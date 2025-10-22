O τελικός του Πετρούνια στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και η σειρά του τελικού
Η αντίστροφη μέτρηση για τον τελικό του Λευτέρη Πετρούνια στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Ινδονησίας έχει ξεκινήσει με τον αρχοντα των κρίκων να διεκδικεί το 5ο μετάλλιο στη διοργάνωση.
- Διονύσης Σαββόπουλος: Θα προτιμούσα να πεθάνω παρά να ζήσω σ' έναν κόσμο όπου δε θα υπήρχαν ελληνικά
- Νέα συνάντηση για τα ΜΟΕ στην Σμύρνη την Πέμπτη
- Ζημιά δισεκατομμυρίων για τη βρετανική οικονομία από την κυβερνοεπίθεση στη Jaguar Land Rover
- Βρετανικό Μουσείο: Ακτιβιστές παρεμβαίνουν σε εκδήλωση και ζητούν να αποσυρθεί χορηγία από πετρελαϊκή εταιρεία
Ο «Άρχοντας των Κρίκων» συγκέντρωσε 14.366 βαθμούς και με την 5η καλύτερη επίδοση στα προκριματικά πέρασε στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, που διεξάγεται στην Τζακάρτα της Ινδονησίας.
Ο τελικός του αρχίζει το μεσημέρι της Παρασκευής στις 13.12 και ο Ολυμπιονίκης μας θα διεκδικήσει το 5ο χρυσό σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα καθώς έχει κατακτήσει τρία χρυσά (Γλασκόβη 2015, Μόντρεαλ 2017, Ντόχα 2018) και ένα ασημένιο (Αμβέρσα 2023).
Μετά την κλήρωση για τη σειρά που θα αγωνιστούν οι φιναλίστ των κρίκων, ο Πετρούνιας βρέθηκε στην 5η θέση έχοντας μπροστά του το μεγάλο φαβορί για το χρυσό Σίνγκγιου Λαν από την Κίνα αλλά και δύο βασικούς ανταγωνιστές του για το μετάλλιο, τον επίσης Κινέζο Μπόχενγκ Ζανγκ και τον Τούρκο Αντέμ Ασίλ με τον οποίο μοιράστηκε το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πριν από λίγους μήνες.
Ο ίδιος μετά τον προκριματικό δήλωσε: «Όλα θα κριθούν στην προσγείωση για άλλη μια φορά!»
- Φαν Πέρσι: «Οπωσδήποτε νίκη με Παναθηναϊκό – Χαίρομαι που δεν θα είναι ο Μπενίτεθ στον πάγκο»
- ΟΠΕΚΕΠΕ: Τι γράφουν οι Financial Times για το σκάνδαλο με τις επιδοτήσεις
- Γαλλία: Και δεύτερη ληστεία σε μουσείο μετά το Λούβρο
- Θεσσαλονίκη: Ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Διονύση Σαββόπουλου στο δημοτικό συμβούλιο – «Έκανε τη ζωή μας πιο όμορφη»
- Βρετανικό Μουσείο: Ακτιβιστές παρεμβαίνουν σε εκδήλωση και ζητούν να αποσυρθεί χορηγία από πετρελαϊκή εταιρεία
- LIVE: Ολυμπιακός – Μπέβερεν
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις