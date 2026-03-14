14.03.2026 | 11:24
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την Κυριακή λόγω εργασιών στο Μετρό
Ο Banksy αποκαλύφθηκε: Το τέλος της ανωνυμίας στην Ουκρανία, τα δικαστικά έγγραφα, οι Massive Attack – Έρευνα Reuters
The Good Life 14 Μαρτίου 2026, 13:00

Ο Banksy αποκαλύφθηκε: Το τέλος της ανωνυμίας στην Ουκρανία, τα δικαστικά έγγραφα, οι Massive Attack – Έρευνα Reuters

Η εμφάνιση ενός άνδρα με αντιανεμικό στην κατεστραμμένη Χόρενκα της Ουκρανίας έγινε η αρχή του τέλους για το μυστήριο που λέγεται Banksy

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Fiberlayering: Η ισορροπημένη πρακτική που μεταμορφώνει το έντερο

Fiberlayering: Η ισορροπημένη πρακτική που μεταμορφώνει το έντερο

Μια εξαντλητική έρευνα του Reuters φέρνει στο φως αδιάψευστα στοιχεία που συνδέουν τον θρυλικό Banksy με μια εμβληματική μορφή της βρετανικής μουσικής σκηνής.

Επί δεκαετίες, η ανωνυμία του αποτελούσε το ισχυρότερο εμπορικό του σήμα και την ασπίδα του απέναντι στον νόμο.

Σήμερα, μέσα από ανέκδοτα δικαστικά έγγραφα των ΗΠΑ και μαρτυρίες από την πρώτη γραμμή του πολέμου, το πέπλο μυστηρίου γύρω από τον Banksy καταρρέει, αποκαλύπτοντας το πρόσωπο πίσω από τα στένσιλ που άλλαξαν την ιστορία της σύγχρονης αισθητικής.

Στα τέλη του 2022, ένα ασθενοφόρο σταμάτησε μπροστά σε ένα βομβαρδισμένο συγκρότημα κατοικιών στο χωριό Χόρενκα, στα περίχωρα του Κιέβου. Από το όχημα βγήκαν τρεις φιγούρες. Οι δύο φορούσαν μάσκες, όμως ο τρίτος, ένας άνδρας με ένα χέρι και δύο προσθετικά μέλη, ήταν εύκολα αναγνωρίσιμος.

Οι μασκοφόροι έντυσαν με στένσιλ έναν εσωτερικό τοίχο που είχε αποκαλυφθεί από τις ρωσικές βόμβες και άρχισαν να τον ζωγραφίζουν. Μέσα σε λίγα λεπτά, μια σουρεαλιστική εικόνα είχε δημιουργηθεί: ένας γενειοφόρος άνδρας σε μια μπανιέρα, να τρίβει την πλάτη του ανάμεσα στα συντρίμμια.

Ο δημιουργός δεν ήταν άλλος από τον Banksy, τον πιο αινιγματικό καλλιτέχνη της εποχής μας, του οποίου η ταυτότητα αποτελεί αντικείμενο παγκόσμιας διαμάχης εδώ και δεκαετίες.

Για πολλούς κριτικούς και θαυμαστές, η μυστικότητα που περιβάλλει το πρόσωπο του Banksy είναι εξίσου σημαντική με τα ίδια τα έργα του.

Ο στενός του κύκλος προστατεύεται από αυστηρά σύμφωνα εμπιστευτικότητας, ενώ η εταιρεία του, Pest Control Office, ελέγχει πλήρως την αυθεντικότητα και τη διάθεση των έργων του. Παρά τις προσπάθειες του βρετανικού τύπου να τον ταυτοποιήσει, ο ίδιος παραμένει σιωπηλός.

Ο δικηγόρος του, Mαρκ Στίβενς, υποστηρίζει ότι η αποκάλυψη της ταυτότητάς του θα παραβίαζε την ιδιωτικότητά του και θα έθετε σε κίνδυνο την ελευθερία της έκφρασης, ειδικά όταν πρόκειται για καλλιτέχνες που ασκούν δριμεία κριτική στην εξουσία.

Ωστόσο, η έρευνα του Reuters καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ένας άνθρωπος με τέτοια επιρροή στον παγκόσμιο πολιτικό λόγο και την αγορά τέχνης δεν μπορεί να παραμένει στο απυρόβλητο της δημόσιας λογοδοσίας.

