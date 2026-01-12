Φοβερός Πετρούνιας: Πήγε στο τσίρκο, ανέβηκε στη σκηνή και αποθεώθηκε (vids)
Ο Λευτέρης Πετρούνιας πήγε στο τσίρκο κι έκανε ένα μοναδικό σόου πάνω στη σκηνή, όπου και αποθεώθηκε…
Ο Λευτέρης Πετρούνιας αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους Έλληνες αθλητές όλων των εποχών, έχει φέρει αμέτρητες επιτυχίες στη χώρα τόσο σε Ολυμπιακούς Αγώνες, όσο και σε παγκόσμια και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.
Ο «άρχοντας» των κρίκων είχε κάποιες στιγμές χαλάρωσης με την οικογένεια του και αποφάσισε να πάει στο τσίρκο, όπου και έδωσε ένα μυθικό και απροσδόκητο σόου.
Αφού είδε τα εντυπωσιακά νούμερα από τους ακροβάτες και τους κλόουν μαζί με τη γυναίκα του Βασιλική Μιλλούση, αλλά και τα παιδιά του, βρέθηκε ξαφνικά στη σκηνή και έγινε μέρος του προγράμματος. Όπως φαίνεται, μάλιστα, στο βίντεο που ανήρτησε στο Instagram, ανταποκρίθηκε με απόλυτη επάρκεια στον ρόλο του.
Δείτε το βίντεο, όπου ο Πετρούνιας ανέβηκε στη σκηνή:
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Σύμφωνα με την Βασιλική Μιλλούση, ο Λευτέρης Πετρούνιας βρέθηκε κατά τύχη στη σκηνή μετά από τυχαία επιλογή ανάμεσα στους θεατές της παράστασης του τσίρκου.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
