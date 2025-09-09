magazin
09.09.2025 | 16:54
Ξεκινά η 24ωρη λειτουργία στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στην Αθήνα
Σημαντική είδηση:
09.09.2025 | 13:12
Η ΓΣEE κήρυξε 24ωρη πανελλαδική απεργία την 1η Οκτωβρίου
Το νέο έργο του Banksy μπορεί να αποκαλύψει την ταυτότητά του; – Τι ερευνούν οι Αρχές
Ουπς 09 Σεπτεμβρίου 2025 | 14:19

Το νέο έργο του Banksy μπορεί να αποκαλύψει την ταυτότητά του; – Τι ερευνούν οι Αρχές

Το γκράφιτι του γνωστού street artist Banksy στους τοίχους των Βασιλικών Δικαστηρίων του Λονδίνου, ίσως να είναι αυτό που να οδηγήσει στην αποκάλυψη της ταυτότητάς του.

Φροίξος Φυντανίδης
ΕπιμέλειαΦροίξος Φυντανίδης
Vita.gr
Αισιόδοξα νέα: Αυτό το ρόφημα μπορεί να μας προστατέψει από τη άνοια

Αισιόδοξα νέα: Αυτό το ρόφημα μπορεί να μας προστατέψει από τη άνοια

Spotlight

Μετά από μήνες σιωπής, τα ξημερώματα της Δευτέρας ο Banksy αποφάσισε να «χτυπήσει» ξανά. Λίγες ώρες μετά τις μαζικές συλλήψεις στο κέντρο του Λονδίνου -περίπου 900 άνθρωποι- κατά την διάρκεια της διαδήλωσης για την Palestine Action, ο γνωστός street artist πέρασε στην αντεπίθεση.

Το πρωί της ίδιας μέρας όσοι περνούσαν μπροστά από τα Βασιλικά Δικαστήρια της αγγλικής πρωτεύουσας, έβλεπαν στον τοίχο έναν δικαστή να χτυπάει με το σφυρί του έναν διαδηλωτή. Με αυτόν τον τρόπο, ο Banksy θέλησε να αντιδράσει στον αγγλικό Νόμο περί Τρομοκρατίας.

Εννοείται ότι αμέσως σήμανε συναγερμός στις αστυνομικές δυνάμεις των δικαστηρίων, οι οποίες έσπευσαν να καλύψουν άρον άρον το γκράφιτι, τοποθετώντας μάλιστα και έναν φρουρό μπροστά από το έργο.

Ωστόσο, αυτό όπως φαίνεται δεν ήταν το τέλος στην κόντρα μεταξύ του Banksy και του βρετανικού συστήματος δικαιοσύνης. Ίσως και να είναι η αρχή.

Όπως έγινε γνωστό το πρωί της Τρίτης, αυτό το γκράφιτι ίσως να οδηγήσει στην αποκάλυψη της ταυτότητας του γνωστού street artist. Σύμφωνα με τη Μητροπολιτική Αστυνομία, γίνεται έρευνα κατά πόσο το έργο του Banksy αποτελεί «εγκληματική ενέργεια», καθώς τα Βασιλικά Δικαστήρια του Λονδίνου είναι διατηρητέο κτίριο.

Αν συμβεί αυτό, τότε ο διάσημος καλλιτέχνης θα χρειαστεί να αποκαλύψει την ταυτότητά του κατά την διάρκεια του δικαστηρίου – μια ταυτότητα που κρατάει κρυφή περίπου τρεις δεκαετίες.

View this post on Instagram

A post shared by Steve Bracknall (@stevebracknall)

Χαμός στο κέντρο του Λονδίνου

Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν στο Λονδίνο το περασμένο Σάββατο κατά τη διάρκεια διαδήλωσης ενάντια στην απόφαση της βρετανικής κυβέρνησης να χαρακτηρίσει την Palestine Action τρομοκρατική οργάνωση, με την αστυνομία να προχωρά σε 890 συλλήψεις.

