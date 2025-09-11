Το graffiti του Banksy στα Δικαστήρια του Λονδίνου σβήστηκε δύο μέρες μετά την εμφάνισή του

Ο ανώνυμος street artist Banksy προκάλεσε τα βλέμματα τη Δευτέρα με ένα εντυπωσιακό νέο έργο που απεικόνιζε έναν δικαστή να επιτίθεται σε διαδηλωτή με σφυρί, το οποίο εμφανίστηκε στον εξωτερικό τοίχο του Royal Courts of Justice, του εμβληματικού συγκροτήματος που στεγάζει το Ανώτατο και το Εφετείο της Αγγλίας και Ουαλίας. Το γκράφιτι, σε ασπρόμαυρους τόνους με μια πινελιά κόκκινου στο πανό του διαδηλωτή, τραβούσε αμέσως τα βλέμματα σε ένα από τα πλέον ασφαλή και προστατευμένα κτίρια της χώρας.

Δύο μόλις ημέρες αργότερα, το έργο δεν υπάρχει πια. Τη Δευτέρα, οι υπεύθυνοι του συγκροτήματος έσπευσαν να καλύψουν τον τοίχο με μεταλλικά πάνελ, ενώ το πρωί της Τετάρτης επισκέπτες κατέγραψαν σε βίντεο έναν άνδρα με μάσκα να τρίβει τον τοίχο και να σβήνει την εικόνα, παρουσία δύο αστυνομικών που φρουρούσαν τον χώρο.

«Η υπηρεσία των δικαστηρίων είναι υποχρεωμένη να διατηρεί τον αυθεντικό χαρακτήρα του κτιρίου»

Σύμφωνα με άρθρο των New York Times, εκπρόσωπος του βρετανικού Υπουργείου Δικαιοσύνης επιβεβαίωσε με e-mail ότι το έργο καταστράφηκε, εξηγώντας πως το Royal Courts of Justice αποτελεί διατηρητέο μνημείο σύμφωνα με τη νομοθεσία προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς. «Η υπηρεσία των δικαστηρίων είναι υποχρεωμένη να διατηρεί τον αυθεντικό χαρακτήρα του κτιρίου», ανέφερε. Το Historic England περιγράφει τα δικαστήρια του 19ου αιώνα ως ένα από τα σπουδαιότερα παραδείγματα της βικτωριανής γοτθικής αναβίωσης στη χώρα.

Ο Banksy δεν σχολίασε το περιστατικό, αν και είχε ήδη αναρτήσει φωτογραφία του έργου στον λογαριασμό του στο Instagram τη Δευτέρα, όπως συνηθίζει να ανακοινώνει νέες δημιουργίες. Οι θαυμαστές του ερμήνευσαν την τοιχογραφία ως σχόλιο απέναντι στη μεταχείριση μελών της Palestine Action, φιλοπαλαιστινιακής ομάδας ακτιβιστών που η κυβέρνηση της Βρετανίας χαρακτήρισε «τρομοκρατική οργάνωση» τον Ιούλιο. Έκτοτε, εκατοντάδες άνθρωποι έχουν συλληφθεί επειδή εξέφρασαν δημόσια υποστήριξη προς την ομάδα.

Οι αντιδράσεις

Η απόφαση για το σβήσιμο προκάλεσε αντιδράσεις στην αγορά της street art. Ο έμπορος τέχνης Τζον Μπράντλερ, που έχει διακινήσει αρκετά έργα του Banksy, δήλωσε πως δεν καταλαβαίνει γιατί δεν κλήθηκε να αφαιρέσει προσεκτικά την τοιχογραφία ώστε να δημοπρατηθεί υπέρ κοινωφελών σκοπών. «Ναι, ήταν φθορά ξένης περιουσίας. Αλλά γιατί να μη χρησιμοποιηθεί αυτή η φθορά για το καλό της κοινότητας;» ανέφερε, σύμφωνα με τους NYT, εκτιμώντας ότι το έργο θα μπορούσε να πιάσει έως και 5 εκατομμύρια λίρες.

Ο Τζο Μόουγκαμ, ιδρυτής του Good Law Project που κατέγραψε την απομάκρυνση, τόνισε πως η βρετανική κυβέρνηση δεν θα έπρεπε να καταστρέφει ένα έργο ενός «σημαντικού καλλιτέχνη» επειδή οδοκίμασε την πολιτική της.