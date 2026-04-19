Ισχυρός σεισμός μεγέθους 4,6 Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής, στις 10:04, κοντά στο Γουδουρά Λασιθίου.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίστηκε στα 6,2 χιλιόμετρα, ενώ το επίκεντρο εντοπίστηκε 21 Χλμ. νότια νοτιοδυτικά του Γουδουρά Λασιθίου

Η δόνηση έγινε αισθητή στο Ηράκλειο και άλλες περιοχές της ανατολικής Κρήτης.

Λίγα λεπτά μετά ακολούθησε μετασεισμός στο ίδιο σημείο, μεγέθους 3,2 Ρίχτερ.

Μιλώντας στο in, ο καθηγητής Γεωλογίας και Διαχ. Φυσικών Καταστροφών, Ευθύμιος Λέκκας εμφανίστηκε καθησυχαστικός αναφέροντας ότι «ο σεισμός σημειώθηκε σε υποθαλάσσια περιοχή και δεν εμπνέει ανησυχία». Ο κ. Λέκκας δεν απέκλεισε να υπάρξουν και άλλοι μετασεισμοί.