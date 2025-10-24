Πετρούνιας: «Κάποιες φορές κερδίζεις και κάποιες φορές μαθαίνεις»
Ο Λευτέρης Πετρούνιας κατέλαβε την 5η θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ενόργανης στη Τζακάρτα και έστειλε το μήνυμα του για τη συνέχεια.
Ο μυθικός Λευτέρης Πετρούνιας πραγματοποίησε άλλο ένα εξαιρετικό πρόγραμμα που του χάρισε την 5η θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής στην Τζακάρτα, στη 10η συμμετοχή του στη διοργάνωση.
Μετά τον αγώνα, ο «βασιλιάς των κρίκων» έστειλε μήνυμα στον κόσμο μέσω Instagram, στο οποίο δείχνει ότι δεν πτοείται αλλά συνεχίζει δυναμικά, καθώς ο 34χρονος έθεσε ως στόχο τους Ολυμπιακούς του 2028 στο Λος Άντζελες, στο οποίο θα είναι 37!
Το μήνυμα του Πετρούνια
«Κάποιες φορές κερδίζεις και κάποιες φορές μαθαίνεις , έτσι είναι ο Πρωταθλητισμός!
Διορθώνουμε ό,τι χρειάζεται τώρα γιατί έχουμε πολλή δουλειά μέχρι το LA2028!
Ευχαριστώ την οικογένειά μου που είναι πάντα δίπλα μου και όσους με στηρίζουν!
Προχωράμε δυναμικά».