Σύμφωνα με την Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου, 857 συλλήψεις έγιναν βάσει του Νόμου περί Τρομοκρατίας του 2000 για διάφορα αδικήματα, ενώ άλλα 33 άτομα κρατήθηκαν για διαφορετικές παραβάσεις. Ανάμεσά τους, 17 συλληφθέντες κατηγορούνται για επίθεση σε αστυνομικούς.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Τράπεζες
Ελληνικές τράπεζες: Ανεβάζει τον πήχη η Alpha Finance – Οι νέες τιμές στόχοι

Ελληνικές τράπεζες: Ανεβάζει τον πήχη η Alpha Finance – Οι νέες τιμές στόχοι

Vita.gr
Αισιόδοξα νέα: Αυτό το ρόφημα μπορεί να μας προστατέψει από τη άνοια

Αισιόδοξα νέα: Αυτό το ρόφημα μπορεί να μας προστατέψει από τη άνοια

World
Γαλλία: Βυθίζεται σε κρίση – Αρχίζει να δανείζεται σαν… φτωχή χώρα

Γαλλία: Βυθίζεται σε κρίση – Αρχίζει να δανείζεται σαν… φτωχή χώρα

inWellness
Έρευνα 09.09.25

Μουσική: Δίνει ζωή στον εγκέφαλό μας;

Είναι γνωστές οι ευεργετικές ιδιότητες της μουσικής. Ωστόσο μια νέα έρευνα δείχνει ότι λειτουργεί και ως ασπίδα στη γήρανση του εγκεφάλου μας.

Σύνταξη
inTown
Stream magazin
Τα πορτρέτα μιας insider στην κουλτούρα των στριπτιζάδικων
Μια άλλη αφήγηση 09.09.25

Τα πορτρέτα μιας insider στην κουλτούρα των στριπτιζάδικων

Τι χρειάζεται για να ζήσεις μια ζωή στην υπηρεσία των ονείρων και των φαντασιώσεων; Το τελευταίο έργο της Alexis Kleshik ανατρέπει τα επίμονα στερεότυπα και το στίγμα της σεξουαλικής εργασίας και παρουσιάζει μια εικόνα δύναμης, αυτοκυριαρχίας και δημιουργικότητας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τρέισι Έμιν – Το «κακό παιδί» της τέχνης μιλά μέσω των έργων της για την εμπειρία της με τον καρκίνο
Μοίρασμα αγάπης 09.09.25

Τρέισι Έμιν – Το «κακό παιδί» της τέχνης μιλά μέσω των έργων της για την εμπειρία της με τον καρκίνο

H Tate Modern θα φιλοξενήσει την μεγαλύτερη έκθεση της Τρέισι Έμιν την επόμενη άνοιξη. Το A Second Life θα παρουσιάσει το έργο My Bed και πρωτότυπα έργα που αντανακλούν την εμπειρία της Βρετανίδας καλλιτέχνιδας με τον καρκίνο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Εκατό ασπρόμαυρα πορτρέτα μεταναστών κάνουν την εμφάνιση τους σε κτήριο του 16ου αιώνα στη Βενετία
Το βάρος 06.09.25

Εκατό ασπρόμαυρα πορτρέτα μεταναστών κάνουν την εμφάνιση τους σε κτήριο του 16ου αιώνα στη Βενετία

Εγκατεστημένο σε ένα από τα ορόσημα της πόλης, το έργο φέρνει το θέμα της μετανάστευσης στη Βενετία, κάνοντας τους περαστικούς να αναλογιστούν την σημασία του «ανήκειν».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Λύθηκε το μυστήριο πίσω από τον πίνακα του 1743 που είχαν κλέψει οι Ναζί – Ποιος τον έκρυβε
Art 04.09.25

