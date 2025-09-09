Το νέο έργο του Banksy μπορεί να αποκαλύψει την ταυτότητά του; – Τι ερευνούν οι Αρχές

Μετά από μήνες σιωπής, τα ξημερώματα της Δευτέρας ο Banksy αποφάσισε να «χτυπήσει» ξανά. Λίγες ώρες μετά τις μαζικές συλλήψεις στο κέντρο του Λονδίνου -περίπου 900 άνθρωποι- κατά την διάρκεια της διαδήλωσης για την Palestine Action, ο γνωστός street artist πέρασε στην αντεπίθεση.

Το πρωί της ίδιας μέρας όσοι περνούσαν μπροστά από τα Βασιλικά Δικαστήρια της αγγλικής πρωτεύουσας, έβλεπαν στον τοίχο έναν δικαστή να χτυπάει με το σφυρί του έναν διαδηλωτή. Με αυτόν τον τρόπο, ο Banksy θέλησε να αντιδράσει στον αγγλικό Νόμο περί Τρομοκρατίας.

Εννοείται ότι αμέσως σήμανε συναγερμός στις αστυνομικές δυνάμεις των δικαστηρίων, οι οποίες έσπευσαν να καλύψουν άρον άρον το γκράφιτι, τοποθετώντας μάλιστα και έναν φρουρό μπροστά από το έργο.

Ωστόσο, αυτό όπως φαίνεται δεν ήταν το τέλος στην κόντρα μεταξύ του Banksy και του βρετανικού συστήματος δικαιοσύνης. Ίσως και να είναι η αρχή.

Όπως έγινε γνωστό το πρωί της Τρίτης, αυτό το γκράφιτι ίσως να οδηγήσει στην αποκάλυψη της ταυτότητας του γνωστού street artist. Σύμφωνα με τη Μητροπολιτική Αστυνομία, γίνεται έρευνα κατά πόσο το έργο του Banksy αποτελεί «εγκληματική ενέργεια», καθώς τα Βασιλικά Δικαστήρια του Λονδίνου είναι διατηρητέο κτίριο.

Αν συμβεί αυτό, τότε ο διάσημος καλλιτέχνης θα χρειαστεί να αποκαλύψει την ταυτότητά του κατά την διάρκεια του δικαστηρίου – μια ταυτότητα που κρατάει κρυφή περίπου τρεις δεκαετίες.

Χαμός στο κέντρο του Λονδίνου

Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν στο Λονδίνο το περασμένο Σάββατο κατά τη διάρκεια διαδήλωσης ενάντια στην απόφαση της βρετανικής κυβέρνησης να χαρακτηρίσει την Palestine Action τρομοκρατική οργάνωση, με την αστυνομία να προχωρά σε 890 συλλήψεις.

Σύμφωνα με την Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου, 857 συλλήψεις έγιναν βάσει του Νόμου περί Τρομοκρατίας του 2000 για διάφορα αδικήματα, ενώ άλλα 33 άτομα κρατήθηκαν για διαφορετικές παραβάσεις. Ανάμεσά τους, 17 συλληφθέντες κατηγορούνται για επίθεση σε αστυνομικούς.