«Φαινόμενο Banksy»: Η νέα τοξική τάση χωρισμού στον κόσμο του dating

Το λένε «Banksying» και το όνομά της προέρχεται από τον αινιγματικό street artist Banksy, γνωστό για τα έργα τέχνης του που εμφανίζονται από το πουθενά και συχνά έχουν μια κρυφή σημασία.

Όπως ένα αινιγματικό έργο τέχνης του Banksy που εμφανίζεται απροσδόκητα και χωρίς προειδοποίηση, το Banksying σε μια σχέση περιλαμβάνει τη σταδιακή συναισθηματική απομάκρυνση από τον σύντροφό σας, χωρίς να υπάρχει κάποια εξήγηση.

Όταν έρχεται η στιγμή να χωρίσουν τελικά, ο Banksy-er συχνά αισθάνεται καλύτερα, έχοντας αποσυρθεί ψυχολογικά από τη σχέση προ πολλού, ενώ ο άλλος σύντροφος μένει έκπληκτος και μπερδεμένος.

Όταν κάποιος χρησιμοποιεί αυτή την τεχνική, αρχίζει να διαλύει τη σχέση πριν ο άλλος το καταλάβει, σύμφωνα με το USA Today η

Επίσης, μερικά από τα έργα τέχνης του Banksy είναι γνωστά για την αυτοκαταστροφή τους, όπως ένας πίνακας που έγινε πρωτοσέλιδο επειδή καταστράφηκε μόνος του μετά την πώλησή του σε δημοπρασία για 1,4 εκατομμύρια δολάρια.

Η συναισθηματική ανικανότητα που γέννησε το Banksying

Η Έιμι Τσαν, σύμβουλος σχέσεων και συγγραφέας του «Breakup Bootcamp: The Science of Rewiring Your Heart», λέει ότι το Banskying συμβαίνει εδώ και καιρό – απλά τώρα έχει ένα μοντέρνο όνομα.

Η λύση, λέει, είναι να ασκείστε την ανοιχτή και ειλικρινή επικοινωνία, ακόμα και όταν αυτό σας κάνει να νιώθετε άβολα.

«Το Banksying συμβαίνει πιο συχνά τώρα, ειδικά με την εξάπλωση των εφαρμογών γνωριμιών, όπου οι άνθρωποι έχουν αναπτύξει κακή συμπεριφορά στις σχέσεις», λέει η Τσαν.

«Το άτομο που αποσύρεται έχει τη δυνατότητα να επεξεργαστεί τον χωρισμό με τους δικούς του όρους, πριν δώσει το σημείωμα στο άλλο άτομο, το οποίο καταλήγει σε πλήρη σοκ. Είναι εγωιστικό. Δείχνει έλλειψη συναισθηματικής ωριμότητας και έναν τρόπο αντιμετώπισης των συγκρούσεων που έχει τις ρίζες του στην αποφυγή».

Από πού προήλθε το «Banksying»;

Η Έμμα Χάθορν, ειδική στις σχέσεις στο Seeking.com, λέει ότι το «Banksying» αφήνει τους ερωτευμένους να αισθάνονται αγχωμένοι, μπερδεμένοι και παραπλανημένοι.

Συχνά, το άτομο που δέχεται την απόρριψη αισθάνεται ότι κάτι δεν πάει καλά, αλλά ο σύντροφός του συνεχίζει να του διαβεβαιώνει ότι όλα είναι εντάξει.

«Το Banksying είναι κάτι που όλοι έχουμε βιώσει κάποια στιγμή», λέει η Χάθορν.

«Παλαιότερα, δεν υπήρχε τρόπος να εκφράσουμε αυτό το λεπτό συναίσθημα φόβου όταν ο σύντροφος άρχιζε να απομακρύνεται, ουσιαστικά να μας αγνοεί. Συναισθηματική χειραγώγηση, συναισθηματική απόσταση – υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους οι άνθρωποι έχουν προσπαθήσει να το ορίσουν».

Αυτό που κάνει το «Banksying» τόσο οδυνηρό, λέει ο Τσαν, είναι η αμφισημία του.

Τουλάχιστον όταν κάποιος εξαφανίζεται, είναι σαφές ότι έχει εγκαταλείψει τη σχέση.

Με το «Banksying», όμως, οι άνθρωποι συχνά μένουν στο σκοτάδι, αναρωτιούνται αν η σχέση είναι πραγματικά σταθερή ή αν οι ανησυχίες τους για αυτήν είναι δικαιολογημένες.

«Μπορεί να μην χρησιμοποιούν λέξεις για να σου το πουν, αλλά οι πράξεις τους το λένε», λέει ο Τσαν.

Τι λέει το Banksying για εμάς;

Τελικά, η επικράτηση του Banksying δείχνει περαιτέρω πόσο έχουν υποβαθμιστεί τα τελευταία χρόνια οι δεξιότητες των ραντεβού, καθώς και οι δεξιότητες του χωρισμού.

«Αυτό υπογραμμίζει την αυξανόμενη τάση των ανθρώπων να αποφεύγουν τις συγκρούσεις», λέει η Τσαν.

«Φαίνεται ότι υπάρχει λιγότερη ικανότητα να ανέχονται τα δυσάρεστα συναισθήματα και τις δύσκολες συζητήσεις, οπότε αντί να αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις της σχέσης ή να νιώθουν την ενοχή ενός χωρισμού, οι άνθρωποι καταλήγουν να προκαλούν περισσότερο κακό παρατείνοντας τα πράγματα».

Η λύση; Αντί να κάνετε Banksying, πείτε στο άτομο με το οποίο βγαίνετε πώς αισθάνεστε πραγματικά.

Δεν είναι εύκολο, αλλά είναι το σωστό.

«Οι σύγχρονες σχέσεις έχουν απόλυτη ανάγκη από ειλικρίνεια», λέει η Χάθορν.

«Το να είστε ειλικρινείς, αποφασιστικοί αλλά ευγενικοί δείχνει ότι ξέρετε τι θέλετε και δεν είστε διατεθειμένοι να σπαταλήσετε το χρόνο σας και το χρόνο ενός πιθανού συντρόφου».