Λύθηκε το μυστήριο πίσω από τον πίνακα του 1743 που είχαν κλέψει οι Ναζί – Ποιος τον έκρυβε

Από 40 κύματα πέρασε ο πίνακας του Φρα Γκαλγκάριο, καθώς κλάπηκε από τους Ναζί, βρέθηκε μετά από 80 χρόνια, εξαφανίστηκε ξανά και λίγες μέρες αργότερα, μετά από έρευνες της αστυνομίας, παραδόθηκε στις αρχές

Σύνταξη
Θρίλερ στην Αργεντινή με τον χαμένο πίνακα του 1743: Σε κατ’ οίκον περιορισμό η κόρη του Ναζί που τον είχε κλέψει
Εδώ ο παπάς 03.09.25

Θρίλερ στην Αργεντινή με τον χαμένο πίνακα του 1743: Σε κατ’ οίκον περιορισμό η κόρη του Ναζί που τον είχε κλέψει

Το Πορτρέτο μιας Κυρίας του Φρα Γκαλγκάριο από το 1743 βρέθηκε μετά από 80 χρόνια, προτού χαθεί ξανά σε ένα θρίλερ που τα έχει όλα: Ναζί, τέχνη και εξαφανίσεις.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ο άγνωστος βάνδαλος του Βερμέερ: Μια ιστορία που σκόπιμα δεν ειπώθηκε ποτέ
Η απώλεια 02.09.25

Ο άγνωστος βάνδαλος του Βερμέερ: Μια ιστορία που σκόπιμα δεν ειπώθηκε ποτέ

«O βάνδαλος προσπάθησε να αφαιρέσει εντελώς το πιο σημαντικό τμήμα της σύνθεσης: το κεφάλι της νεαρής γυναίκας», αναφέρει ο Martin Bailey στην The Art Newspaper σχετικά με την απόπειρα καταστροφής του έργου του Βερμέερ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ταυρομαχίες, μπαλέτο, καυτή τζαζ, σεξ και θάνατος – Μέσα στο σκανδαλώδες θέατρο του Πικάσο
Γκερνίκα 01.09.25

Ταυρομαχίες, μπαλέτο, καυτή τζαζ, σεξ και θάνατος - Μέσα στο σκανδαλώδες θέατρο του Πικάσο

Διάσημος για τα κυβιστικά του πορτρέτα, ο Ισπανός, ιδιοφυής καλλιτέχνης σχεδίασε επίσης κοστούμια για τα Ρωσικά Μπαλέτα και λάτρεψε την ένταση των ταυρομαχιών. Μια νέα έκθεση στην Tate του Λονδίνου εξερευνά τη δραματική πλευρά του Πικάσο που δεν έκανε συμβιβασμούς.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο πίνακας του 1743 που κλάπηκε από τους Ναζί και βρέθηκε νωρίτερα φέτος αγνοείται ξανά
85 χρόνια μετά 28.08.25

Ο πίνακας του 1743 που κλάπηκε από τους Ναζί και βρέθηκε νωρίτερα φέτος αγνοείται ξανά

Ο πίνακας με τίτλο Το Πορτρέτο μιας Κυρίας του Φρα Γκαλγκάριο, λεηλατημένος από τους Ναζί, εμφανίστηκε σε αγγελία ακινήτου στην Αργεντινή – και εξαφανίστηκε μυστηριωδώς λίγο πριν την αστυνομική έφοδο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πίνακας του 1743 που είχαν κλέψει οι Ναζί στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο βρέθηκε τυχαία μέσω μιας διαφήμισης
Μετά από 85 χρόνια 26.08.25

Πίνακας του 1743 που είχαν κλέψει οι Ναζί στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο βρέθηκε τυχαία μέσω μιας διαφήμισης

