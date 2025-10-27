Πετρούνιας: «Σημασία έχει ότι τα παιδιά μου, με βλέπουν να μην τα παρατάω»

Την καλύτερη υποδοχή είχε στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος ο Λευτέρης Πετρούνιας, καθώς τον περίμενα η σύζυγος του, πρώην πρωταθλήτρια Βάσω Μιλλούση και οι κόρες του Σοφία και Λένια.

Ο ίδιος τις κράτησε αμέσως στην αγκαλιά του, με ένα χαμόγελο που τα έλεγε όλα. Στο αεροδρόμιο ήταν και πολλά μικρά παιδιά που ήθελαν να δουν από κοντά, το ίνδαλμα τους.

Ο Λευτέρης, μία μέρα μετά την επιστροφή προχώρησε και σε ένα ποστάρισμα, στο οποίο αναφέρει όλες τις σκέψεις του και στέλνει μήνυμα να μην τα παρατάμε.

«Επιστρέψαμε και μας υποδέχτηκαν τα πιο μεγάλα και αληθινά χαμόγελα! Έχω βγει πολλές φορές 5ος, είμαι συμφιλιωμένος με αυτή τη θέση όπως και με την 1η.

Για πολλά χρόνια έβγαινα 5ος, αλλά και 1ος αν με έχετε ακούσει να μιλάω για την πορεία μου θα το ξέρετε.

Στον πρωταθλητισμό είναι όλα μέσα στο παιχνίδι, η έξοδος, το βήμα, τα χιλιοστά πάνω στους κρίκους μπορούν να σε ανεβάσουν ή να σε κατεβάσουν από το βάθρο. Σημασία για μένα έχει ότι ανεξάρτητα τι κάνουν όλοι οι υπόλοιποι αθλητές του κόσμου στο άθλημά μου, εγώ είμαι σταθερά εδώ και πολλά χρόνια στους τελικούς των κρίκων στις μεγάλες διοργανώσεις

Σημασία για μένα έχει ότι τα παιδιά μου, η Σοφία και η Λένια με βλέπουν να προπονούμαι σκληρά και κυρίως να μην τα παρατάω όσο κι αν πονάω στο σώμα μου και παρά τις γενικότερες δυσκολίες που αντιμετωπίζω.

Επίσης, σημασία για μένα έχει ότι όλοι οι αθλούμενοι μικροί και μεγάλοι που θα συναντήσω από αύριο στα γυμναστήρια μου ξέρουν ότι τα έδωσα όλα και ότι είμαι εδώ χαμογελαστός υγιείς για το άθλημα που αγαπώ και για τον αθλητισμό συνολικά.

Μην τα παρατάτε ό,τι κι αν κάνετε – να προσπαθείτε κάθε μέρα όλο και περισσότερο για τους στόχους που βάζετε και να είστε δίπλα στους ανθρώπους που σας χρειάζονται και σας στηρίζουν όπως θα κάνω κι εγώ τώρα που επέστρεψα.

Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε Κυριακή πρωί στο αεροδρόμιο για εμάς, δεν είναι τίποτα δεδομένο.

Συνεχίζουμε πιο δυνατά από ποτέ.»

Δείτε την ανάρτηση που έκανε ο Λευτέρης Πετρούνιας