Η διαδρομή για την αποκάλυψη ξεκίνησε από την Ουκρανία. Κάτοικοι της Χόρενκα, όπως η Tετιάνα Ρεζνιτσένκο, περιέγραψαν τους καλλιτέχνες που είδαν χωρίς μάσκες.

Όταν της επιδείχθηκαν φωτογραφίες υπόπτων, η αντίδρασή της στην εικόνα του Ρόμπερτ Ντελ Νάγια, του frontman του συγκροτήματος Massive Attack, ήταν παραπάνω από αποκαλυπτική.

Ο Nτελ Νάγια, γνωστός και ως 3D από τις ημέρες του ως πρωτοπόρος του γκράφιτι στο Μπρίστολ, βρισκόταν αποδεδειγμένα στην Ουκρανία την περίοδο που εμφανίστηκαν τα έργα.

Επιπλέον, συνοδευόταν από τον Ζιλ Ντουλέ, τον φωτογράφο με τα προσθετικά μέλη που χρησιμοποίησε το ασθενοφόρο του για τη μεταφορά του Banksy.

Οι συμπτώσεις είναι πολλές για να αγνοηθούν: από το κοινό παρελθόν στο Μπρίστολ μέχρι την παραδοχή του ίδιου του Banksy ότι «αντέγραψε» τον 3D επειδή εκείνος ήξερε πραγματικά να σχεδιάζει.

Το Reuters έδειξε στους κατοίκους της Χορένκα πορτρέτα ανθρώπων που φημολογείται ότι είναι ο Banksy. Ανάμεσά τους, από αριστερά προς τα δεξιά: Τιερί Γκέτα, Ρόμπιν Γκάνινγκχαμ και Ρόμπερτ Ντελ Νάγια (Μassive Attack). Όλοι συμφώνησαν σε έναν

Δικαστικά έγγραφα προδίδουν την ταυτότητα

Η έρευνα δεν περιορίστηκε σε μαρτυρίες.

Το Reuters έφερε στο φως αδημοσίευτα δικαστικά αρχεία από τις ΗΠΑ και αστυνομικές αναφορές που περιλαμβάνουν μια χειρόγραφη ομολογία του καλλιτέχνη για μια παλιά κατηγορία διατάραξης κοινής ησυχίας.

Το έγγραφο αυτό, σύμφωνα με την έρευνα, αποκαλύπτει πέρα από κάθε αμφιβολία την πραγματική ταυτότητα του Banksy.

Παρά τις προειδοποιήσεις της νομικής του ομάδας ότι μια τέτοια αποκάλυψη θα τον εξέθετε σε κινδύνους από εξτρεμιστικές συμπεριφορές, τα στοιχεία δείχνουν ότι η βρετανική πολιτική και δικαστική ηγεσία αντιμετωπίζει τον Banksy με μια ιδιότυπη ασυλία.

Ενώ άλλοι καλλιτέχνες δρόμου διώκονται για βανδαλισμό, τα έργα του Banksy προστατεύονται και αυξάνουν την αξία των ακινήτων, δημιουργώντας το ερώτημα αν ο καλλιτέχνης βρίσκεται πλέον πάνω από τον νόμο.

To Reuters ξεκαθαρίζει, οι υποθέσεις εξακολουθούν

Oι δημοσιογράφοι του Reuters ισχυρίζονται ότι ξεσκέπασαν τον Banksy σε εκτενή έρευνα που δημοσιεύτηκε την Παρασκευή με τίτλο In Search Of Banksy αντλώντας πληροφορίες από ένα ταξίδι στην Ουκρανία, όπου φωτογραφήθηκε και συναντήθηκε με ντόπιους, μια διαμάχη με τον Τζαμαϊκανό φωτογράφο Πίτερ Ντιν Ρίκαρντς ο οποίος λέγεται ότι έχει δημοσιεύσει φωτογραφίες του προσώπου του Banksy, και μια σύλληψη στη Νέα Υόρκη το 2000, όπου ανακάλυψαν μια υπογεγραμμένη, χειρόγραφη ομολογία.

Το Reuters υποστηρίζει ότι ο Banksy, γεννημένος στο Μπρίστολ, δεν είναι ο Ρόμπερτ Ντελ Νάγια, ο frontman των Massive Attack, για τον οποίο φημολογείται ότι είναι ο διάσημος καλλιτέχνης λόγω των πολιτικών του πεποιθήσεων και των δικών του γκράφιτι αλλά ο Ρόμπιν Γκούνινγκχαμ, ο οποίος, σύμφωνα με το Reuters, άλλαξε το όνομά του σε Ντέιβιντ Τζόουνς πριν από μερικά χρόνια.

