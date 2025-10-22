O τελικός του Πετρούνια στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και η σειρά του τελικού

Ο «Άρχοντας των Κρίκων» συγκέντρωσε 14.366 βαθμούς και με την 5η καλύτερη επίδοση στα προκριματικά πέρασε στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, που διεξάγεται στην Τζακάρτα της Ινδονησίας.

Ο τελικός του αρχίζει το μεσημέρι της Παρασκευής στις 13.12 και ο Ολυμπιονίκης μας θα διεκδικήσει το 5ο χρυσό σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα καθώς έχει κατακτήσει τρία χρυσά (Γλασκόβη 2015, Μόντρεαλ 2017, Ντόχα 2018) και ένα ασημένιο (Αμβέρσα 2023).

Μετά την κλήρωση για τη σειρά που θα αγωνιστούν οι φιναλίστ των κρίκων, ο Πετρούνιας βρέθηκε στην 5η θέση έχοντας μπροστά του το μεγάλο φαβορί για το χρυσό Σίνγκγιου Λαν από την Κίνα αλλά και δύο βασικούς ανταγωνιστές του για το μετάλλιο, τον επίσης Κινέζο Μπόχενγκ Ζανγκ και τον Τούρκο Αντέμ Ασίλ με τον οποίο μοιράστηκε το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πριν από λίγους μήνες.

Ο ίδιος μετά τον προκριματικό δήλωσε: «Όλα θα κριθούν στην προσγείωση για άλλη μια φορά!»