Το Πορτρέτο μιας Κυρίας που είχε ζωγραφίσει ο Φρα Γκαλγκάριο το 1743 είχε εξαφανιστεί μετά την εισβολή των Ναζί στην Ολλανδία. Πριν λίγο καιρό εντοπίστηκε τυχαία στην Αργεντινή μέσω μιας διαφήμισης.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Απειλείται ο Ρέμπραντ από την τεχνητή νοημοσύνη;
Τόσο-όσο 22.08.25

Απειλείται ο Ρέμπραντ από την τεχνητή νοημοσύνη;

Η τεχνητή νοημοσύνη αναδημιουργεί εμβληματικά έργα της ιστορίας της τέχνης, προκαλώντας θαυμασμό αλλά και φόβους: πρόκειται για νέους ορίζοντες ή αλλοίωση της «ψυχής» της τέχνης;

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πάτρα: Νέα υπόθεση με ύποπτο θάνατο βρέφους – Τα σοκαριστικά στοιχεία κακοποίησης και η ιατροδικαστική έκθεση
Ελλάδα 09.09.25

Πάτρα: Νέα υπόθεση με ύποπτο θάνατο βρέφους – Τα σοκαριστικά στοιχεία κακοποίησης και η ιατροδικαστική έκθεση

Αποκαλύψεις που σοκάρουν παρουσίασε το Live News με τον θάνατο ενός βρέφους μόλις 2,5 μηνών που σύμφωνα με τον ιατροδικαστή πέθανε από παθολογικά αίτια αλλά τα στοιχεία δείχνουν άγρια κακοποίηση

Σύνταξη
«Η φάρμα των ζώων γράφτηκε και από τους δύο γονείς μου» – Ο γιος του Όργουελ βάζει τη μητέρα του στη θέση που της αξίζει
Μαρτυρία 09.09.25

«Η φάρμα των ζώων γράφτηκε και από τους δύο γονείς μου» - Ο γιος του Όργουελ βάζει τη μητέρα του στη θέση που της αξίζει

Ο Ρίτσαρντ Μπλερ, γιος του Τζορτζ Όργουελ και της Αϊλίν, μιλάει για τον ρόλο που έπαιξε η μητέρα του στην ανάπτυξη της πολιτικής παραβολής του 1945 και πώς παραλίγο να μην εκδοθεί.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Ο Άρης κατέθεσε πρόταση για τον Αλφαρέλα»
Ποδόσφαιρο 09.09.25

«Ο Άρης κατέθεσε πρόταση για τον Αλφαρέλα»

Δημοσίευμα στην Πολωνία θέλει τον Άρη να έχει καταθέσει πρόταση στη Λέγκια για τον δανεισμό του Γάλλου επιθετικού, ενώ πρότειναν και οψιόν ύψους 300.000 ευρώ για την αγορά των δικαιωμάτων του.

Σύνταξη
Τώρα θέλουμε (πολύ) και το τρίποντο
On Field 09.09.25

Τώρα θέλουμε (πολύ) και το τρίποντο

Οι Λιθουανοί θα προσπαθήσουν να περιορίσουν τον δρόμο του Γιάννη προς το καλάθι κι αυτό σημαίνει πως τα εύστοχα σουτ από τα 6.75 είναι κάτι παραπάνω από… απαραίτητα

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ανδρουλάκης με δήμαρχο Βηθλεέμ: Προτεραιότητα για το ΠΑΣΟΚ, να σταματήσει άμεσα η εθνοκάθαρση στη Γάζα
Συνάντηση στη Βουλή 09.09.25

Ανδρουλάκης με δήμαρχο Βηθλεέμ: Προτεραιότητα για το ΠΑΣΟΚ, να σταματήσει άμεσα η εθνοκάθαρση στη Γάζα

«Επιτέλους να βρεθεί μια λύση βάσει των ψηφισμάτων του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών για να υπάρχει ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
«Νόμιζα ότι ήμουν αλεξίσφαιρη, δεν είμαι»: Η Τζούλιαν Μουρ για το ατύχημα, την υγεία και το Αλτσχάιμερ
Ουσία 09.09.25