Το δημοσίευμα προβάλλει μια σειρά από επιχειρήματα σχετικά με το γιατί ο Γκάνινγχαμ είναι ο Banksy, υποστηρίζοντας ένα ρεπορτάζ του 2008 από την The Mail on Sunday που ισχυρίστηκε το ίδιο. Ο δικηγόρος του Banksy, Mαρκ Στίβενς, έγραψε στο Reuters ότι ο πελάτης του «δεν αποδέχεται ότι πολλές από τις λεπτομέρειες που περιέχονται στην έρευνα είναι σωστές».

Ο Στίβενς δήλωσε επίσης στο πρακτορείο ότι η δημοσίευση των ευρημάτων τους «θα παραβίαζε την ιδιωτικότητα του καλλιτέχνη, θα παρενέβαινε στην τέχνη του και θα τον έθετε σε κίνδυνο», καθώς και θα έβλαπτε το κοινό:

«Η ανώνυμη εργασία ή με ψευδώνυμο εξυπηρετεί ζωτικά κοινωνικά συμφέροντα», έγραψε. «Προστατεύει την ελευθερία της έκφρασης επιτρέποντας στους δημιουργούς να λένε την αλήθεια στην εξουσία χωρίς φόβο αντιποίνων, λογοκρισίας ή διώξεων».

Οι δημοσιογράφοι του Reuters, ισχυρίζονται ότι ένας άνδρας που έμοιαζε με τον Γκούνινγκχαμ ήταν παρών στον οίκο Sotheby’s όταν δημοπρατήθηκε το έργο τέχνης  Το Κορίτσι Με Το Μπαλόνι.

Η ειρωνεία της επιτυχίας

Στιγμιότυπο από συναυλία των Massive Attack με την ακτιβιστική ατζέντα δικαιοσύνης πάντα στην πρώτη γραμμή

Ο Banksy κάποτε δήλωσε ότι χρησιμοποιεί τη διαφωνία για να προωθήσει την τέχνη του, παραδεχόμενος με δόση αυτοσαρκασμού ότι πλέον ζει σε ένα πολύ μεγαλύτερο σπίτι από ό,τι στο παρελθόν.

Η μετατροπή ενός «βανδάλου» σε εθνικό θησαυρό της Βρετανίας, πιο δημοφιλή και από τον Rembrandt, αποτελεί το μεγαλύτερο παράδοξο της σύγχρονης αισθητικής.

Είτε πρόκειται για τον Ρόμπερτ Ντελ Νάγια, είτε για τον Ρόμπιν Γκούνιγχαμ, είτε για μια κολλεκτίβα που λέει αλήθειες χρησιμοποιώντας ως καμβά το αστικό τοπίο, η αποκάλυψη του προσώπου πίσω από τη μάσκα δεν μειώνει στο ελάχιστο την αξία των έργων στις δημοπρασίες των Sotheby’s -αν δεν επιβεβαιώνει ότι στην εποχή της απόλυτης έκθεσης, η ανωνυμία είναι σπάνια γαία.

Ίσως το μυστήριο πίσω από το πιο ευφυές καλλιτεχνικό επίτευγμα του αιώνα να φτάνει στο τέλος του επιβεβαιώνει το Reuters.

Χρηματιστήριο Αθηνών: Οι «κερδισμένοι» και «χαμένοι» του πολέμου στη Μ. Ανατολή

Χρηματιστήριο Αθηνών: Οι «κερδισμένοι» και «χαμένοι» του πολέμου στη Μ. Ανατολή

Fiberlayering: Η ισορροπημένη πρακτική που μεταμορφώνει το έντερο

Fiberlayering: Η ισορροπημένη πρακτική που μεταμορφώνει το έντερο

Μέση Ανατολή: Φωτιά σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στα ΗΑΕ – Πολύνεκρες ισραηλινές επιθέσεις σε Τεχεράνη και Βηρυτό

Μέση Ανατολή: Φωτιά σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στα ΗΑΕ – Πολύνεκρες ισραηλινές επιθέσεις σε Τεχεράνη και Βηρυτό

Πως μυρίζουν οι αναμνήσεις;
Τρελό; 14.03.26

Πως μυρίζουν οι αναμνήσεις;

Η όσφρηση συνδέεται άμεσα με το συναίσθημα και τη μνήμη - για αυτό και κάποιες μυρωδιές μπορεί πολύ συχνά να μας «ξυπνήσουν» κάποιες αναμνήσεις.

