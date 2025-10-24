Πετρούνιας: «Κάποιες φορές κερδίζεις και κάποιες φορές μαθαίνεις»

Ο μυθικός Λευτέρης Πετρούνιας πραγματοποίησε άλλο ένα εξαιρετικό πρόγραμμα που του χάρισε την 5η θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής στην Τζακάρτα, στη 10η συμμετοχή του στη διοργάνωση.

Μετά τον αγώνα, ο «βασιλιάς των κρίκων» έστειλε μήνυμα στον κόσμο μέσω Instagram, στο οποίο δείχνει ότι δεν πτοείται αλλά συνεχίζει δυναμικά, καθώς ο 34χρονος έθεσε ως στόχο τους Ολυμπιακούς του 2028 στο Λος Άντζελες, στο οποίο θα είναι 37!

Το μήνυμα του Πετρούνια

«Κάποιες φορές κερδίζεις και κάποιες φορές μαθαίνεις , έτσι είναι ο Πρωταθλητισμός!

Διορθώνουμε ό,τι χρειάζεται τώρα γιατί έχουμε πολλή δουλειά μέχρι το LA2028!

Ευχαριστώ την οικογένειά μου που είναι πάντα δίπλα μου και όσους με στηρίζουν!

Προχωράμε δυναμικά».