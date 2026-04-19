Λευτέρης Πετρούνιας – Βασιλική Μιλλούση: Η κόρη τους πήρε 4 μετάλλια στον πρώτο αγώνα της
Συγκίνηση στον Ολυμπιονίκη της γυμναστικής Λευτέρη Πετρούνια και τη σύζυγο του Βασιλική Μιλλούση καθώς είδαν την Σοφία τους να κατακτά 4 μετάλλια στον πρώτο της αγώνα.
Ο Λευτέρης Πετρούνιας και η Βασιλική Μιλλούση είδαν με περηφάνια τη μεγάλη τους κόρη, τη Σοφία, να ξεχωρίζει στους αγώνες της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας, κατακτώντας τέσσερα μετάλλια στην κατηγορία των παγκορασίδων, δύο χρυσά, ένα ασημένιο και ένα χάλκινο.
Ηταν ο πρώτος επίσημος αγώνας για την 6χρονη Σοφία που βαδίζει ήδη στα βήματα των δύο γονιών της και ο Πετρούνιας μοιράστηκε τη χαρά και τη συγκίνησή του μέσα από ανάρτηση στο Instagram, εκφράζοντας την υπερηφάνειά του για τα πρώτα σημαντικά βήματα της κόρης του στον χώρο της γυμναστικής.
Στο βίντεο που δημοσίευσε, η μικρή Σοφία φαίνεται να εκτελεί τις ασκήσεις της στο έδαφος και τη δοκό ισορροπίας με ακρίβεια και αυτοπεποίθηση, δείχνοντας το ταλέντο της, ενώ ο ίδιος έκανε την απονομή.
Η ανάρτηση του Λευτέρη Πετρούνια
«Ίσως είναι δυσκολότερο να βλέπω παρά να αγωνίζομαι! Συγχαρητήρια μικρή μου αθλήτρια! Είμαστε περήφανοι για το χαμόγελο σου πάνω απ’όλα! Τελειώσαμε τον αγώνα μας με 2 χρυσά 1 ασημένιο και ένα χάλκινο! Η διαδρομή που ξεκινάει να είναι μαγική γεμάτη συγκινήσεις! Συγχαρητήρια σε όλη την καταπληκτική ομαδάρα του @gymnasticsstarssportsclub και στην προπονήτριά μας», έγραψε ο Λευτέρης Πετρούνιας στην ανάρτησή του.