«Είναι απλώς ένα μη γεγονός»: Αμφιβάλλουν οι ειδικοί για τον πίνακα που αποδίδεται στον Μιχαήλ Άγγελο
Art 14.03.26

«Είναι απλώς ένα μη γεγονός»: Αμφιβάλλουν οι ειδικοί για τον πίνακα που αποδίδεται στον Μιχαήλ Άγγελο

Μια μελέτη 600 σελίδων του ιστορικού τέχνης Μισέλ Ντραγκέ υποστηρίζει ότι ένας πίνακας του 16ου αιώνα είναι έργο του Μιχαήλ Αγγέλου. Ωστόσο, κορυφαίοι ειδικοί εκφράζουν σοβαρές επιφυλάξεις

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η Ιταλία αγόρασε σπάνιο πορτρέτο του Καραβάτζιο για 30 εκατ. ευρώ – Θα εκτεθεί στο Παλάτσο Μπαρμπερίνι
Art 13.03.26

Η Ιταλία αγόρασε σπάνιο πορτρέτο του Καραβάτζιο για 30 εκατ. ευρώ – Θα εκτεθεί στο Παλάτσο Μπαρμπερίνι

Σε μία από τις μεγαλύτερες κρατικές επενδύσεις για έργο τέχνης των τελευταίων δεκαετιών, η Ιταλία απέκτησε ένα σπάνιο πορτρέτο του Καραβάτζιο που απεικονίζει τον μελλοντικό πάπα Ουρβανό Η΄ και θα παρουσιαστεί στο Παλάτσο Μπαρμπερίνι της Ρώμης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Spirituali Pietà: Πιθανή ανακάλυψη άγνωστου πίνακα του Μιχαήλ Άγγελου στο Βέλγιο – Ίσως το πέμπτο έργο του σε καμβά
Και μια προτομή 11.03.26

Spirituali Pietà: Πιθανή ανακάλυψη άγνωστου πίνακα του Μιχαήλ Άγγελου στο Βέλγιο – Ίσως το πέμπτο έργο του σε καμβά

Δύο νέα έργα —ο πίνακας «Spirituali Pietà» και μια μαρμάρινη προτομή του Χριστού στη Ρώμη— αποδίδονται στον Μιχαήλ Άγγελο, προκαλώντας έντονη συζήτηση στον κόσμο της τέχνης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Παράσιτο»: Queer εικαστικός φόρεσε 24 πάνες ακράτειας και βυθίστηκε στον μολυσμένο Τάμεση – Το πλήρωσε με την υγεία του
Ακτιβισμός 09.03.26

«Παράσιτο»: Queer εικαστικός φόρεσε 24 πάνες ακράτειας και βυθίστηκε στον μολυσμένο Τάμεση – Το πλήρωσε με την υγεία του

Ακροβατώντας ανάμεσα στον ρεαλισμό και την ακραία καλλιτεχνική διαμαρτυρία, ο ζακ μένελ (γράφει το όνομα του με πεζά) έγινε παράσιτο και βυθίστηκε στα μολυσμένα νερά του Τάμεση, επιδιώκοντας να δώσει πρόσωπο στην περιβαλλοντική υποβάθμιση. Το πλήρωσε με την υγεία του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Φυλακή από τα 20, ληστείες, τον υποδύθηκε ο Τομ Χάρντι: Σε δημοπρασία τα έργα τέχνης του Τσαρλς Μπρόνσον
Απομόνωση, αντοχή 08.03.26

Φυλακή από τα 20, ληστείες, τον υποδύθηκε ο Τομ Χάρντι: Σε δημοπρασία τα έργα τέχνης του Τσαρλς Μπρόνσον

Εκατοντάδες σχέδια δια χειρός του πιο διαβόητου καλλιτέχνη Τσαρλς Μπρόνσον, πρόκειται να δημοπρατηθούν αυτον τον μήνα από τον οίκο David Duggleby Auctioneers.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Σουρεαλισμός στο σφυρί: Το «παρανοϊκό-κριτικό μπαλέτο» Bacchanale του Σαλβαδόρ Νταλί αναμένεται να αγγίξει τα 300.000 ευρώ
Art 06.03.26

Σουρεαλισμός στο σφυρί: Το «παρανοϊκό-κριτικό μπαλέτο» Bacchanale του Σαλβαδόρ Νταλί αναμένεται να αγγίξει τα 300.000 ευρώ

Ένας από τα μεγαλύτερα και πιο γνωστά έργα του Σαλβαδόρ Νταλί, με τίτλο Bacchanale, βγαίνει σε δημοπρασία με τους ειδικούς να υπολογίζουν ότι μπορεί να πωληθεί μέχρι και για 300.000 ευρώ.