«Νόμιζα ότι ήμουν αλεξίσφαιρη, δεν είμαι»: Η Τζούλιαν Μουρ για το ατύχημα, την υγεία και το Αλτσχάιμερ

Πώς μπορεί ένας τραυματισμός να σου αλλάξει τη ζωή και να σε κάνει να δεις τα πάντα αλλιώς; Η Τζούλιαν Μουρ αποκαλύπτει γιατί η φροντίδα για τη σωματική και πνευματική της υγεία είναι η απόλυτη προτεραιότητα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
LIVE προημιτελικά Eurobasket 2025: Τουρκία – Πολωνία
Μπάσκετ 09.09.25

LIVE προημιτελικά Eurobasket 2025: Τουρκία – Πολωνία

LIVE: Τουρκία – Πολωνία. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τουρκία – Πολωνία, με τον νικητή να αντιμετωπίζει στους «4» του Eurobasket την Ελλάδα αν ξεπεράσει τη Λιθουανία. Τηλεοπτικά από Nova Sports Start.

Σύνταξη
Χρηστίδης: Όποτε και αν γίνουν εκλογές, τα αποτελέσματα θα είναι πολύ διαφορετικά από τις δημοσκοπήσεις
ΠΑΣΟΚ 09.09.25

Χρηστίδης: Όποτε και αν γίνουν εκλογές, τα αποτελέσματα θα είναι πολύ διαφορετικά από τις δημοσκοπήσεις

«Ούτε η τρόικα, την πιο σκληρή περίοδο, δεν ζήτησε 13 ώρες εργασίας», υπογράμμισε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Παύλος Χρηστίδης

Σύνταξη
Το πλάνο του Μεντιλίμπαρ για τον Ποντένσε και τους αγώνες με Πανσερραϊκό, Πάφο
Ποδόσφαιρο 09.09.25

Το πλάνο του Μεντιλίμπαρ για τον Ποντένσε και τους αγώνες με Πανσερραϊκό, Πάφο

Το απόγευμα της Δευτέρας ο Μεντιλίμπαρ περίμενε άπαντες (πλην διεθνών) στο Ρέντη, για να ξεκινήσει η δουλειά ενόψει Πανσερραϊκού. Τα δεδομένα για Ποντένσε, Στρεφέτσα και Μάνσα.

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Η Τζίτζι Χαντίντ πέρασε από οντισιόν για πρωταγωνιστικό ρόλο – Και ο Μπράντλεϊ Κούπερ έχει ένα μερίδιο ευθύνης
«Μαλλιά Κουβάρια» 09.09.25

Η Τζίτζι Χαντίντ πέρασε από οντισιόν για πρωταγωνιστικό ρόλο – Και ο Μπράντλεϊ Κούπερ έχει ένα μερίδιο ευθύνης

Σύμφωνα με τη Vogue, η σχέση της Τζίτζι Χαντίντ με τον Μπράντλεϊ Κούπερ έχει τροφοδοτήσει τις δημιουργικές της φιλοδοξίες, με την υποκριτική να είναι μία από αυτές.

Σύνταξη
Mediterranean College: Εκεί όπου το ταλέντο συναντά την ευκαιρία!
Τα Νέα της Αγοράς 09.09.25

Mediterranean College: Εκεί όπου το ταλέντο συναντά την ευκαιρία!

Η Γενική Διευθύντρια Κατερίνα Ξυνή μιλά για τη στρατηγική franchise συνεργασία με το University of Derby, τις καινοτομίες στην εκπαίδευση και τις ευκαιρίες που προσφέρει το Mediterranean College στους φοιτητές του.

