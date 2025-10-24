Εκτός βάθρου αλλά… εντός μύθου ο Λευτέρης Πετρούνιας

Είναι ένας μύθος του παγκόσμιου αθλητισμού και αυτό δεν χωρά καμία απολύτως συζήτηση! Στα 34 του, ο Λευτέρης Πετρούνιας πραγματοποίησε ένα εξαιρετικό πρόγραμμα στον τελικό του 53ου Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ενόργανης Γυμναστικής στην Τζακάρτα και για λεπτομέρειες έμεινε εκτός βάθρου και μεταλλίων, αφού κατετάγη 5ος με 14.300 βαθμούς.

Παγκόσμιος πρωταθλητής ο Αμερικανός, Ντόνελ Γουίτενμπεργκ (14.700), αργυρός ο Τούρκος, Αντέμ Ασίλ (14.566) και χάλκινος ο Κινέζος, Σίνγκγιου Λαν (14.500).

Η τελική κατάταξη των κρίκων:

1. Ντόνελ Γουίτενμπεργκ (ΗΠΑ) 14.700

2. Αντέμ Ασίλ (Τουρκία) 14.566

3. Σίνγκγιου Λαν (Κίνα) 14.500

4. Μπόχεγκ Ζανγκ (Κίνα) 14.466

5. Λευτέρης Πετρούνιας (Ελλάδα) 14.300

6. Κάιο Σόουζα (Βραζιλία) 14.166

7. Γκλεν Κουίλ (Βέλγιο) 13.933

8. Χάρι Χέπγουορθ (Μ. Βρετανία) 13.366

Βαδίζοντας στα 35 του, ο «Άρχοντας των Κρίκων» δίνει κυρίως μια… μάχη με τον χρόνο και τον εαυτό του και -ακόμη και τώρα- καταφέρνει να νικά! Με την παρουσία του στον 7ο τελικό της καριέρας του σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα -στη 10η διοργάνωση που έχει συμμετάσχει- απέδειξε ότι παραμένει ένας θρύλος του παγκόσμιου και φυσικά του ελληνικού αθλητισμού, παραμένοντας ταυτόχρονα μέσα στην ελίτ. Το 20ο μετάλλιο της καριέρας του και 5ο σε Παγκόσμιο μπορεί να μην ήρθε, ωστόσο το πρόγραμμα που εκτέλεσε θύμισε σίγουρα σε όλους το ποιος είναι και γιατί είναι ο κορυφαίος όλων των εποχών στο αγώνισμα των κρίκων. Έμεινε για λεπτομέρειες εκτός των τριών θέσεων του βάθρου και σίγουρα έκανε ξανά περήφανους όλους τους Έλληνες.

Υπενθυμίζεται ότι ο Λευτέρης Πετρούνιας έχει μεταξύ άλλων αναδειχθεί, 3 φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής, 8 φορές πρωταθλητής Ευρώπης, χρυσός Ολυμπιονίκης το 2016 στο Ρίο

χάλκινος το 2021 στο Τόκιο και το 2024 στο Παρίσι, ενώ είναι ο πρώτος και μοναδικός αθλητής κρίκων που κέρδισε 3 ολυμπιακά μετάλλια.

Αναλυτικά, τα μετάλλια του Λευτέρη Πετρούνια:

Χρυσά (14): (Μεσογειακοί Αγώνες Μερσίνης 2013, Ολυμπιακοί Αγώνες Ρίο 2016, Παγκόσμιο Γλασκώβης 2015, Παγκόσμιο Μόντρεαλ 2017, Παγκόσμιο Ντόχα 2018, Ευρωπαϊκό Μπακού 2015, Ευρωπαϊκό Μονπελιέ 2015, Ευρωπαϊκό Βέρνης 2016, Ευρωπαϊκό Κλούζ 2017, Ευρωπαϊκό Γλασκώβης 2018, Ευρωπαϊκό Βασιλείας 2021, Ευρωπαϊκό Μονάχου 2022, Ευρωπαϊκό Ρίμινι 2024, Ευρωπαϊκό Λειψίας 2025)

Ασημένιο (1): (Παγκόσμιο Αμβέρσας 2023)

Χάλκινα (4): (Ευρωπαϊκό Βερολίνου 2011, Ολυμπιακοί Αγώνες Τόκιο 2020, Ευρωπαϊκό Αντάλια 2023, Ολυμπιακοί Αγώνες Παρίσι 2024)