Σύνταξη
Αντίο στον Αντόνιο Λόμπο Αντούνες: Σίγησε μια από τις σπουδαιότερες φωνές της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας
Χρόνος, αγάπη, πόλεμος 05.03.26

Αντίο στον Αντόνιο Λόμπο Αντούνες: Σίγησε μια από τις σπουδαιότερες φωνές της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας

Ο πορτογάλος συγγραφέας Αντόνιο Λόμπο Αντούνες, μια από τις σημαντικότερες μορφές της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας, πέθανε σε ηλικία 83 ετών, αφήνοντας πίσω του έργο που κατέγραψε με δύναμη τη μνήμη, τον πόλεμο και την πορτογαλική κοινωνία

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο Bill Georgoussis και τα περιοδικά που άλλαξαν τον κόσμο – «Το ίντερνετ δε βοηθάει να είσαι up to date»
90s vibes 05.03.26

Ο Bill Georgoussis και τα περιοδικά που άλλαξαν τον κόσμο - «Το ίντερνετ δε βοηθάει να είσαι up to date»

«Ήταν το Face, η γαλλική Vogue, τα πιο περίεργα ιταλικά περιοδικά των 80s...» λέει ο Bill Georgoussis για το πρώτο «push» που οδήγησε στην 30ετή πορεία του στη φωτογραφία μόδας. Στη συνέχεια μιλάει για την αναδρομική έκθεσή του Push Plus One στην K-Gold Temporary Gallery της Λέσβου και για τη μετάβαση από το αναλογικό στο digital.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Ζωγράφιζε φαλλούς όπως οι άλλοι ζωγράφιζαν τοπία» – Σατανισμός, βλασφημία και τα άνθη του κακού του Φελισιέν Ροπς σε κοινή θέα
Έκλυτη μπουρζουαζία 04.03.26

«Ζωγράφιζε φαλλούς όπως οι άλλοι ζωγράφιζαν τοπία» – Σατανισμός, βλασφημία και τα άνθη του κακού του Φελισιέν Ροπς σε κοινή θέα

Μια νέα έκθεση υπενθυμίζει πως ο Βέλγος Φελισιέν Ροπς θα είναι για πάντα ο «διαστροφικός» ευφυής καλλιτέχνης που σκανδάλισε τη Belle Époque όσο κανείς άλλος, μετατρέποντας τον ερωτισμό, τον σατανισμό και την κοινωνική κριτική σε μια εκρηκτική εικαστική γλώσσα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Λούβρο: Σε σταυροδρόμι μετά τα σκάνδαλα – Ποια θα είναι η επόμενη μέρα για το μεγαλύτερο μουσείο του κόσμου;
Πολλά τα δεινά 04.03.26

Λούβρο: Σε σταυροδρόμι μετά τα σκάνδαλα – Ποια θα είναι η επόμενη μέρα για το μεγαλύτερο μουσείο του κόσμου;

Μετά τη θεαματική ληστεία, τις απεργίες και την παραίτηση της διοίκησης, το Λούβρο καλείται να αποφασίσει αν θα προχωρήσει σε μια «φαραωνική» ανακαίνιση ή αν θα στραφεί πρώτα στη διάσωση των θεμελίων του

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Γυναίκα ανακάλυψε 35 αυθεντικά χαρακτικά του Ρέμπραντ σε παλιό οικογενειακό συρτάρι
Art 28.02.26

Γυναίκα ανακάλυψε 35 αυθεντικά χαρακτικά του Ρέμπραντ σε παλιό οικογενειακό συρτάρι

Μια τυχαία ανακάλυψη στη διάρκεια της καραντίνας αποκάλυψε ότι 35 χαρακτικά που φυλάσσονταν επί δεκαετίες σε σπίτι στο Ζούτφεν είναι αυθεντικά έργα του Ρέμπραντ βαν Ράιν και πλέον εκτίθενται δημόσια

