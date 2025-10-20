Πετρούνιας: «Είμαι χαρούμενος γιατί ο τελευταίος μήνας ήταν δύσκολος για εμένα»
«Όλα θα κριθούν στην προσγείωση για άλλη μια φορά!», τόνισε, μεταξύ άλλων, σε ανάρτησή του ο Λευτέρης Πετρούνιας ενόψει του τελικού στους κρίκους στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα γυμναστικής.
Ο Λευτέρης Πετρούνιας προκρίθηκε στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Γυμναστικής το οποίο διεξάγεται στη Τζακάρτα της Ινδονησίας.
Ο 34χρονος Ολυμπιονίκης πέρασε με την 5η επίδοση, συγκεντρώνοντας 14.366 βαθμούς για το πρόγραμμά του την προσεχή Παρασκευή (24/10) θα διεκδικήσει ένα ακόμη μετάλλιο ώστε να το προσθέσει στην τεράστια συλλογή του.
Συγκεκριμένα ο «άρχοντας των κρίκων», προκρίθηκε στον τελικό με την πέμπτη καλύτερη βαθμολογία από τους προκριματικούς και θα διεκδικήσει το πέμπτο του μετάλλιο στην διοργάνωση μετά τα τρία χρυσά (2015, 2017, 2018) και το ένα αργυρό (2023).
Ο Πετρούνιας εξέφρασε τη χαρά του με ανάρτηση στο instagram, τονίζοντας πως είναι μεγάλη καθώς, διότι το τελευταίο διάστημα ήταν δύσκολο γι’ αυτόν.
«5ος στην τελική κατάταξη σήμερα και φύγαμε για τον τελικό της Παρασκευής! Όλα θα κριθούν στην προσγείωση για άλλη μια φορά! Είμαι χαρούμενος γιατί ο τελευταίος μήνας ήταν δύσκολος για εμένα! Παρασκευή λοιπόν δυνατά με ψυχή!», έγραψε χαρακτηριστικά ο Λευτέρης Πετρούνιας.
