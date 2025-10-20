Με την 5η καλύτερη επίδοση στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος ο Λευτέρης Πετρούνιας
Ο Λευτέρης Πετρούνιας προκρίθηκε για 7η φορα στην καριέρα του, σε τελικό Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, στη διοργάνωση που φιλοξενείται στην Τζακάρτα της Ινδονησίας.
Ο 34χρονος Ολυμπιονίκης και παγκόσμιος πρωταθλητής συγκέντρωσε 14.366 βαθμούς για το πρόγραμμά του και με την ολοκλήρωση των προκριματικών, επιβεβαιώθηκε η συμμετοχή του στον τελικό της προσεχούς Παρασκευής (24/10).
Ο «άρχοντας των κρίκων», προκρίθηκε στον τελικό με την πέμπτη καλύτερη βαθμολογία από τους προκριματικούς και θα διεκδικήσει το πέμπτο του μετάλλιο στην διοργάνωση μετά τα τρία χρυσά (2015, 2017, 2018) και το ένα αργυρό (2023).
Την καλύτερη βαθμολογία των προκριματικών σημείωσε ο Λιου Γιανγκ από την Κίνα, με τον παγκόσμιο πρωταθλητή του 2021 να συγκεντρώνει 14.766 βαθμούς.