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Εικαστική εγκατάσταση στο Μπρούκλιν: Το Ισραήλ έχει κάνει τη Γάζα την πιο θανατηφόρα ζώνη για δημοσιογράφους
Βίντεο 27.02.26

Εικαστική εγκατάσταση στο Μπρούκλιν: Το Ισραήλ έχει κάνει τη Γάζα την πιο θανατηφόρα ζώνη για δημοσιογράφους

Μια καλλιτεχνική παρέμβαση στο Prospect Park φέρνει στο προσκήνιο τον βαρύ απολογισμό του πολέμου στη Γάζα, ενώ η Committee to Protect Journalists καταγράφει τουλάχιστον 252 νεκρούς δημοσιογράφους από τον Οκτώβριο 2023

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Το Λούβρο γυρίζει σελίδα: Ο Κριστόφ Λεριμπό αναλαμβάνει μια μέρα μετά την παραίτηση της Λοράνς ντε Καρ
Πολλά προβλήματα 26.02.26

Το Λούβρο γυρίζει σελίδα: Ο Κριστόφ Λεριμπό αναλαμβάνει μια μέρα μετά την παραίτηση της Λοράνς ντε Καρ

Λίγες ώρες μετά την παραίτηση της Λοράνς ντε Καρ, ο Εμανουέλ Μακρόν διόρισε τον Κριστόφ Λεριμπό στο τιμόνι του Λούβρου, σε μια περίοδο κρίσης με σκάνδαλα, απεργίες, ληστεία-μαμούθ και παγωμένη επέκταση εκατοντάδων εκατομμυρίων

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Φάμελλος: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει κάνει ζημιά και στη ΔΕΘ και στην πόλη
Πολιτική Γραμματεία 14.03.26

Φάμελλος: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει κάνει ζημιά και στη ΔΕΘ και στην πόλη

Ο Σωκράτης Φάμελλος τόνισε πως η κυβέρνηση Μητσοτάκη για επτά χρόνια δεν έχει προχωρήσει ουσιαστικά σε κανένα μέτρο για την πρόοδο της ΔΕΘ, κάτι που λειτουργεί εις βάρος και της Θεσσαλονίκης

Σύνταξη
Πιερία: Εισαγγελική έρευνα για την επίθεση αγέλης σκύλων σε τουρίστρια – Παραμένει στη ΜΕΘ η 61χρονη
Λιτόχωρο Πιερίας 14.03.26

Εισαγγελική έρευνα για την επίθεση αγέλης σκύλων σε τουρίστρια - Παραμένει στη ΜΕΘ η 61χρονη

Για την υπόθεση της επίθεσης αδέσποτων σκύλων την Πιερία συνελήφθη αρμόδιος αντιδήμαρχος της περιοχής, που αφέθηκε ελεύθερος μέχρι να ολοκληρωθεί η εισαγγελική έρευνα

Σύνταξη
Στο «κόλπο» για τον Ράιτ και ο Παναθηναϊκός – Η… επίσκεψη στο ΟΑΚΑ και το έντονο ενδιαφέρον της Μπαρτσελόνα
Euroleague 14.03.26

Στο «κόλπο» για τον Ράιτ και ο Παναθηναϊκός – Η… επίσκεψη στο ΟΑΚΑ και το έντονο ενδιαφέρον της Μπαρτσελόνα

Ο Μόουζες Ράιτ ήρθε στην Ελλάδα με τη Ζαλγκίρις, έπαιξε στο ΟΑΚΑ κόντρα στον Παναθηναϊκό και τα σενάρια για το μέλλον του φουντώνουν – Η Μπαρτσελόνα, το τριφύλλι που θα βγει στην αγορά για σέντερ και ο αστερίσκος…

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Οι κατώτατοι μισθοί στην ΕΕ για το 2026 – Πού βρίσκεται η Ελλάδα;
Διεθνής Οικονομία 14.03.26

Οι κατώτατοι μισθοί στην ΕΕ για το 2026 – Πού βρίσκεται η Ελλάδα;

Η ΕΕ δημοσίευσε τον Μάρτιο τα πρώτα στοιχεία σχετικά με τους κατώτατους μισθούς για το 2026 - Τι μας λένε στην πραγματικότητα αυτά τα στοιχεία για το πραγματικό βιοτικό επίπεδο των Ευρωπαίων πολιτών;

