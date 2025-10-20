sports betsson
Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025
Με την 5η καλύτερη επίδοση στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος ο Λευτέρης Πετρούνιας
Άλλα Αθλήματα 20 Οκτωβρίου 2025 | 18:30

Με την 5η καλύτερη επίδοση στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος ο Λευτέρης Πετρούνιας

Ο Λευτέρης Πετρούνιας προκρίθηκε για 7η φορα στην καριέρα του, σε τελικό Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, στη διοργάνωση που φιλοξενείται στην Τζακάρτα της Ινδονησίας.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Ο 34χρονος Ολυμπιονίκης και παγκόσμιος πρωταθλητής συγκέντρωσε 14.366 βαθμούς για το πρόγραμμά του και με την ολοκλήρωση των προκριματικών, επιβεβαιώθηκε η συμμετοχή του στον τελικό της προσεχούς Παρασκευής (24/10).

Ο «άρχοντας των κρίκων», προκρίθηκε στον τελικό με την πέμπτη καλύτερη βαθμολογία από τους προκριματικούς και θα διεκδικήσει το πέμπτο του μετάλλιο στην διοργάνωση μετά τα τρία χρυσά (2015, 2017, 2018) και το ένα αργυρό (2023).

Την καλύτερη βαθμολογία των προκριματικών σημείωσε ο Λιου Γιανγκ από την Κίνα, με τον παγκόσμιο πρωταθλητή του 2021 να συγκεντρώνει 14.766 βαθμούς.

 Ακόμα, το «παρών» στον τελικό θα δώσουν ο Ντόνελ Ουίτενμπεργκ από τις ΗΠΑ με 14.700 βαθμούς, ο Κινέζος Τσανγκ Μπόενγκ με 14.600 βαθμούς, ο Αντέμ Ασίλ από την Τουρκία με 14.466 βαθμούς, ο Χάρι Χέπγουορθ από τη Μεγάλη Βρετανία με 14.366 βαθμούς, ο Βέλγος Γκλεν Κουίλ με 14.333 βαθμούς και Κάιο Σόουζα από την Βραζιλία με 14.333 βαθμούς.

Η σχετική ανάρτηση:

