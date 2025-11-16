Λευτέρης Πετρούνιας: Το πάρτι για τα γενέθλια της κόρης του Σοφίας
Ο Λευτέρης Πετρούνιας έχει μεγάλη αδυναμία στις κόρες του.
Μια από τις πιο σημαντικές ημέρες ήταν το Σάββατο 15 Νοεμβρίου, για τον Λευτέρη Πετρούνια και την Βασιλική Μιλλούση.
Και ο λόγος; Η κόρη τους, Σοφία είχε τα γενέθλιά της. Έτσι λοιπόν, οι δύο γονείς φρόντισαν να κάνουν αυτή την ημέρα όσο πιο ξεχωριστή για τη μικρούλα και διοργάνωσαν ένα εντυπωσιακό πάρτι γενεθλίων για την μικρή τους πριγκίπισσα.
Λευτέρης Πετρούνιας: Το πάρτι και οι ευχές στην κόρη του Σοφία
Ο Λευτέρης Πετρούνιας μοιράστηκε στιγμιότυπα από το πάρτι γενεθλίων της μικρής Σοφίας.
Εκεί τον βλέπουμε να αγκαλιάζει και τις δύο κόρες του, ενώ, μαζί τους είναι και η σύζυγός του, Βασιλική Μιλλούση.
Η οικογένεια φαίνεται να είναι πιο ευτυχισμένη από ποτέ, με τον Ολυμπιονίκη να γράφει στη λεζάντα: «Να είσαι πάντα χαμογελαστή όπως και σήμερα αστερίνα μας ❤❤🥰 Σ’αγαπώ μέχρι τον ουρανό ❤».
Η μεγάλη αδυναμία στις κόρες του
«Οι κόρες μου έχουν πάρει το πείσμα από εμένα γιατί είμαι πολύ πεισματάρης και τη γλυκύτητά τους από τη Βασιλική.
Η μία έχει πάρει την ευλυγισία της Βασιλικής και η άλλη τη δύναμη από εμένα. Γονιδιακά δηλαδή θα είναι κρίμα να μην ασχοληθούν με τον αθλητισμό εδώ που τα λέμε αλλά εγώ ως γονιός θα κάνω ό,τι θέλουν, δεν θα τις βάλω να κάνουν κάτι», είπε ο Ολυμπιονίκης σε πρόσφατη συνέντευξη του.