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Ζαχαριάδης: Στόχος του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι η αυτόνομη κάθοδος, αλλά μια μεγάλη συμμαχία στον προοδευτικό χώρο
Προοδευτική συμπόρευση 14.03.26

Ζαχαριάδης: Στόχος του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι η αυτόνομη κάθοδος, αλλά μια μεγάλη συμμαχία στον προοδευτικό χώρο

«Εάν αυτή τη θέση που έχει εκφωνήσει ο κ. Ανδρουλάκης που λέει ότι εγώ πάω μόνος μου και θα κερδίσω τον κ. Μητσοτάκη με μία ψήφο διαφορά, την κάνει συνεδριακή απόφαση, αναλαμβάνει μια ιστορική ευθύνη που δίνει τη δυνατότητα για τρίτη θητεία στον Μητσοτάκη», λέει ο Κώστας Ζαχαριάδης

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Τέσσερις συλλήψεις για παράνομη διακίνηση μεταναστών
Ελλάδα 14.03.26

Τέσσερις συλλήψεις για παράνομη διακίνηση μεταναστών στη Θεσσαλονίκη

Οι συλληφθέντες χρησιμοποίησαν πολυτελές τσιπ για να μεταφέρουν τους μετανάστες σε κατάλυμα στη Θεσσαλονίκη - Εις βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία με την οποία θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα

Σύνταξη
«AI brain fry»: Όταν η τεχνητή νοημοσύνη «τηγανίζει» το μυαλό των εργαζόμενων
Burnout AI 14.03.26

«AI brain fry»: Όταν η τεχνητή νοημοσύνη «τηγανίζει» το μυαλό των εργαζόμενων

Η τεχνητή νοημοσύνη εξαντλεί τόσο πολύ τους εργαζόμενους, σύμφωνα με σχετικές μελέτες, που οι ερευνητές έχουν ονομάσει αυτή την κατάσταση «AI brain fry» - εγκεφαλική καταπόνηση από την AI

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Όσκαρ 2026: Τα μεγάλα φαβορί και οι ειδικές αγορές στην Betsson
Τα Νέα της Αγοράς 14.03.26

Όσκαρ 2026: Τα μεγάλα φαβορί και οι ειδικές αγορές στην Betsson

Η κινηματογραφική χρονιά κορυφώνεται με τη μεγάλη βραδιά των 98ων Βραβείων Όσκαρ, όπου οι κορυφαίες παραγωγές και οι μεγαλύτεροι αστέρες του Χόλιγουντ διεκδικούν τα πολυπόθητα αγαλματίδια

Σύνταξη
Η ιστορία ως λογοτεχνία και η λογοτεχνία ως ιστορία
Μνήμη ως τραύμα 14.03.26

Η ιστορία ως λογοτεχνία και η λογοτεχνία ως ιστορία

Ένα εντυπωσιακό λογοτεχνικό επίτευγμα επιστρέφει στην ιστορία της Κατοχής, στο τραύμα του δωσιλογισμού και το γεγονός ότι η «εθνικοφροσύνη» ήταν συχνά μετωνυμία του κυνισμού

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Μετρό: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την Κυριακή λόγω εργασιών – Αναλυτικά οι τροποποιήσεις
Γραμμή 2 14.03.26

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την Κυριακή στο Μετρό λόγω εργασιών - Αναλυτικά οι τροποποιήσεις

Η κίνηση των συρμών στη Γραμμή 2 του Μετρό κατά τις ώρες των εργασιών θα διεξάγεται μεταξύ των σταθμών «Ανθούπολη – Μεταξουργείο» και «Ελληνικό - Συγγρού Φιξ»

Σύνταξη
Η πιο αμφίρροπη Euroleague όλων των εποχών: Οι μάχες για τετράδα και εξάδα και το πρόγραμμα των ομάδων
Euroleague 14.03.26

Η πιο αμφίρροπη Euroleague όλων των εποχών: Οι μάχες για τετράδα και εξάδα και το πρόγραμμα των ομάδων

Οι «μάχες» για την τετράδα και την εξάδα με φόντο το πλεονέκτημα έδρας και την πρόκριση στα playoffs – Το πρόγραμμα όλων των ομάδων μέχρι το τέλος της regular season της Euroleague.

Σύνταξη
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

