Από τη δεκαετία του ’90 που έκανε την εμφάνισή του στους τοίχους της Αγγλίας έως και σήμερα, κάθε έργο του Banksy αποτελεί και ένα μήνυμα: πότε αντιπολεμικό, πότε αντικαπιταλιστικό. Έργα που μιλούν στο μυαλό της νεολαίας, ενώ την ίδια ώρα δείχνουν όλα τα προβλήματα της κοινωνίας μας και βγάζουν τη γλώσσα τους στο κατεστημένο.

Κάτι αντίστοιχο έγινε και πριν από λίγες ώρες. Μετά τις περίπου 900 συλλήψεις στο κέντρο του Λονδίνου, κατά την διάρκεια της διαμαρτυρίας για την Palestine Action, ο γνωστός καλλιτέχνης «χτύπησε» με ένα γκράφιτι έξω από Βασιλικά Δικαστήρια της αγγλικής πρωτεύουσας.

Στη νέα του δουλειά δείχνει έναν δικαστή να χτυπάει με το σφυρί του έναν διαδηλωτή. Ένα έργο που σήμανε… συναγερμό στην ασφάλεια των δικαστηρίων, που έσπευσε να το εξαφανίσει.

Ο Banksy ανέβασε το έργο του στον επίσημο λογαριασμό του στα social media, ωστόσο μετά από λίγο όποιος περνούσε από εκείνο το σημείο απλά έβλεπε σιδερένιες τάβλες να έχουν καλύψει το γκράφιτι και έναν αστυνομικό να στέκεται μπροστά.

Χαμός στο κέντρο του Λονδίνου

Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν στο Λονδίνο κατά τη διάρκεια διαδήλωσης ενάντια στην απόφαση της βρετανικής κυβέρνησης να χαρακτηρίσει την Palestine Action τρομοκρατική οργάνωση, με την αστυνομία να προχωρά σε 890 συλλήψεις.

Σύμφωνα με την Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου, 857 συλλήψεις έγιναν βάσει του Νόμου περί Τρομοκρατίας του 2000 για διάφορα αδικήματα, ενώ άλλα 33 άτομα κρατήθηκαν για διαφορετικές παραβάσεις. Ανάμεσά τους, 17 συλληφθέντες κατηγορούνται για επίθεση σε αστυνομικούς.