Σύνταξη
Γαλλία: Παραιτήθηκε ο Φρανσουά Μπαϊρού – Αποχώρησε από το Ελιζέ – Εν αναμονή των αποφάσεων Μακρόν
Κόσμος 09.09.25 Upd: 16:47

Παραιτήθηκε ο Φρανσουά Μπαϊρού - Αποχώρησε από το Ελιζέ - Εν αναμονή των αποφάσεων Μακρόν

Ο Φρανσουά Μπαϊρού έφυγε από το Ελιζέ στις 15:51 ώρα Ελλάδας, αφού υπέβαλε την παραίτησή του στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, Εμανουέλ Μακρόν - Ο υπουργός Άμυνας της Γαλλίας, Σεμπαστιέν Λεκορνί, το «φαβορί» για την πρωθυπουργία

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Ποιος είναι ο Λέο Ντελ’ Όρκο – «Δια βίου σχέση» και παντοτινός συνεργάτης του Τζότζιο Αρμάνι
Διάδοχος; 09.09.25

Ποιος είναι ο Λέο Ντελ' Όρκο – «Δια βίου σχέση» και παντοτινός συνεργάτης του Τζότζιο Αρμάνι

Αν και τόσο ο Αρμάνι όσο και ο Ντελ'Όρκο κράτησαν μεγάλο μέρος της ρομαντικής τους σχέσης ιδιωτικό, ο Αρμάνι περιέγραψε τον Ντελ'Όρκο ως το πιο κοντινό του πρόσωπο σε μια συνέντευξη το 2024 στην ιταλική εφημερίδα Corriere della Sera.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Εποχή Ποστέκογλου στη Νότιγχαμ Φόρεστ (pic)
Ποδόσφαιρο 09.09.25

Εποχή Ποστέκογλου στη Νότιγχαμ Φόρεστ (pic)

Την πρόσληψη του Άγγελου Ποστέκογλου για τον πάγκο της ομάδας, ανακοίνωσε επίσημα την Τρίτη (9/9) η Νότιγχαμ Φόρεστ - Τι δήλωσε ο Βαγγέλης Μαρινάκης.

Σύνταξη
Χαρίτσης με δήμαρχο Βηθλεέμ: Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να σταματήσει η γενοκτονία στη Γάζα
Νέα Αριστερά 09.09.25

Χαρίτσης με δήμαρχο Βηθλεέμ: Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να σταματήσει η γενοκτονία στη Γάζα

Ο Αλέξης Χαρίτσης τόνισε πως «η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να προχωρήσει στην άμεση αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης και να συνταχθεί με την επιβολή κυρώσεων στο δολοφονικό κράτος του Ισραήλ»

Σύνταξη
Καταγγελία ΣΥΡΙΖΑ: Τοποθέτησαν τουαλέτες ενηλίκων σε νηπιαγωγείο για παιδάκια τεσσάρων ετών
Στη Θεσσαλονίκη 09.09.25

Καταγγελία ΣΥΡΙΖΑ: Τοποθέτησαν τουαλέτες ενηλίκων σε νηπιαγωγείο για παιδάκια τεσσάρων ετών

«Θα σας δείξω τις φωτογραφίες γιατί αποτυπώνουν εύγλωττα αυτό που συμβαίνει, ότι τοποθετούνται είδη υγιεινής για ενήλικες», τόνισε ο βουλευτής Α' Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, Χρήστος Γιαννούλης

Σύνταξη
Νέα Αριστερά για συνάντηση Μητσοτάκη – Τασούλα: Ο πρωθυπουργός αδυνατεί να καταλάβει την πραγματικότητα
Σφοδρά πυρά 09.09.25

Νέα Αριστερά για συνάντηση Μητσοτάκη – Τασούλα: Ο πρωθυπουργός αδυνατεί να καταλάβει την πραγματικότητα

«Η “ευχάριστη θέση” του κ. Μητσοτάκη αφορά μόνο τους λίγους και ισχυρούς», υπογράμμισε η Νέα Αριστερά, σχολιάζοντας τη συνάντηση του πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας

Σύνταξη
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025
