Η μεγάλη ώρα έφτασε! Ο Λευτέρης Πετρούνιας θα αγωνιστεί για έβδομη φορά στην ασύλληπτη καριέρα του στον τελικό των κρίκων σε Παγκόσμιο πρωτάθλημα (13:12, ΕΡΤ2 Σπορ), με τον Έλληνα πρωταθλητή να θέλει να προσθέσει στην Τζακάρτα ακόμα ένα μετάλλιο στην τρομερή συλλογή του.

Ο Πετρούνιας αγωνίστηκε στον πρώτο προκριματικό όμιλο και συγκέντρωσε 14.366 βαθμούς, παίρνοντας προσωρινά την πρωτιά στη βαθμολογία. Το πρόγραμμά του ήταν εξαιρετικό, με μοναδική παραφωνία μια μικρή αιώρηση πριν την έξοδο, που τον αποσυντόνισε ελαφρώς και οδήγησε σε ένα μεγάλο βήμα στην προσγείωση.

Παρ’ όλα αυτά, η παρουσία του στη συνέχεια ήταν εντυπωσιακή και η πρόκρισή του στον τελικό των κρίκων κρίθηκε στην 5η θέση.

Ο Έλληνας «άρχοντας των κρίκων» θα διεκδικήσει στην Τζακάρτα της Ινδονησίας το πέμπτο του μετάλλιο στη διοργάνωση μετά τα τρία χρυσά (2015, 2017, 2018) και το αργυρό του 2023.

Οι αντίπαλοι του

Ο τελικός της Τζακάρτα δεν θα είναι εύκολος. Αντίπαλοί του θα είναι ο παγκόσμιος πρωταθλητής των κρίκων του 2021 Λαν Σινγκγιού και ο Ολυμπιονίκης του σύνθετου ατομικού Τσανγκ Μπόενγκ από την Κίνα, ο Τούρκος Αντέμ Ασίλ, οι έμπειροι Χάρι Χέπγουορθ (Βρετανία), Γκλεν Κουίλ (Βέλγιο), Σαμίρ Αίτ Σαΐντ (Γαλλία) αλλά και τα νέα πρόσωπα Ντόνελ Γουίτενμπεργκ (ΗΠΑ) και Κάιο Σούζα (Βραζιλία).

Ο Πετρούνιας και η 7 αντίπαλοι του στον τελικό

1. Σίνγκγιου Λαν (Κίνα) – 14.766 (βαθμός δυσκολίας 5.900)

2. Ντονέλ Γουίτεμπουργκ (ΗΠΑ) – 14.700 (6.000)

3. Μπόχεγκ Ζανγκ (Κίνα) – 14.600 (5.500)

3. Αντέμ Ασίλ (Τουρκία) – 14.466 (5.700)

5. Λευτέρης Πετρούνιας (Ελλάδα) – 14.366 (5.700)

6. Χάρι Χέπγουορθ (Βρετανία) – 14.366 (5.800)

7. Γκλεν Σουέλ (Βέλγιο) – 14.333 (5.800)

8. Κάιο Σόουζα (Βραζιλία) – 14.333 (5.700)